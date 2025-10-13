Kuldeep Yadav: कुलदीप यादव ने मोहम्मद सिराज को छोड़ा पीछे, नंबर-1 की पोज़िशन पर किया कब्ज़ा

Kuldeep Yadav Surpass Mohammad Siraj: भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे दिल्ली टेस्ट मैच में जीत के लिए टीम इंडिया को सिर्फ 58 रनों की जरुरत है. ये 58 रन बनाते ही भारतीय टीम इस सीरीज को 2-0 से अपने नाम करते हुए वेस्टइंडीज का क्लीन स्वीप कर देगी. इस सीरीज का दूसरा मुकाबला टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज़ कुलदीप यादव के लिए बेहद खास रहा. कुलदीप ने इस टेस्ट मैच की दोनों पारियों में 8 विकेट चटकाए. कुलदीप ने पहली पारी में 5 विकेट हॉल लिया तो दूसरी पारी में उन्होंने विंडीज के 3-3 बल्लेबाज़ों का शिकार किया. इस मुकाबले में कुलदीप यादव ने एक और खास कमाल कर दिया. कुलदीप ने अपने साथी मोहम्मद सिराज को पीछे छोड़ दिया और वो इस साल भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं.

कुलदीप ने सिराज को छोड़ा पीछे

कुलदीप यादव की बात करें तो साल 2025 उनके लिए अभी तक एक शानदार साल रहा है. कुलदीप यादव साल 2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने इस साल अभी तक 18 पारियों में 38 बल्लेबाज़ों का शिकार किया है. वहीं दूसरे नंबर पर सिराज का नाम है. सिराज ने 15 पारियों में 37 विकेट चटकाए हैं. इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम है वरुण चक्रवर्ती का. उन्होंने इस साल 15 पारियों में 31 विकेट लिए हैं. चौथे नंबर पर जसप्रीत बुमराह हैं. बुमराह ने 15 पारियों में अब तक 30 विकेट हासिल किए हैं. इस सूची में पांचवें नंबर पर जडेजा का नाम है जिन्होंने 21 पारियों में 26 विकेट लिए हैं.

भारत के लिए साल 2025 में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल विकेट

38*- कुलदीप यादव (18 पारी)

37 – मोहम्मद सिराज (15 पारी)

31 – वरुण चक्रवर्ती (15 पारी)

30 – जसप्रीत बुमराह (15 पारी)

26 – रवींद्र जड़ेजा (21 पारी)

कुलदीप यादव ने तीनों फॉर्मेट में किया कमाल

साल 2025 में कुलदीप यादव ने अपने गेंदबाज़ी का जलवा तीनों फॉर्मेट में दिखाया है. टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो उन्होंने अब तक दो मैचों की 4 पारियों में अब तक 12 विकेट अपने नाम किए हैं. वहीं वनडे क्रिकेट की बात करें तो कुलदीप ने अपनी फिरकी का जादू चलाते हुए साल 2025 के 7 मैचों में 9 विकेट लिए हैं। अब बात करते हैं टी-20 इंटरनेशनल की तो वहां कुलदीप ने 7 मैचों में 17 विकेट लिए हैं.

