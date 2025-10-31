Home > खेल > IND vs AUS, 2nd T-20I: मेलबर्न में टीम इंडिया का लकी चार्म भी ना आया काम, कुछ ऐसे हुआ सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी का काम तमाम

IND vs AUS, 2nd T-20I: मेलबर्न में भारतीय टीम का लकी चार्म भी टीम इंडिया के काम ना आया और सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी को 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने इस टी-20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है.

By: Pradeep Kumar | Last Updated: October 31, 2025 11:34:49 PM IST

India vs Australia, Melbourne T-20I: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में खेले गए दूसरे टी-20 मैच में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा. ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से इस मुकाबले को जीता और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. इस मुकाबले में टीम इंडिया का लकी चार्म भी भारतीय टीम के काम ना आया और सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी को हार का मुंह देखना पड़ा. इस सीरीज के पहले मुकाबले में जिन बल्लेबाज़ों ने शानदार बैटिंग करके सभी का दिल जीता था, उन्हीं बल्लेबाज़ों ने मेलबर्न में भारतीय टीम का बंटाधार करा दिया. अभिषेक शर्मा और हर्षित राणा ही दे ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज़ों को परेशान किया और दहाई का आंकड़ा पार किया. इन दोनों के अलावा किसी भी बल्लेबाज़ ने क्रीज पर टिकने की जहमत नहीं उठाई. ऐसे में भारत को हार का सामना करना पड़ा, भारतीय टीम का लकी चार्म भी काम ना आया और अब कप्तान सूर्यकुमार यादव भी विराट कोहली की बराबरी पर आकर रुक गए. 

सूर्या की कप्तानी में थमा जीत का सिलसिला

इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला किया. भारतीय टीम के बल्लेबाज़ों ने निराश किया और वो इस मैच में पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाए और भारतीय टीम 18.5 ओवर में 125 रनों पर ऑल आउट हो गई. 126 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 13.2 ओवर में 6 विकेट खोकर इस चुनौती को पार करते हुए सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. भारतीय टीम की इस हार के साथ ही सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत की जीत का जो सिलसिला चला आ रहा था, वो अब टूट गया है. एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया ने ही भारतीय टीम के विजय रथ को रोका है. सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी लगातार 9 मुकाबलों में जीत दर्ज़ करते हुए यहां पहुंचे थे, लेकिन मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया के विजय रथ पर ब्रेक लगा दिया. ठीक ऐसा ही विराट कोहली की कप्तानी में भी हुआ था. साल 2019 के दौरान जब कोहली भारतीय टीम के कप्तान थे, तब भी लगातार टीम इंडिया ने 9 मैच जीते थे. 

ये भी पढ़ें- IND vs AUS: कुलदीप यादव ने मेलबर्न में किया कमाल, भारत की हार के बावजूद बने नंबर-1 गेंदबाज़!

भारतीय टीम का लकी चार्म भी ना आया काम

मेलबर्न में भारतीय टीम का लकी चार्म भी टीम इंडिया के काम ना आया और सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी को 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. ये लकी चार्म कोई और नहीं भारतीय टीम के ऑलराउंडर शिवम दुबे हैं. शिवम दुबे ने साल 2019 से लेकर अब तक कोई भी टी20 इंटरनेशनल मैच नहीं हारा था, लेकिन अब उनके ना हारने का भी सिलसिला टूट गया है. अपने डेब्यू से लेकर अब तक शिवम दुबे ने कुल 37 मुकाबले खेले. इसमें से ज्यादातर मैचों में टीम इंडिया को जीत हासिल हुई और कुछ मुकाबलों का बेनतीजा रहे, यानी पूरे नहीं हो पाए. लेकिन इसमें हार कभी नहीं मिली थी. लेकिन मेलबर्न में खेल गए टी-20 मैच में दुबे प्लेइंग इलेवन का हिस्सा थे और उन्होंने बल्लेबाज़ी भी की वो 2 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए. इस मुकाबले के अंत में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा. तो इस तरह से अब शिवम दुबे का भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन में होना जीत की गारंटी नहीं रहा.

ये भी पढ़ें- Jemimah Rodrigues Biography: कभी क्रिकेट छोड़ने का मन बनाने वाली जेमिमा कैसे बन गई महिला क्रिकेट की जान, यहां पढ़िए उनसे जुड़ी सभी रोचक बातें

Tags: Cricketind vs ausIndia vs Australiarohit sharmaShivam DubeSURYAKUMAR YADAVvirat kohli
