IND vs AUS: कुलदीप यादव ने मेलबर्न में किया कमाल, भारत की हार के बावजूद बने नंबर-1 गेंदबाज़!

Kuldeep Yadav: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में खेले गए दूसरे टी-20 मैच में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा. ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से इस मुकाबले को जीता और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. भले ही इस मैच में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन भारत के चाइनामैन गेंदबाज़ कुलदीप यादव ने इस मैच एक बड़ा कमाल कर दिया. दरअसल इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला किया. भारतीय टीम के बल्लेबाज़ों ने निराश किया और वो इस मैच में पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाए और भारतीय टीम 18.5 ओवर में 125 रनों पर ऑल आउट हो गई. 126 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 13.2 ओवर में 6 विकेट खोकर इस चुनौती को पार करते हुए सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. लेकिन इसी बीच कुलदीप यादव ने एक बड़ा कमाल कर दिखाया. अब कुलदीप टीम इंडिया के लिए घर से बाहर टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज बन गए हैं.

कुलदीप ने छोड़ा चहल को पीछे

कुलदीप यादव ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए दूसरे टी-20 मैच में 3.2 ओवर में 45 रन देकर दो विकेट हासिल किए. कुलदीप ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श का विकेट लिया. इसके अलावा उन्होंने विकेटकीपर बल्लेबाज़ जोस इंग्लिश को भी एलबीडब्ल्यू आउट किया. इसी के साथ अब कुलदीप टी20 इंटरनेशनल में भारत से बाहर टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज बन गए हैं. कुलदीप ने युजवेंद्र चहल को पीछे छोड़ते हुए में कामयाब हासिल की. कुलदीप ने अब तक घर से बाहर विरोधी टीम के मैदान पर टी20 इंटरनेशनल की 18 पारियों में 39 विकेट किए और उनका औसत रहा 11.02 का. वहीं चहल की बात करें तो उन्होंने 32 पारियों में 27.62 के औसत से 37 विकेट लिए हैं. हार्दिक पांड्या का नाम इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है जिन्होंने कुल 36 विकेट हासिल किए हैं तो वहीं जसप्रीत बुमराह 34 विकेट के साथ चौथे नंबर पर हैं.

T-20I में भारत के बाहर सबसे ज़्यादा विकेट

(भारतीय गेंदबाज़)

कुलदीप यादव – 39 विकेट

युजवेंद्र चहल – 37 विकेट

हार्दिक पांड्या – 36 विकेट

जसप्रीत बुमराह – 34 विकेट

अर्शदीप सिंह – 32 विकेट

17 साल के बाद मेलबर्न में मिली हार

मेलबर्न के मैदान पर भारत की टी20 क्रिकेट में ये सिर्फ दूसरी हार है. खास बात ये है कि यहां भारत की पिछली हार 17 साल पहले 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही आई थी. उसके बाद भारतीय टीम ने यहां लगातार जीत दर्ज की, जबकि सिर्फ एक मैच बेनतीजा रहा था. इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने भी 5 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है. पहला मैच बारिश के कारण धुल गया था, जिसके चलते अब टीम इंडिया को सीरीज अपने नाम करने के लिए बचे हुए तीनों मैच जीतने होंगे.

