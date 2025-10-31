GT Probable Retention: IPL 2026 में गुजरात टाइटन्स की तैयारी पूरी, ये खिलाड़ी रहेंगे टीम की रीढ़, देखें पूरी लिस्ट

Indian Premier League: शुभम गिल की अगुवाई वाली गुजरात टाइटन्स ने पिछले सीज़न में IPL 2025 में अच्छा प्रदर्शन किया था. वे अपनी सफलता को दोहराने और एक और IPL खिताब जीतने के लिए उत्सुक हैं. उनके पास पहले से ही एक मज़बूत और बैलेंस्ड टीम है, लेकिन मैनेजमेंट को खिलाड़ियों को रिटेन करने और IPL 2026 की नीलामी में कुछ बदलाव करने पर विचार करना चाहिए. हालांकि उनके ज़्यादातर खिलाड़ियों को टीम में बनाए रखा जाएगा, लेकिन कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं.

यह लेख IPL 2026 अभियान में खिलाड़ियों को रिटेन करने की गुजरात टाइटन्स की योजनाओं के साथ-साथ उन खिलाड़ियों पर भी चर्चा करेगा जिन्हें वे टीम में बनाए रखेंगे और रिलीज़ करेंगे.

IPL 2025 में गुजरात टाइटन्स की टीम

गुजरात टाइटन्स ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर के सितारों के एक मज़बूत मिश्रण के साथ IPL 2025 में प्रवेश किया. उन्होंने अपनी मुख्य टीम को बरकरार रखा और बल्लेबाज़ी और गेंदबाज़ी दोनों को मज़बूत करने के लिए कई बेहतरीन खिलाड़ी जोड़े.

स्क्वाड (Squad)

शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, शाहरुख खान, जोस बटलर, मोहम्मद सिराज, कैगिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, गेराल्ड कोएत्जी, मानव सुथार, महिपाल लोमरोर, ग्लेन फिलिप्स, अनुज रावत, कुमार कुशाग्र, निशांत सिंधु, अरशद खान, गुरनूर बराड़, शेरफेन रदरफोर्ड, जयंत यादव, करीम जानत, कुलवंत खेजरोलिया

उन्होंने गिल, साई सुदर्शन, और शाहरुख खान जैसे मुख्य खिलाड़ियों को बरकरार रखा.

फिर नीलामी में, GT ने गहराई और संतुलन बनाने के लिए रबाडा, बटलर, सिराज, प्रसिद्ध, सुंदर, कोएत्ज़ी, रदरफोर्ड और अन्य जैसे प्रभावशाली नामों पर हस्ताक्षर किए.

GT प्लेयर रिटेंशन 2026

गुजरात टाइटंस के अपने शानदार प्रदर्शन करने वाले सितारों को बरकरार रखने की संभावना है. यह दृष्टिकोण निरंतरता बनाए रखने में मदद करेगा क्योंकि वे स्मार्ट नीलामी खरीद के साथ कमजोर क्षेत्रों में सुधार करने की तैयारी कर रहे हैं.

वे विश्वसनीय टॉप-आर्डर और स्पिन मैच-विजेता खिलाड़ियों को बनाए रखने का लक्ष्य रखेंगे, जबकि अनुमान है कि अधिक महंगे या कम प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को छोड़ देंगे.

IPL 2026 के लिए GT के संभावित रिटेंशन खिलाड़ी

शुभमन गिल (कप्तान और भरोसेमंद सलामी बल्लेबाज) साई सुदर्शन (उभरते सितारे और लगातार रन बनाने वाले खिलाड़ी) जोस बटलर (विदेशी मैच विजेता और अनुभवी टॉप-आर्डर बल्लेबाज) अनुज रावत (बैकअप विकेटकीपर-बल्लेबाज जिनमें घरेलू क्षमता है) कुमार कुशाग्र (युवा भारतीय विकेटकीपर जिनमें लंबे समय तक खेलने की संभावना है) वाशिंगटन सुंदर (बहुमुखी ऑलराउंडर जो गहराई प्रदान करते हैं) कगिसो रबाडा (अनुभवी प्रमुख स्ट्राइक तेज गेंदबाज) मोहम्मद सिराज (भारतीय तेज गेंदबाज़ों की अगुवाई और उभरती हुई ताकत) प्रसिद्ध कृष्णा (डिसेंट तेज गेंदबाज़ी विकल्प, जिसमें आगे बढ़ने की संभावना है) गेराल्ड कोएत्ज़ी (विदेशी तेज़ गेंदबाज़ी में गहराई का विकल्प)

IPL 2026 के लिए गुजरात टाइटन्स द्वारा खिलाड़ियों की संभावित रिलीज़

जैसे-जैसे गुजरात टाइटन्स IPL 2026 की छोटी नीलामी की तैयारी कर रहा है, उम्मीद है कि वे कुछ ऐसे खिलाड़ियों को रिलीज़ करेंगे जिन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं किया या अब टीम की फ्यूचर प्लानिंग में फिट नहीं बैठते. इस कदम से उन्हें अपना बजट मैनेज करने, विदेशी स्लॉट खोलने और महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के लिए जगह बनाने में मदद मिलेगी.

राहुल तेवतिया: IPL 2025 में तेवतिया का प्रदर्शन फीका रहा – 12 पारियों में सिर्फ़ 99 रन बनाए और गेंद से असर नहीं दिखा पाए. टीम अपने मिडल-ऑर्डर को मज़बूत करना चाहती है, इसलिए उन्हें रिलीज़ या ट्रेड किया जा सकता है. इशांत शर्मा: 37 वर्षीय इशांत शर्मा ने 7 मैचों में केवल 4 विकेट लिए और उनकी गति व इकॉनमी दोनों चिंता का विषय रहीं. GT अब युवा तेज़ गेंदबाज़ों पर दांव लगाने की तैयारी में है. राशिद खान: राशिद खान का 2025 सीज़न निराशाजनक रहा – 15 मैचों में सिर्फ़ 9 विकेट और बल्ले से कोई खास योगदान नहीं. टीम भारी बजट और कमजोर प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें ट्रेड या रिलीज़ करने पर विचार कर सकती है. करीम जनत (ऑलराउंडर): केवल एक मैच खेला और कोई ख़ास प्रभाव नहीं डाला. उनकी जगह किसी ज़्यादा भरोसेमंद विदेशी विकल्प को शामिल किए जाने की संभावना है. मानव सुथार (ऑलराउंडर): 2025 में प्लेइंग 11 में शामिल नहीं हुए और अभी भी टीम से बाहर हैं. दासुन शनाका (ऑलराउंडर): 2025 में कोई मैच नहीं खेला और विदेशी स्लॉट के लिए कड़े कम्पटीशन का सामना कर रहे हैं.

IPL 2026 नीलामी के लिए गुजरात टाइटन्स की संभावित रणनीति

गुजरात टाइटन्स 2026 की नीलामी में अपनी नींव को कम किए बिना तेज़ी से मज़बूती हासिल करने का लक्ष्य रखेगा. वे अपने टॉप-आर्डर के सितारों को बनाए रखते हुए मिडल-आर्डर और तेज़ गेंदबाज़ी में कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे. युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के मिश्रित कोर के साथ, वे स्थिरता और अपग्रेड के बीच संतुलन बनाए रखेंगे.

मुख्य रणनीतियां (Key Strategies)

गिल और बटलर का साथ देने के लिए विश्वसनीय मध्य क्रम के बल्लेबाज़ों को शामिल करें और 6-15 ओवरों में बल्लेबाज़ी को टूटने से बचाएं.

बहुमुखी ऑलराउंडरों या फ़िनिशरों के साथ पावर-हिटिंग और फ़िनिशिंग की गहराई को मज़बूत करें.

ओवरों में लचीलेपन के लिए डेथ और पावरप्ले के तेज़ गेंदबाज़ी विकल्पों पर ध्यान दें.

राशिद खान के साथ जोड़ी बनाने के लिए अतिरिक्त स्पिन गेंदबाज़ी की तलाश करें.

बजट वैल्यू पिक्स में निवेश करें ताकि कहीं और बड़े खिलाड़ियों के लिए जगह बनी रहे.

शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, गुजरात टाइटन्स द्वारा शुभमन गिल और साई सुदर्शन जैसे प्रमुख खिलाड़ियों को रिटेन करने की उम्मीद है. ये खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी विभागों में टीम की रीढ़ हैं. अगर ये रिटेंशन सफल होते हैं, तो यह टीम के कोर को बरकरार रखने और टीम के आपसी तालमेल को बनाए रखने की मंशा को दर्शाता है. यह इस बात का भी संकेत है कि वे पिछले सीज़न में उनके लिए जो अच्छा रहा, उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं.

