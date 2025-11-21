Bangladesh A vs India A, 1st Semi-Final, Live Streaming: सेमीफाइनल में भिड़ेंगे भारत-बांग्लादेश, कब, कहां और कैसे देखें इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग?

IND A Vs BAN A, Asia Cup 2025 Rising Stars Semi Final Live Streaming: एशिया कप राइजिंग स्‍टार्स 2025 की लीग स्टेज अब खत्म हो चुकी है. अब सेमीफाइनल में जिन चार टीमों ने जगह बनाई है उनमें भारत-ए, बांग्‍लादेश-ए, पाकिस्‍तान शाहीन्‍स और श्रीलंका-ए की टीमें शामिल हैं. जितेश शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने ओमान को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्‍की की थी. अब सेमीफाइनल में इंडिया-ए की टीम का मुकाबला बांग्लादेश-ए की टीम से है. भारतीय टीम इस मुकाबले में दमदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल का टिकट हासिल करना चाहेगी. ऐसे में क्रिकेट फैंस इस मुकाबले को लेकर काफी ज़्यादा उत्साहित हैं, लेकिन आप इस मैच को कब, कहां और कैसे देख पाएंगे चलिए आपको बताते हैं?

भारत ए और बांग्‍लादेश ए के बीच पहला सेमीफाइनल कब खेला जाएगा?

भारत ए और बांग्‍लादेश ए के बीच एशिया कप राइजिंग स्‍टार्स का पहला सेमीफाइनल शुक्रवार यानी 21 नवंबर 2025 को खेला जाएगा.

भारत ए और बांग्‍लादेश ए के बीच पहला सेमीफाइनल कहां खेला जाएगा?

भारत ए और बांग्‍लादेश ए के बीच एशिया कप राइजिंग स्‍टार्स का पहला सेमीफाइनल दोहा के वेस्‍ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्‍टेडियम पर खेला जाएगा.

भारत ए और बांग्‍लादेश ए के बीच पहला सेमीफाइनल कितने बजे शुरू होगा?

भारत ए और बांग्‍लादेश ए के बीच एशिया कप राइजिंग स्‍टार्स का पहला सेमीफाइनल भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा। टॉस 2:30 बजे होगा.

भारत ए और बांग्‍लादेश ए के बीच पहले सेमीफाइनल का लाइव प्रसारण किस टीवी चैनल पर देख सकते हैं?

भारत ए और बांग्‍लादेश ए के बीच एशिया कप राइजिंग स्‍टार्स के पहले सेमीफाइनल का टीवी पर लाइव प्रसारण आप सोनी स्‍पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं.

भारत ए और बांग्‍लादेश ए के बीच एशिया कप राइजिंग स्‍टार्स के पहले सेमीफाइनल की ऑनलाइन स्‍ट्रीमिंग कैसे देख सकते हैं?

भारत ए और बांग्‍लादेश ए के बीच एशिया कप राइजिंग स्‍टार्स के पहले सेमीफाइनल की स्‍ट्रीमिंग आप सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं.

Asia Cup Rising Stars 2025 टूर्नामेंट के लिए भारत-ए और बांग्लादेश-ए की टीमें

भारत ए –

वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य, जितेश शर्मा (कप्‍तान), नेहल वधेरा, रमनदीप सिंह, आशुतोष शर्मा, हर्ष दुबे, विजयकुमार वैशाक, गुरजपनीत सिंह, सुयष शर्मा, यश ठाकुर, युद्धवीर सिंह चरक, अभिषेक पोरेल, नमन धीर और सुर्यांश शेडगे.

बांग्‍लादेश ए –

जिशान आलम, जवद अबरार, यासिर अली, हबीबुर रहमान सोहन, तोफेल अहमद, अब्‍दुल गफ्फार सकलैन, अबु हैदर रोनी, मृत्‍युंजय चौधरी, महिदुल इस्‍लाम एकॉन, अकबर अली (कप्‍तान), रिपन मोंडल, एसडब्‍ल्‍यू मेहराब, शादहिन इस्‍लाम, रकीबुल हसन और अरीफुल इस्‍लाम.

