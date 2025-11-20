IPL 2026 Mini Auction: आईपीएल नीलामी में मचेगा कोहराम, जानिए 10 टीमों के पर्स में हैं कितने पैसे और कितने स्लॉट हैं बाकी?

IPL 2026 ALL 10 Teams Purse Balance: IPL 2026 मिनी ऑक्शन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने वाली यह नीलामी कई बड़े फैसलों की गवाह बनेगी. इस बार 173 खिलाड़ियों के रिटेन होने के बाद सिर्फ 77 स्लॉट बचे हैं और फ्रेंचाइज़ियों के पास है भारी-भरकम ₹237.55 करोड़ का पर्स यानी नीलामी में पैसों की बारिश होगी. चलिएआपको बताते हैं कि 16 दिसंबर को होने वाली इस नीलामी से पहले किस टीम के पर्स में हैं कितने पैसें?

कोलकाता नाइट राइडर्स- KKR

शाहरुख खान की टीम KKR ने आईपीएल के ऑक्शन से पहले ही अपने सबसे महंगे खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर को रिलीज़ कर दिया. अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 23.75 करोड़ रुपये की भारी-भरकम कीमत में खरीदा था, लेकिन अब उन्हें रिलीज़ कर दिया गया है. इसके अलावा किंग खान की टीम ने आंद्रे रसेल को रिलीज़ करके भी सभी को हैरान कर दिया. ऐसा माना जा किंग खान की टीम आंद्रे रसेल को फिर से नीलामी में अपनी टीम में वापस ले सकती है. इसके अलावा तीन बार की आईपीएल चैंपियन टीम ने तेज़ गेंदबाज़ स्पेंसर जॉनसन और एनरिक नॉर्किया को भी टीम से बाहर कर दिया.

ऐसे में अब केकेआर की टीम को आईपीएल के ऑक्शन में 13 स्लॉट भरने हैं. इनमें से उन्हें 6 विदेशी खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करना है. खास बात ये है कि KKR के पर्स में सबसे ज़्यादा 64.30 करोड़ रुपये हैं.

पर्स – 64.30 करोड़

टोटल स्लॉट खाली-13

विदशी खिलाड़ी- 6

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु- RCB

डिफेंडिंग चैंपियन RCB ने 17 सालों के बाद आईपीएल की ट्रॉफी पर कब्ज़ा जमाया. इसके बाद आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले RCB ने अपने ऑलराउंडर लियम लिविंगस्टन और युवा तेज़ गेंदबाज़ रसिख दार को रिलीज़ करने का फैसला किया है. ऐसे में IPL की नीलामी से पहले RCB के पास 16.4 करोड़ रुपये का पर्स है. RCB को अपने 8 स्लॉट भरने हैं और इनमें से दो स्लॉट विदेशी खिलाड़ियों के हैं.

पर्स – 16.40 करोड़

टोटल स्लॉट खाली-08

विदशी खिलाड़ी- 02

चेन्नई सुपर किंग्स- CSK

5-5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले ट्रेड डील के जरिए संजू सैमसन को टीम में शामिल किया है. हालांकि चेन्नई ने अपने कई अहम खिलाड़ियों को रिलीज़ भी किया है. जिन खिलाड़ियों से चेन्नई ने अपना नाता तोड़ है उनमें श्रीलंकाई तेज़ गेंदबाज़ माथीशा पथिराना, रचिन रवींद्र और रवींद्र जडेजा जैसे खिलाड़ी हैं. CSK की टीम के पास आईपीएल नीलामी से पहले 43.4 करोड़ का पर्स है. इसमें CSK की टीम को 9 खिलाड़ी लेने हैं जिसमें 4 विदेशी खिलाड़ियों की जगह भी है.

पर्स – 43.40 करोड़

टोटल स्लॉट खाली-09

विदशी खिलाड़ी- 04

मुंबई इंडियंस- Mumbai Indians

मुंबई इंडियंस की टीम ने आईपीएल की नीलामी से पहले मुजीब उर्र रहमान, लिज़ाड विलियम्स, विगनेश पुथुर जैसे खिलाड़ियों को रिलीज़ कर दिया है. तो ऐसे में MI के पर्स में अभी 2.75 करोड़ रुपये है और उन्हें 5 खिलाड़ियों के स्लॉट भरने हैं इनमें 1 विदेशी खिलाड़ी को भी शामिल किया जा सकता है.

पर्स – 2.75 करोड़

टोटल स्लॉट खाली-05

विदशी खिलाड़ी- 01

पंजाब किंग्स- Punjab Kings

पंजाब किंग्स की टीम ने आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले अपने कई अहम खिलाड़ियों को रिलीज़ किया है. इनमें जोश इंग्लिस, ग्लेन मैक्सवेल, एरॉन हार्डी, प्रवीण दुबे, कुलदीप सेन जैसे खिलाड़ी रहे. हालांकि पंजाब की टीम में अब 4 खिलाड़ियों का स्लॉट खाली है. इनमें 2 विदेशी खिलाड़ियों को भी शामिल किया जा सकता है.

पर्स – 11.50 करोड़

टोटल स्लॉट खाली-04

विदशी खिलाड़ी- 02

दिल्ली कैपिटल्स- Delhi Capitals

दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने फाफ डू प्लेसिस, जैक फ्रेज़र-मकगर्क, सदीकुल्लाह अटल, मानवंथ कुमार, मोहित शर्मा और दर्शन नालकंडे जैसे खिलाड़ियों को अपनी टीम से रिलीज़ कर दिया है. ऐसे में दिल्ली के पास अभी टोटल 08 खिलाड़ियों की जगह बाकी है. इनमें से 5 विदेशी खिलाड़ियों का स्लॉट भी है.



पर्स – 21.80 करोड़

टोटल स्लॉट खाली-08

विदशी खिलाड़ी- 05

गुजरात टाइटंस- Gujarat Titans

शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने आईपीएल की अगली नीलामी से पहले जेराल्ड कोएत्ज़ी, महिपाल लोमरोर और दासुन शनाका जैसे खिलाड़ियों को अपनी टीम से बाहर कर दिया है. अब गुजरात के पास 5 खिलाड़ियों का स्लॉट बाकी है. इनमें से 4 विदेशी खिलाड़ियों की भी जगह है.

पर्स – 12.90 करोड़

टोटल स्लॉट खाली-05

विदशी खिलाड़ी- 04

लखनऊ सुपर जाएंट्स- Lucknow Super Giants

लखनऊ सुपर जाएंट्स की टीम ने अपने 27 करोड़ के कप्तान ऋषभ पंत को अपने साथ बनाए रखा है. ऐसा माना जा रहा था कि लखनऊ की टीम आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी पंत को रिलीज़ कर सकती है. लेकिन लखनऊ ने उन्हें रिटेन करने का फैसला किया है. लखनऊ की टीम ने आकाश दीप, रवि बिश्नोई, डेविड मिलर, राजवर्धन हंगरगेकर और शमार जोसेफ जैसे खिलाड़ियों को रिलीज़ किया है और अब उनके पास 22.95 करोड़ का पर्स है और उनकी टीम में कुल 6 खिलाड़ियों की जगह बाकी है, जिनमें से 4 विदेशी खिलाड़ियों के स्लॉट हैं.

पर्स – 22.95 करोड़

टोटल स्लॉट खाली-06

विदशी खिलाड़ी- 04

राजस्थान रॉयल्स- Rajasthan Royals

राजस्थान के रजवाड़ों ने अपनी टीम से श्रीलंका के दोनों स्पिन गेंदबाज़ों वानिंदु हसरंगा, महीश तीक्षणा के अलावा फजलहक फारूकी, आकाश मधवाल और कुमार कार्तिकेय जैसे खिलाड़ियों को रिलीज़ कर दिया है. इसके अलावा राजस्थान ने रवींद्र जडेजा और सैम करन जैसे खिलाड़ियों को ट्रेड करके अपनी टीम में शामिल भी किया है. अब राजस्थान के पास कुल 9 खिलाड़ियों की जगह बाकी है और उन्हें 1 विदेशी खिलाड़ियों की जरुरत है.

पर्स – 16.05 करोड़

टोटल स्लॉट खाली-09

विदशी खिलाड़ी- 01

सनराइजर्स हैदराबाद- SRH

2016 की आईपीएल चैंपियन सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने राहुल चाहर, एडम ज़म्पा, वियान मुल्डर और अभिनव मनोहर जैसे खिलाड़ियों को रिलीज़ किया है. इसके अलावा हैदराबाद की टीम ने मोहम्मद शमी को भी लखनऊ के साथ ट्रेड किया है. ऐसे में अब सनराइजर्स हैदराबाद के पर्स में 25.50 करोड़ रुपये बाकी है. उनकी टीम में 10 खिलाड़ियों की जगह बाकी है और उन्हें 2 विदेशी खिलाड़ियों की जरुरत है.

पर्स – 25.50 करोड़

टोटल स्लॉट खाली-10

विदशी खिलाड़ी- 02