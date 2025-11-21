IPL 2026 MINI Auction से पहले देखिए सभी 10 टीमों के रिटेन और रिलीज़ खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट

IPL 2026 ALL 10 TEAMS RELEASED PLAYERS LIST: IPL 2026 में आपको बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि अबू धाबी में 16 दिसंबर को होने वाली नीलामी से पहले 10 की 10 टीमों ने अपने बेड़े में से कई बड़े-बड़े खिलाड़ियों को रिलीज़ किया है. ऐसे में आईपीएल का ये मिनी ऑक्शन धमाकेदार, शानदार और जबरदस्त होने वाला है. IPL मिनी ऑक्शन से पहले जहां 10 की 10 टीमों ने 173 खिलाड़ियों को रिटेन किया है तो वहीं कई आंद्रे रसेल, ग्लेन मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी इस मीलामी का हिस्सा होने वाले हैं. ऐसे में सभी की नज़रें अब इस नीलामी पर टिकीं हैं. अबू धाबी में होने वाली इस नीलामी के लिए सभी 10 टीमों में कुल 77 स्लॉट बचे हैं. सभी फ्रेंचाइज़ियों के पास कुल मिलाकर 237.55 करोड़ का पर्स बचा है. ऐसे में कई टीमों के पर्स में मोटा पैसा है. चलिए आपको बताते हैं कि IPL की सभी 10 टीमों ने कौन से खिलाड़ियों को रिटेन किया है और कौन-कौन से खिलाड़ियों को किया गया है रिलीज़?

KKR- कोलकाता नाइट राइडर्स- KKR Squad For IPL 2026

3-3 बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल के मिनी ऑक्शन से पहले सभी को हैरान कर दिया जब उन्होंने आंद्रे रसेल को रिलीज़ कर दिया. आंद्रे रसेल इस टीम के साथ पिछले 12 सालों से जुड़े हुए थे. इसके अलावा केकेआर की टीम ने अपने सबसे महंगे खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर को भी रिलीज़ कर दिया. अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 23.75 करोड़ रुपये की भारी-भरकम कीमत में खरीदा था, लेकिन पिछले सीजन में उनका प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा तो अब उन्हें रिलीज़ कर दिया गया है.

KKR के रिलीज़ खिलाड़ियों की लिस्ट

वेंकटेश अय्यर, एनरिक नॉर्किया, क्विंटन डी कॉक, स्पेंसर जॉनसन, मोईन अली, रहमानुल्लाह गुरबाज़, आंद्रे रसेल, लवनीथ सिसोदिया, चेतन सकरिया.

KKR के रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट

अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह, अंगकृष रघुवंशी, मनीष पांडे, रोवमैन पॉवेल, अनुकूल रॉय, रमनदीप सिंह, वैभव अरोड़ा, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, उमरान मलिक.

CSK- चेन्नई सुपर किंग्स- CSK Squad For IPL 2026

पीली जर्सी वाली इस टीम ने IPL 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले अपने खेमे में बड़े बदलाव किए हैं, क्योंकि चेन्नई की टीम पिछले सीजन में अंतिम पायदान पर रही थी. ये आईपीएल के इतिहास में पहला मौका था जब चेन्नई की टीम अंकतालिका में 10वें नंबर पर रही. ऐसे में इस टीम में पहले से ही बड़े बदलावों के आसार दिखाई दे रहे थे. ऐसे में अब CSK ने ट्रेड के जरिए संजू सैमसन को अपनी टीम के साथ जोड़ा है, तो वहीं रवींद्र जडेजा और सैम करन जैसे खिलाड़ियों के राजस्थान रॉयल्स में ट्रेड कर दिया है. वहीं रचिन रवींद्र और मथिशा पाथिराना को भी रिलीज़ कर दिया है.

CSK के रिलीज़ खिलाड़ियों की लिस्ट

राहुल त्रिपाठी, वंश बेदी, एंड्रे सिद्धार्थ, रचिन रवींद्र, दीपक हूडा, विजय शंकर, शेख राशीद, कमलेश नागरकोटी, मथिशा पाथिराना

CSK के रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट

ऋतुराज गायकवाड़, एमएस धोनी, डेवाल्ड ब्रेविस, आयुष म्हात्रे, उर्विल पटेल, अंशुल कंबोज, जेमी ओवरटन, रामकृष्ण घोष, शिवम दुबे, खलील अहमद, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, श्रेयस गोपाल, गुरजपनीत सिंह, संजू सैमसन.

MI- मुंबई इंडियंस – MI Squad For IPL 2026

5-5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की टीम ने आईपीएल की नीलामी से पहले अपने कई युवा खिलाड़ियों को रिलीज़ किया है. इनमें आईपीएल के डेब्यू मैच में ही 3-3 विकेट लेने वाले विगनेश पुथुर का नाम भी शामिल है.



MI के रिलीज़ खिलाड़ियों की लिस्ट

कर्ण शर्मा, सत्यनारायण राजू, रीस टॉपली, मुजीब उर रहमान, लिज़ाड विलियम्स, विगनेश पुथुर, केएल श्रीजिथ, बेवोन जैकब्स.

MI के रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट

रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, रॉबिन मिंज, रेयान रिकेल्टन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, मिशेल सैंटनर, विल जैक, कॉर्बिन बॉश, राज बावा, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर, अश्वनी कुमार, रघु शर्मा, अल्लाह गजनफ़र, मयंक मारकंडे, शार्दुल ठाकुर, शेरफेन रदरफोर्ड.

PBKS- पंजाब किंग्स – PBKS Squad For IPL 2026

पंजाब की टीम ने पिछले सीजन में फाइनल तक का सफर तय किया था. फाइनल में पहुंचने के बावजूद ये टीम खिताब जीतने से चूक गई थी. ऐसे में इस टीम से कम बदलावों की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन पंजाब ने भी पिछले सीजन में दमदार प्रदर्शन करने वाले जोश इंग्लिस को ही रिलीज कर दिया. इसके अलावा पंजाब ने लगातार खराब प्रदर्शन कर रहे ग्लेन मैक्सवेल को भी टीम से बाहर कर दिया है.

PBKS के रिलीज़ खिलाड़ियों की लिस्ट- PBKS RELEASED PLAYER LIST

जोश इंग्लिस, ग्लेन मैक्सवेल, प्रवीण दुबे, कुलदीप सेन, एरॉन हार्डी.

PBKS के रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट- PBKS RETAINED PLAYER LIST

श्रेयस अय्यर, नेहल वढेरा, विष्णु विनोद, हरनूर पन्नू, पाइला अविनाश, प्रभसिमरन सिंह, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, हरप्रीत बराड़, मार्को जानसन, अजमतुल्लाह उमरजई, प्रियांश आर्य, मुशीर खान, सूर्यांश शेडगे, मिच ओवेन, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, विशक विजयकुमार, यश ठाकुर, ज़ेवियर बार्टलेट, लॉकी फर्ग्यूसन.

DC- दिल्ली कैपिटल्स- Delhi Capitals Squad For IPL 2026

दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने पिछले सीजन की शुरुआत काफी शानदार और दमदार अंदाज़ में की थी. लेकिन जैसे-जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता गया दिल्ली की टीम पटरी से उतरती चली गई. ऐसे में अब दिल्ली की टीम ने भी अपने बेड़े से कई बड़े खिलाड़ियों को रिलीज़ किया है.

DC के रिलीज़ खिलाड़ियों की लिस्ट- Delhi Capitals RELEASED PLAYER LIST

फॉफ़ डू प्लेसिस, जैक फ्रेज़र-मकगर्क, मोहित शर्मा, सैदीकुल्लाह अटल, दर्शन नालकंडे, मानवंथ कुमार.



DC के रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट- Delhi Capitals RETAINED PLAYER LIST

केएल राहुल, करुण नायर, अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, विप्रराज निगम, अजय मंडल, त्रिपुराण विजय, माधव तिवारी, मिचेल स्टार्क, टी नटराजन, मुकेश कुमार, दुष्मंथा चमीरा, कुलदीप यादव, नीतीश राणा.

GT- गुजरात टाइटंस- Gujarat Titans Squad For IPL 2026

शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस की टीम ने अपने दो-दो अहम विदेशी खिलाड़ियों को रिलीज़ किया है. गुजरात टाइटंस ने श्रीलंका के ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान दासुन शनाका को रिलीज़ कर दिया है. इसके साथ ही साथ गुजरात ने जेराल्ड कोएत्ज़े को भी टीम से बाहर कर दिया है.

GT के रिलीज़ खिलाड़ियों की लिस्ट- Gujarat Titans RELEASED PLAYER LIST



दासुन शनाका, जेराल्ड कोएत्ज़े, महिपाल लोमरोर, करीम जन्नत, कुलवंत खजरोलिया.

GT के रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट- Gujarat Titans RETAINED PLAYER LIST

शुभमन गिल, साई सुदर्शन, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, जोस बटलर, निशांत सिंधु, ग्लेन फिलिप्स, वॉशिंगटन सुंदर, अरशद खान, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसीद कृष्ण, इशांत शर्मा, गुरनूर सिंह बराड़, राशिद खान, मानव सुथार, साईं किशोर, जयन्त यादव.

RR- राजस्थान रॉयल्स – Rajasthan Royals Squad For IPL 2026

राजस्थान रॉयल्स की टीम ने भी IPL 2026 की मिनी ऑक्शन से पहले कुछ अहम फैसले लिया हैं. राजस्थान ने अपने कप्तान संजू सैमसन को ही CSK के साथ ट्रेड कर दिया है. वहीं दूसरी तरफ राजस्थान ने अपनी श्रीलंकाई स्पिन जोड़ी वानिंदु हासरंगा और महीश तीक्षणा को भी रिलीज़ करने का फैसला किया है.

RR के रिलीज़ खिलाड़ियों की लिस्ट- Rajasthan Royals RELEASED PLAYER LIST

वानिंदु हासरंगा, महीश तीक्षणा, कुणाल सिंह राठौर, फजलहक फारूकी, आकाश मधवाल, अशोक शर्मा, कुमार कार्तिकेय

RR के रिलीज़ खिलाड़ियों की लिस्ट- Rajasthan Royals RETAINED PLAYER LIST

शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, शिमरोन हेटमायर, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, युद्धवीर सिंह चरक, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, फ़ज़लहक़ फ़ारूक़ी, क्वेना मफाका, नंद्रे बर्गर, रवींद्र जड़ेजा, सैम कुरेन, डोनोवन फरेरा.

SRH- सनराइजर्स हैदराबाद- Sunrisers Hyderabad Squad For IPL 2026

SRH की टीम ने अपने सबसे महंगे खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन को रिटेन किया है. इसके अलावा हैदराबाद की टीम ने तेज़ गेदबाज़ मोहम्मद शमी को ट्रेड करते हुए अपनी टीम में कई अहम बदलाव किए हैं.

SRH के रिलीज़ खिलाड़ियों की लिस्ट- Sunrisers Hyderabad RELEASED PLAYER LIST

राहुल चाहर, एडम ज़ाम्पा, अभिनव मनोहर, अथर्वा तायदे, सचिन बेबी, वियान मुल्डर, सिमरजीत सिंह.

SRH के रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट- Sunrisers Hyderabad RETAINED PLAYER LIST

ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, आर स्मरण, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कामिंदु मेंडिस, हर्षल पटेल, ब्रायडन कारसे, पैट कमिंस, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा, जीशान अंसारी.

ये भी पढ़ें-IPL 2026 MINI AUCTION: आईपीएल नीलामी में अनसोल्ड रहेंगे ये 5-5 तूफानी खिलाड़ी, कोई भी टीम नहीं लगाएगी पैसा!

RCB- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु- Royal Challangers Bengaluru Squad For IPL 2026

डिफेंडिंग चैंपियन RCB ने 17 सालों के बाद आईपीएल की ट्रॉफी पर कब्ज़ा जमाया. इसके बाद आईपीएल 2026 की नीलामी से इस चैंपियन टीम ने अपने ऐसे खिलाड़ियों को रिलीज़ करने का फैसला किया है जिनका प्रदर्शन पिछले सीजन में अच्छा नहीं रहा था.

RCB के रिलीज़ खिलाड़ियों की लिस्ट- Royal Challangers Bengaluru RELEASED PLAYER LIST

लियाम लिविंगस्टोन, लुंगी नगिड़ी, टिम सेफर्ट, ब्लेसिंग मुज़रबानी, मोहित राठी, मनोज भंडागे, मयंक अग्रवाल, स्वास्तिक छिकारा

RCB के रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट- Royal Challangers Bengaluru RETAINED PLAYER LIST

रजत पाटीदार, विराट कोहली, टिम डेविड, देवदत्त पडिक्कल, फिल साल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, जैकब बेथेल, रोमारियो शेफर्ड, स्वप्निल सिंह, जोश हेज़लवुड, भुवनेश्‍वर कुमार, रसिख सलाम, यश दयाल, सुयश शर्मा, नुवान तुषारा, अभिनंदन सिंह.

ये भी पढ़ें- IPL 2026 Mini Auction: आईपीएल नीलामी में मचेगा कोहराम, जानिए 10 टीमों के पर्स में हैं कितने पैसे और कितने स्लॉट हैं बाकी?

LSG- लखनऊ सुपर जाएंट्स- Lucknow Super Giants Squad For IPL 2026

लखनऊ सुपर जाएंट्स की टीम ने अपने 27 करोड़ के कप्तान ऋषभ पंत को अपने साथ बनाए रखा है. ऐसा माना जा रहा था कि लखनऊ की टीम आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी पंत को रिलीज़ कर सकती है. लेकिन लखनऊ ने उन्हें रिटेन करने का फैसला किया है. लखनऊ की टीम ने आकाश दीप, रवि बिश्नोई, डेविड मिलर, राजवर्धन हंगरगेकर और शमार जोसेफ जैसे खिलाड़ियों को रिलीज़ किया है.

LSG के रिलीज़ खिलाड़ियों की लिस्ट- Lucknow Super Giants RELEASED PLAYER LIST

आकाश दीप, रवि बिश्नोई, आर्यन जुयाल, डेविड मिलर, युवराज चौधरी, राजवर्धन हंगरगेकर, शमार जोसेफ.

LSG के रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट- Lucknow Super Giants RETAINED PLAYER LIST

ऋषभ पंत, आयुष बडोनी, अब्दुल समद, एडन मार्क्रम, हिम्मत सिंह, मैथ्यू ब्रीत्ज़के, निकोलस पूरन, मिशेल मार्श, शाहबाज़ अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, मयंक यादव, आवेश खान, मोहसिन खान, एम. सिद्धार्थ, दिग्वेश राठी, प्रिंस यादव, आकाश सिंह, अर्जुन तेंदुलकर, मोहम्मद शमी.