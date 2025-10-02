Bangladesh W vs Pakistan W World Cup: पाकिस्तानी टीम फिर हुई शर्मसार, अब बांग्लादेश के हाथों मिली करारी हार

Bangladesh W vs Pakistan W World Cup Match: पाकिस्तान की टीम की इन दिनों हर जगह फजीहत हो रही है. पहले पाकिस्तानी टीम एशिया कप 2025 में हारी और अब एक बार फिर से पाकिस्तान की टीम को हार का सामना करना पड़ा है. खास बात ये है कि इस बार तो पाकिस्तान के लिए ये हार और भी ज़्यादा शर्मनाक है, क्योंकि इस बार पाकिस्तान को ये हार बांग्लादेश की टीम के हाथों मिली है. इन दिनों महिला वर्ल्ड कप खेला जा रहा है और अब इसी महिला वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तानी टीम को धूल चटा दी. बांग्लादेश की महिला टीम ने पाकिस्तान की महिला टीम को 7 विकेट से हराया. कोलंबो में खेले गए इस मुकाबले में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को सिर्फ 129 रन पर ढेर कर दिया और फिर 32 ओवर में ही ये लक्ष्य हासिल करते हुए जीत के साथ खाता खोला लिया.

कैसे पाकिस्तान फिर हुआ शर्मसार?

पाकिस्तान की महिला टीम वनडे वर्ल्ड कप 2025 में अपने सारे मैच श्रीलंका में ही खेलेगी. पाकिस्तान की टीम ने कोलंबो में अपना पहला मैच खेला और पहले ही मैच में बांग्लादेश ने उसको धो डाला. कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में फातिमा सना की कप्तानी वाली पाकिस्तानी टीम ने पहले बैटिंग की. इस मुकाबले में पाकिस्तान की शुरुआत खराब रही पहले ही ओवर में बांग्लादेश की तेज़ गेंदबाज़ मारुफा अख्तर ने पहले ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर लगातार 2 पाकिस्तानी बल्लेबाजों को बोल्ड कर दिया. इस तरह स्कोर सिर्फ 2 रन पर 2 विकेट हो गया और पाकिस्तान की टीम दबाव में आ गई. इसके बाद पाकिस्तान के लिए मुनीबा अली और रमीन शमीम के बीच 42 रन की अच्छी साझेदारी की. ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम पटरी पर लौट आई है, लेकिन तभी लगातार 2 ओवर में नाहिदा अख्तर ने इन दोनों को ही वापस पवेलियन भेज दिया. इस तरह 50 रन से पहले ही पाकिस्तान के 4 विकेट गिर गए और जल्द ही 67 रन तक आधी टीम ढेर हो गई. कप्तान फातिमा सना, आलिया रियाज और डायना बेग ने कुछ रन बटोरकर टीम को 100 रन के पार पहुंचाया लेकिन फिर भी पूरी टीम 38.3 ओवर में सिर्फ 129 रन पर ढेर हो गई. बांग्लादेश के लिए मारूफा और नाहिदा के अलावा शोरना अख्तर ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए.

बांग्लादेश की भी हुई खराब शुरुआत

बांग्लादेश की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही और चौथे ओवर में ही ओपनर फरगाना होक आउट हो गईं. वहीं 12वें ओवर में शरमीन अख्तर भी पवेलियन लौट गईं. सिर्फ 35 रन तक 2 विकेट गिराने के बाद पाकिस्तान को वापसी की आस जगी होगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं. ओपनर रूबिया हैदर ने कप्तान निगार सुल्ताना के साथ मिलकर 62 रन की बेहतरीन साझेदारी की और पाकिस्तान की हार तय कर दी. जल्द ही रूबिया ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया और सोभना मोस्तरी के साथ मिलकर टीम को 32वें ओवर में ही जीत तक पहुंचा दिया. रूबिया 54 रन और सोभना 24 रन बनाकर नाबाद लौटी.

