Pakistan vs Sri Lanka: पाकिस्तानी गेंदबाज़ ने आउट कर उड़ाया मज़ाक, श्रीलंकाई बल्लेबाज़ ने भी लिया बदला
Home > खेल > Pakistan vs Sri Lanka: पाकिस्तानी गेंदबाज़ ने आउट कर उड़ाया मज़ाक, श्रीलंकाई बल्लेबाज़ ने भी लिया बदला

Pakistan vs Sri Lanka: पाकिस्तानी गेंदबाज़ ने आउट कर उड़ाया मज़ाक, श्रीलंकाई बल्लेबाज़ ने भी लिया बदला

Asia Cup 2025: मंगलवार को हुए शेख ज़ायेद स्टेडियम में पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद ने श्रीलंकाई आल-राउंडर वानिंदु हसरंगा को गुगली पर आउट करने के बाद उनके जश्न की नकल की, जो सोशल मीडिया पर तेज़ी वायरल हो गई. हसरंगा ने भी इसका बदला लिया.

By: Sharim Ansari | Last Updated: September 24, 2025 11:18:40 AM IST

Abrar Ahmad after taking Wicket of Hasaranga
Abrar Ahmad after taking Wicket of Hasaranga

Super 4: एशिया कप 2025 सुपर 4 का तीसरा मैच मंगलवार, 23 सितंबर को पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने बाज़ी मारी. पहले बल्लेबाज़ी श्रीलंका की थी, शुरुआत ज़्यादा अच्छी नहीं रही. वानिंदु हसरंगा ने बेहतर खेलने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद की गुगली पर वे क्लीन बोल्ड हो गए. हसरंगा ने स्लॉग स्वीप लगाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सके और गेंद घूमकर स्टंप्स पर जा लगी. उन्हें आउट करने के बाद अबरार ने हसरंगा के जश्न की नकल करने की कोशिश की और वो सीन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. 

हसरंगा ने भी लिया बदला

हालांकि, बात यहीं पर नहीं रुकी, क्योंकि हसरंगा ने भी गेंदबाजी करते हुए इसका बदला लिया. उन्होंने फखर जमान का शानदार एक हाथ से कैच पकड़ा और फिर सैम अयूब और सलमान अली आगा के भी विकेट चटकाए. तीनों ही बार उन्होंने अबरार के जश्न की नकल की.

मैच में कामिंदु मेंडिस ने शानदार अर्धशतक लगाया, लेकिन पाकिस्तानी गेंदबाज़ों ने उन्हें कड़ी टक्कर दी और उन्हें आठ विकेट पर 133 रनों पर रोक दिया. बल्लेबाज़ी में श्रीलंका की शुरुआत बेहद खराब रही, उन्होंने दूसरी ही गेंद पर फॉर्म में चल रहे कुसल मेंडिस का विकेट गंवा दिया और एक ओवर बाद ही टूर्नामेंट में बल्लेबाज़ पथुम निसांका भी पवेलियन लौट गए. श्रीलंका की इस ख़राब शुरुआत से उन्हें उबरने का मौका नहीं मिल पाया.

Shreyas Iyer: श्रेयस अय्यर ने लिया बड़ा फैसला, नहीं खेलना चाहते टेस्ट क्रिकेट, BCCI को दी सूचना

नहीं टिक सकी असलांका-परेरा की साझेदारी

निसांका ने अफ़रीदी की गेंद पर छक्का जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर गेंद विकेटकीपर मोहम्मद हारिस के हाथों में चली गई और श्रीलंका का स्कोर 18 रन पर 2 विकेट हो गया. लेकिन कप्तान चरित असलांका और कुसल परेरा की तीसरे विकेट के लिए 25 रनों की पार्टनरशिप ने टीम को थोड़ा संभलाया. दोनों बल्लेबाजों ने एक-एक छक्का लगाया, लेकिन यह साझेदारी भी टूट गई.

श्रीलंका ने पावर प्ले का अंत 3 विकेट पर 53 रन के स्कोर के साथ किया. आठवें ओवर में श्रीलंका टीम के लगातार गेंदों पर असलांका और दासुन शनाका के विकेट गिर गए. तेज़ गेंदबाज़ तलत ने असलांका को पुल शॉट खेलने के लिए उकसाया, लेकिन इसमें ज़्यादा समय नहीं लगा क्योंकि रऊफ़ ने स्क्वायर लेग के पास कैच लपक लिया. अगली ही गेंद पर शनाका ने तलत की गेंद को विकेट के पीछे हारिस के हाथों में थमा दिया और श्रीलंका का स्कोर पांच विकेट पर 58 रन हो गया.

मेंडिस ने एक बेहतरीन अर्धशतक (50 रन, 44 गेंद) के साथ श्रीलंका को कुछ हद तक बचाने की कोशिश की और चामिका करुणारत्ने के साथ सातवें विकेट के लिए 43 रन जोड़कर टीम को 100 के पार पहुंचाया. लेकिन मेंडिस इस काम में काफी हद तक अकेले थे, और शुरुआती नुकसान इतना गहरा था कि उससे उबरना मुश्किल हो गया.

1xBet money laundering case: अब तक इन दिग्गज खिलाड़ियों से हुई पूछताछ, जिनमें शामिल हैं 2 वर्ल्ड कप विजेता स्टार्स!

Tags: Abrar AhmedPakistan Defeated Sri LankaPakistan vs Sri LankaSuper 4Wanindu Hasaranga
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

प्रोटीन का भंडार और वेजिटेरियंस के लिए वरदान से कम...

September 25, 2025

जानें गांधी जी के बारे में 10 चौंका देने वाली...

September 25, 2025

Aparajita Benefits जादुई हैं नीले रंग का अपराज‍िता फूल! सेहत...

September 25, 2025

एशिया कप के टॉप 10 भारतीय बल्लेबाज़

September 25, 2025

अब बिना ओवन और मैदे के मिनटों में घर पर...

September 25, 2025

घर के बगीचे में बढ़ रहा है बंदरों का आतंक,...

September 25, 2025
Pakistan vs Sri Lanka: पाकिस्तानी गेंदबाज़ ने आउट कर उड़ाया मज़ाक, श्रीलंकाई बल्लेबाज़ ने भी लिया बदला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Pakistan vs Sri Lanka: पाकिस्तानी गेंदबाज़ ने आउट कर उड़ाया मज़ाक, श्रीलंकाई बल्लेबाज़ ने भी लिया बदला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Pakistan vs Sri Lanka: पाकिस्तानी गेंदबाज़ ने आउट कर उड़ाया मज़ाक, श्रीलंकाई बल्लेबाज़ ने भी लिया बदला
Pakistan vs Sri Lanka: पाकिस्तानी गेंदबाज़ ने आउट कर उड़ाया मज़ाक, श्रीलंकाई बल्लेबाज़ ने भी लिया बदला
Pakistan vs Sri Lanka: पाकिस्तानी गेंदबाज़ ने आउट कर उड़ाया मज़ाक, श्रीलंकाई बल्लेबाज़ ने भी लिया बदला
Pakistan vs Sri Lanka: पाकिस्तानी गेंदबाज़ ने आउट कर उड़ाया मज़ाक, श्रीलंकाई बल्लेबाज़ ने भी लिया बदला