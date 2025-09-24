Pakistan vs Sri Lanka: पाकिस्तानी गेंदबाज़ ने आउट कर उड़ाया मज़ाक, श्रीलंकाई बल्लेबाज़ ने भी लिया बदला

Super 4: एशिया कप 2025 सुपर 4 का तीसरा मैच मंगलवार, 23 सितंबर को पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने बाज़ी मारी. पहले बल्लेबाज़ी श्रीलंका की थी, शुरुआत ज़्यादा अच्छी नहीं रही. वानिंदु हसरंगा ने बेहतर खेलने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद की गुगली पर वे क्लीन बोल्ड हो गए. हसरंगा ने स्लॉग स्वीप लगाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सके और गेंद घूमकर स्टंप्स पर जा लगी. उन्हें आउट करने के बाद अबरार ने हसरंगा के जश्न की नकल करने की कोशिश की और वो सीन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

हसरंगा ने भी लिया बदला

हालांकि, बात यहीं पर नहीं रुकी, क्योंकि हसरंगा ने भी गेंदबाजी करते हुए इसका बदला लिया. उन्होंने फखर जमान का शानदार एक हाथ से कैच पकड़ा और फिर सैम अयूब और सलमान अली आगा के भी विकेट चटकाए. तीनों ही बार उन्होंने अबरार के जश्न की नकल की.

मैच में कामिंदु मेंडिस ने शानदार अर्धशतक लगाया, लेकिन पाकिस्तानी गेंदबाज़ों ने उन्हें कड़ी टक्कर दी और उन्हें आठ विकेट पर 133 रनों पर रोक दिया. बल्लेबाज़ी में श्रीलंका की शुरुआत बेहद खराब रही, उन्होंने दूसरी ही गेंद पर फॉर्म में चल रहे कुसल मेंडिस का विकेट गंवा दिया और एक ओवर बाद ही टूर्नामेंट में बल्लेबाज़ पथुम निसांका भी पवेलियन लौट गए. श्रीलंका की इस ख़राब शुरुआत से उन्हें उबरने का मौका नहीं मिल पाया.

नहीं टिक सकी असलांका-परेरा की साझेदारी

निसांका ने अफ़रीदी की गेंद पर छक्का जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर गेंद विकेटकीपर मोहम्मद हारिस के हाथों में चली गई और श्रीलंका का स्कोर 18 रन पर 2 विकेट हो गया. लेकिन कप्तान चरित असलांका और कुसल परेरा की तीसरे विकेट के लिए 25 रनों की पार्टनरशिप ने टीम को थोड़ा संभलाया. दोनों बल्लेबाजों ने एक-एक छक्का लगाया, लेकिन यह साझेदारी भी टूट गई.

श्रीलंका ने पावर प्ले का अंत 3 विकेट पर 53 रन के स्कोर के साथ किया. आठवें ओवर में श्रीलंका टीम के लगातार गेंदों पर असलांका और दासुन शनाका के विकेट गिर गए. तेज़ गेंदबाज़ तलत ने असलांका को पुल शॉट खेलने के लिए उकसाया, लेकिन इसमें ज़्यादा समय नहीं लगा क्योंकि रऊफ़ ने स्क्वायर लेग के पास कैच लपक लिया. अगली ही गेंद पर शनाका ने तलत की गेंद को विकेट के पीछे हारिस के हाथों में थमा दिया और श्रीलंका का स्कोर पांच विकेट पर 58 रन हो गया.

मेंडिस ने एक बेहतरीन अर्धशतक (50 रन, 44 गेंद) के साथ श्रीलंका को कुछ हद तक बचाने की कोशिश की और चामिका करुणारत्ने के साथ सातवें विकेट के लिए 43 रन जोड़कर टीम को 100 के पार पहुंचाया. लेकिन मेंडिस इस काम में काफी हद तक अकेले थे, और शुरुआती नुकसान इतना गहरा था कि उससे उबरना मुश्किल हो गया.

