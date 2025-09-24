क्या होगा बड़ा उलटफेर? जानें बांग्लादेश से भारतीय टीम को क्यों सतर्क रहना चाहिए
IND vs BAN Head-To-Head Record: भारत सुपर-4 के अपने दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश से भिड़ेगा. दोनों ही टीमों को सुपर-4 के अपने पहले मुकाबले में जीत मिली थी.

By: Divyanshi Singh | Published: September 24, 2025 8:09:08 AM IST

IND vs BAN: टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की. अपने पहले सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान पर शानदार जीत दर्ज करके दो अंक हासिल किए. भारतीय टीम टूर्नामेंट में अभी तक अजेय है. टीम इंडिया अपने सुपर-4 का दूसरा मुकाबला आज (24 सितंबर) को बांग्लादेश के साथ खेलेगी. यह मुकाबला पहले से ही काफी चर्चा में है. इस मुकाबले से पहले आइए दोनों टीमों के बीच हुए मुकाबलों के रिकॉर्ड पर एक नज़र डालते हैं।

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

भारत और बांग्लादेश टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 17 बार आमने-सामने हुए हैं, जिसमें भारत ने 16 जीत का रिकॉर्ड बनाया है, जबकि बांग्लादेश को केवल एक जीत मिली है. एशिया कप में उनकी प्रतिद्वंद्विता भी काफी हद तक एकतरफा रही है भारत ने 15 में से 13 मुकाबले जीते हैं जबकि बांग्लादेश को केवल दो जीत मिली हैं.

एशिया कप 2025 में भारत का प्रर्दशन

भारत इस मैच में लगातार चार जीत के साथ उतरेगा. जिसमें पिछले मैच में पाकिस्तान पर मिली शानदार जीत भी शामिल है. दूसरी ओर बांग्लादेश को श्रीलंका पर अपनी हालिया जीत से आत्मविश्वास मिलेगा. जिसने उनकी हार का सिलसिला तोड़ा. हालांकि इतिहास और मौजूदा फ़ॉर्म भारत के पक्ष में है लेकिन श्रीलंका को हरा कर बांग्लादेश ने दिखा दिया है कि उन्हें कम करके नहीं आंका जा सकता.

भारत को बांग्लादेश से क्यों डरना चाहिए ?

इस मुकाबले से पहले भारत के लिए चिंता का एक विषय तिलक वर्मा का स्पिन गेंदबाज़ी के ख़िलाफ़ गिरता हुआ फ़ॉर्म है.इस साल उनका स्ट्राइक रेट काफ़ी गिर गया है और संजू सैमसन के साथ उनके चौथे और पांचवें नंबर पर महत्वपूर्ण बल्लेबाज़ी करने की उम्मीद है. ऐसे में भारत के मध्यक्रम को बांग्लादेश के स्पिनरों के आगे घुटने टेकने और ढहने का जोखिम उठाने से बचना होगा.

इस तरह भारत पर दबाव बना सकता है बांग्लादेश

बांग्लादेश के लिए उनका सबसे अच्छा विकल्प पहले गेंदबाज़ी करना और भारत की बल्लेबाज़ी पर दबाव बनाना है. भारतीय टीम को 150-160 के बीच के स्कोर तक सीमित रखना उनके लिए आदर्श स्थिति होगी क्योंकि मुस्तफ़िज़ुर रहमान से अंतिम ओवरों में अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है और स्पिन आक्रमण को बीच के ओवरों में रन बनाने का काम सौंपा गया है.

हालांकि बल्लेबाज़ी की गहराई और मारक क्षमता में महत्वपूर्ण अंतर अभी भी मुक़ाबले को भारत के पक्ष में मज़बूती से झुकाता है, जिससे वे टूर्नामेंट में अपने अपराजित अभियान को जारी रखने की राह पर हैं।

बांग्लादेश के खिलाफ भारत की संभावित प्लेइंग XI: अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल (VC), सूर्यकुमार यादव (C), तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (WK), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह।

बेंच पर: संजू सैमसन, जसप्रित बुमरा, रिंकू सिंह, हर्षित राणा।

