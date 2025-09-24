Shreyas Iyer: श्रेयस अय्यर ने लिया बड़ा फैसला, नहीं खेलना चाहते टेस्ट क्रिकेट, BCCI को दी सूचना
Home > खेल > Shreyas Iyer: श्रेयस अय्यर ने लिया बड़ा फैसला, नहीं खेलना चाहते टेस्ट क्रिकेट, BCCI को दी सूचना

Shreyas Iyer: श्रेयस अय्यर ने लिया बड़ा फैसला, नहीं खेलना चाहते टेस्ट क्रिकेट, BCCI को दी सूचना

Shreyas Iyer Big Decision: टीम इंडिया के तूफानी बल्लेबाज़ श्रेयस अय्यर ने एक बड़ा फैसला लिया है. श्रेयस अय्यर ने BCCI को एक मेल के द्वारा सूचना दी है कि वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं. अय्यर के इस फैसले के पीछे एक बड़ा कारण है.

By: Pradeep Kumar | Last Updated: September 24, 2025 12:55:53 AM IST

shreyas iyer_test_team india_bcci
shreyas iyer_test_team india_bcci

Shreyas Iyer Will Not Play Test Cricket: श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. भारत और वेस्टइंडीज (India vs West Indies) के बीच 2 अक्टूबर से टेस्ट सीरीज की शुरुआत होने वाली है. इस सीरीज़ के लिए 24 सितंबर को टीम इंडिया का सेलेक्शन होना है, वहीं दूसरी तरफ अय्यर ने ऐसा फैसला ले लिया है जिसने सभी को हैरान कर दिया. टेस्ट टीम में वापसी के प्रबल दावेदार माने जा रहे अय्यर ने खुद को इस फॉर्मेट से ब्रेक (Break from Test Cricket) देने का फैसला किया है. अय्यर के इस फैसले से हर कोई हैरान है.  सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर अय्यर ने ये फैसला क्यों लिया?

क्यों लिया अय्यर ने टेस्ट क्रिकेट से ब्रेक?

एक रिपोर्ट के मुताबिक, श्रेयस अय्यर ने BCCI को ईमेल के जरिए सूचित किया है कि वो फिलहाल लाल गेंद क्रिकेट (Red Ball Cricket) यानि टेस्ट और घरेलू क्रिकेट से कुछ समय के लिए दूरी बनाना चाहते हैं. अय्यर ने इसके पीछे कारण बताया कि उन्हें लंबे समय से पीठ दर्द (Back Pain) की समस्या है और उनका शरीर अब फिलहाल पांच दिन लंबे मुकाबले झेलने की स्थिति में नहीं है.

 उनका कहना है कि अभी वह पूरी तरह से फिट नहीं हैं और जब तक शरीर तैयार नहीं हो जाता, वह खुद को टेस्ट टीम में नहीं देखना चाहते. अय्यर ने बताया कि उन्होंने रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy) के कुछ मुकाबले इसलिए खेले क्योंकि उसमें बीचबीच में उन्हें ब्रेक मिल जाता था, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ऐसा संभव नहीं है.

अचानक छोड़ी इंडिया टीम की कप्तानी

हाल ही में श्रेयस अय्यर को India A टीम का कप्तान बनाया गया था, जो ऑस्ट्रेलिया (Australia A) के खिलाफ अनौपचारिक टेस्ट सीरीज खेल रही है. पहले मैच में अय्यर ने कप्तानी की, लेकिन कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए. इसके बाद जब सीरीज का दूसरा मैच 23 सितंबर से शुरू होना था, तो एक दिन पहले ही खबर गई कि अय्यर इस मैच का हिस्सा नहीं होंगे. शुरुआत में वजहनिजी कारण” (Personal Reasons) बताई गई थी, लेकिन अब साफ हो गया है कि उन्होंने इस मुकाबले से नाम क्यों वापस लिया.

फिटनेस से जूझ रहे हैं अय्यर

श्रेयस अय्यर की यह चोट अब काफी पुरानी होती जा रही है. पिछले कुछ महीनों से वह लगातार पीठ के दर्द से परेशान हैं और उनकी रिकवरी पूरी नहीं हो पाई है. उनका यह फैसला कहीं कहीं एक प्रोफेशनल स्टेप है, जिसमें उन्होंने खुद को पूरी तरह फिट होने तक टेस्ट टीम से दूर रखना बेहतर समझा है. अब देखना यह होगा कि वह कब तक मैदान से बाहर रहते हैं और कब पूरी तरह फिट होकर वापसी करते हैं.

वापसी की उम्मीदें थीं, लेकिन अब दरवाज़े बंद

श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने अब तक भारत के लिए 14 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 811 रन बनाए हैं, और उनका औसत 37 का रहा है. उनका आखिरी टेस्ट 2024 में इंग्लैंड (England) के खिलाफ था, जिसमें उन्हें बीच सीरीज से पीठ दर्द के चलते बाहर कर दिया गया था. इसके बाद वह रणजी ट्रॉफी में भी नहीं खेले थे, जिससे उन्हें लेकर विवाद हुआ और BCCI ने उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट (Central Contract) से भी बाहर कर दिया.

ये भी पढ़ें- दिनेश कार्तिक की धमाकेदार वापसी! इस फॉर्मेट में संभालेंगे टीम इंडिया की कमान

अब ऐसा माना जा रहा था कि उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम में चुना जाएगा और उनती टेस्ट क्रिकेट में वापसी होगी. लेकिन उन्होंने खुद ही इस मौके से पीछे हटकर अब यह दरवाजा फिलहाल बंद कर लिया है.

Tags: Cricketind vs west indiesranji trophyShreyas IyerTeam Indiatest cricket
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

प्रोटीन का भंडार और वेजिटेरियंस के लिए वरदान से कम...

September 25, 2025

जानें गांधी जी के बारे में 10 चौंका देने वाली...

September 25, 2025

Aparajita Benefits जादुई हैं नीले रंग का अपराज‍िता फूल! सेहत...

September 25, 2025

एशिया कप के टॉप 10 भारतीय बल्लेबाज़

September 25, 2025

अब बिना ओवन और मैदे के मिनटों में घर पर...

September 25, 2025

घर के बगीचे में बढ़ रहा है बंदरों का आतंक,...

September 25, 2025
Shreyas Iyer: श्रेयस अय्यर ने लिया बड़ा फैसला, नहीं खेलना चाहते टेस्ट क्रिकेट, BCCI को दी सूचना

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Shreyas Iyer: श्रेयस अय्यर ने लिया बड़ा फैसला, नहीं खेलना चाहते टेस्ट क्रिकेट, BCCI को दी सूचना

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Shreyas Iyer: श्रेयस अय्यर ने लिया बड़ा फैसला, नहीं खेलना चाहते टेस्ट क्रिकेट, BCCI को दी सूचना
Shreyas Iyer: श्रेयस अय्यर ने लिया बड़ा फैसला, नहीं खेलना चाहते टेस्ट क्रिकेट, BCCI को दी सूचना
Shreyas Iyer: श्रेयस अय्यर ने लिया बड़ा फैसला, नहीं खेलना चाहते टेस्ट क्रिकेट, BCCI को दी सूचना
Shreyas Iyer: श्रेयस अय्यर ने लिया बड़ा फैसला, नहीं खेलना चाहते टेस्ट क्रिकेट, BCCI को दी सूचना