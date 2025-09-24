Shreyas Iyer: श्रेयस अय्यर ने लिया बड़ा फैसला, नहीं खेलना चाहते टेस्ट क्रिकेट, BCCI को दी सूचना

Shreyas Iyer Will Not Play Test Cricket: श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. भारत और वेस्टइंडीज (India vs West Indies) के बीच 2 अक्टूबर से टेस्ट सीरीज की शुरुआत होने वाली है. इस सीरीज़ के लिए 24 सितंबर को टीम इंडिया का सेलेक्शन होना है, वहीं दूसरी तरफ अय्यर ने ऐसा फैसला ले लिया है जिसने सभी को हैरान कर दिया. टेस्ट टीम में वापसी के प्रबल दावेदार माने जा रहे अय्यर ने खुद को इस फॉर्मेट से ब्रेक (Break from Test Cricket) देने का फैसला किया है. अय्यर के इस फैसले से हर कोई हैरान है. सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर अय्यर ने ये फैसला क्यों लिया?

क्यों लिया अय्यर ने टेस्ट क्रिकेट से ब्रेक?

एक रिपोर्ट के मुताबिक, श्रेयस अय्यर ने BCCI को ईमेल के जरिए सूचित किया है कि वो फिलहाल लाल गेंद क्रिकेट (Red Ball Cricket) यानि टेस्ट और घरेलू क्रिकेट से कुछ समय के लिए दूरी बनाना चाहते हैं. अय्यर ने इसके पीछे कारण बताया कि उन्हें लंबे समय से पीठ दर्द (Back Pain) की समस्या है और उनका शरीर अब फिलहाल पांच दिन लंबे मुकाबले झेलने की स्थिति में नहीं है.

उनका कहना है कि अभी वह पूरी तरह से फिट नहीं हैं और जब तक शरीर तैयार नहीं हो जाता, वह खुद को टेस्ट टीम में नहीं देखना चाहते. अय्यर ने बताया कि उन्होंने रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy) के कुछ मुकाबले इसलिए खेले क्योंकि उसमें बीच–बीच में उन्हें ब्रेक मिल जाता था, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ऐसा संभव नहीं है.

अचानक छोड़ी इंडिया–ए टीम की कप्तानी

हाल ही में श्रेयस अय्यर को India A टीम का कप्तान बनाया गया था, जो ऑस्ट्रेलिया ए (Australia A) के खिलाफ अनौपचारिक टेस्ट सीरीज खेल रही है. पहले मैच में अय्यर ने कप्तानी की, लेकिन कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए. इसके बाद जब सीरीज का दूसरा मैच 23 सितंबर से शुरू होना था, तो एक दिन पहले ही खबर आ गई कि अय्यर इस मैच का हिस्सा नहीं होंगे. शुरुआत में वजह “निजी कारण” (Personal Reasons) बताई गई थी, लेकिन अब साफ हो गया है कि उन्होंने इस मुकाबले से नाम क्यों वापस लिया.

फिटनेस से जूझ रहे हैं अय्यर

श्रेयस अय्यर की यह चोट अब काफी पुरानी होती जा रही है. पिछले कुछ महीनों से वह लगातार पीठ के दर्द से परेशान हैं और उनकी रिकवरी पूरी नहीं हो पाई है. उनका यह फैसला कहीं न कहीं एक प्रोफेशनल स्टेप है, जिसमें उन्होंने खुद को पूरी तरह फिट होने तक टेस्ट टीम से दूर रखना बेहतर समझा है. अब देखना यह होगा कि वह कब तक मैदान से बाहर रहते हैं और कब पूरी तरह फिट होकर वापसी करते हैं.

वापसी की उम्मीदें थीं, लेकिन अब दरवाज़े बंद

श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने अब तक भारत के लिए 14 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 811 रन बनाए हैं, और उनका औसत 37 का रहा है. उनका आखिरी टेस्ट 2024 में इंग्लैंड (England) के खिलाफ था, जिसमें उन्हें बीच सीरीज से पीठ दर्द के चलते बाहर कर दिया गया था. इसके बाद वह रणजी ट्रॉफी में भी नहीं खेले थे, जिससे उन्हें लेकर विवाद हुआ और BCCI ने उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट (Central Contract) से भी बाहर कर दिया.

