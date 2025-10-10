South Africa Women: इसलिए हारी साउथ अफ्रीका से टीम इंडिया, कप्तान हरमनप्रीत ने बताई वजह
Ind W vs SA W: भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टॉप ऑर्डर की खराब बल्लेबाजी को हार का कारण बताया, जबकि ऋचा घोष की दमदार 94 रनों की पारी भी किसी काम न आ सकी.

By: Sharim Ansari | Published: October 10, 2025 2:33:05 PM IST

ICC Women’s World Cup 2025 में भारतीय टीम तीन विकेट से हारने के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) ने गुरुवार को कहा कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के टॉप आर्डर ने अच्छी बल्लेबाजी करने की ज़िम्मेदारी नहीं ली. भारत को उनकी आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज़ ऋचा घोष (Richa Ghosh) ने बचाया, जिन्होंने आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 77 गेंदों में 11 चौकों और पांच छक्कों की मदद से 94 रनों की पारी खेली और टीम को छह विकेट पर 102 रनों के नाजुक स्कोर से 251 रनों तक पहुंचाया. हालांकि, घोष की पहली पारी की सफलता नादिन डी क्लार्क की 54 गेंदों में नाबाद 84 रनों (8 चौके, 5 छक्के) और लॉरा वोल्वार्ड्ट की 70 रनों की पारी के सामने फीकी पड़ गई, और भारत को टूर्नामेंट में अपनी पहली हार का सामना करना पड़ा.

हमें सीखने को मिला, लेकिन चीज़ें बदलनी पड़ेंगी

हरमनप्रीत ने मैच के बाद कहा कि हमने टॉप आर्डर के तौर पर ज़िम्मेदारी नहीं ली. हमें चीज़ें बदलनी होंगी. हमें अच्छे स्कोर बनाने होंगे. यह एक लंबा टूर्नामेंट है. यह एक कठिन मैच था, लेकिन इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला. हमें खुद को सकारात्मक सोच में रखना होगा. यह एक कठिन मैच था. दोनों टीमों ने वास्तव में अच्छा खेला. हालांकि हम बल्लेबाजी करते हुए लड़खड़ा गए, फिर भी हम 250 का स्कोर बनाने में सफल रहे.

भारतीय कप्तान ने कहा कि अंत में, क्लो और डी क्लार्क ने बल्लेबाजी की, उन्होंने दिखाया कि यह एक बहुत अच्छी पिच थी और जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, उससे वे जीत के हकदार थे. हरमनप्रीत ने घोष की शानदार पारी की भी तारीफ़ की, जो आखिरकार सफल नहीं रही.

उन्होंने आगे कहा कि ऋचा ने हमारे लिए शानदार प्रदर्शन किया है. आज हम ऋचा की बल्लेबाजी देखकर बहुत खुश थे. वह बड़ा स्कोर बना सकती हैं. उम्मीद है कि वह ऐसा करती रहेंगी.

इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं – नाडीन डी क्लर्क

अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीतने वाली नाडीन डी क्लर्क (Nadine de Klerk) ने कहा कि भारत को उन्ही के घर में हराने से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है.उन्होंने कहा कि देखिए, मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं हैं. हमने बहुत सारी अच्छी चीजें की हैं और मैच को खत्म करना, खेल को अंत तक ले जाना और जीत हासिल करना शानदार है.

उन्होंने आगे कहा कि मुझे दबाव में रहना पसंद है. मुझे वर्ल्ड कप बहुत पसंद हैं. भारत के खिलाफ उनके घर में खेलने से बड़ा कोई मंच नहीं है. हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना था. जैसा कि मैंने कहा, जीत हासिल करना बहुत अच्छा है. हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों को हराने में सक्षम हैं. हमें बस जीत हासिल करनी थी. हम बैकएंड में बहुत अच्छी टीम हैं. अगर हमें प्रति ओवर 7 या 8 रन की भी जरूरत पड़े, तो हम ऐसा कर सकेंगे. क्लो ने मुझ पर से दबाव कम किया, और लॉरा भी बहुत अच्छी थी.

