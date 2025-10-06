Harmanpreet Kaur fight: घूरने लगीं नशरा, मुस्कुरा दीं हरमनप्रीत, भारत ने फिर दिया बेहतरीन जवाब, Video

ICC Women’s ODI World Cup 2025: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने महिला वनडे विश्व कप 2025 के छठे मैच में पाकिस्तान को 88 रनों से हरा दिया. इस मैच में हरमनप्रीत कौर और पाकिस्तानी स्पिनर नशरा संधू के बीच तीखी बहस देखने को मिली. यह भारतीय पारी के 22वें ओवर की आखिरी गेंद पर हुआ, जब नशरा हरमनप्रीत को घूरने लगीं.

इससे पहले, पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. प्रतिका रावल ने 31 और स्मृति मंधाना ने 23 रन बनाए. तीसरे नंबर पर उतरीं हरलीन देओल ने सबसे ज़्यादा 46 रन बनाए. चौथे नंबर पर उतरीं कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 34 गेंदों पर 19 रन बनाए.

नशरा संधू का घूरना, हरमनप्रीत की मुस्कान

पाकिस्तानी खिलाड़ी चाहे पुरुष हों या महिला, सभी इस तरह के व्यवहार में माहिर हैं. हरमनप्रीत कौर ने भारतीय पारी के 22वें ओवर की आखिरी गेंद खेली, लेकिन गेंदबाज़ नशरा संधू ने उसे रोक दिया और बल्लेबाज़ की ओर गेंद फेंकने का एक्शन करते हुए हरमनप्रीत को घूरने लगीं. कौर ने इस पर कोई आक्रामक प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि उन्होंने उसे घूरा और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कुछ कहा. उनकी यह प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गई.

यहां देखें वीडियो

What has Harmanpreet Kaur just said? 😉 pic.twitter.com/mnOWNPv2Pt — Ulfat 🦋 (@ulffat__) October 5, 2025







India-Pakistan Cricket: भारत-पाक मैच में दीप्ति-सिदरा आमने-सामने, गरमाया माहौल!

फिर नहीं मिलाए गए हाथ

इससे पहले, हरमनप्रीत कौर ने टॉस के दौरान फ़ातिमा सना से हाथ नहीं मिलाया था. पुरुष क्रिकेट में यह चलन तब शुरू हुआ जब सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप में सलमान अली आगा से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया. हरमनप्रीत ने यह सिलसिला जारी रखा.

पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने पाकिस्तान के सामने 248 रनों का लक्ष्य रखा. जवाब में, पाकिस्तान 159 रनों पर ऑल आउट हो गया. क्रांति गौड़ को प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया, जिन्होंने अपने 10 ओवर के स्पेल में सिर्फ़ 20 रन देकर 3 विकेट लिए. उन्होंने सदफ शम्स, आलिया रियाज़ और नतालिया परवेज़ के विकेट लिए. इस जीत के साथ भारत 2025 महिला विश्व कप की पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गया.

India vs West Indies: दिल्ली टेस्ट से पहले बड़ा उलटफेर? गिल कप्तान, जडेजा बाहर