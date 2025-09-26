Pak vs Ban: इरफ़ान पठान ने पाकिस्तान की फील्डिंग पर कसा तंज, कहा वो ही ऐसा कर सकते हैं

Dubai International Cricket Stadium में खेले गए एक अहम सुपर 4 मुकाबले में बांग्लादेश को 11 रनों से हराकर पाकिस्तान ने एशिया कप 2025 के फ़ाइनल में अपनी जगह बना ली है. सलमान अली आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तानी टीम अब 28 सितंबर को होने वाले टूर्नामेंट के फ़ाइनल में भारत से भिड़ेगी, हालांकि बांग्लादेश पर जीत के दौरान उसे शुरुआती बल्लेबाज़ी में दिक्कतों का सामना करना पड़ा और फील्डिंग में भी चूक का सामना करना पड़ा.

बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, जिससे पाकिस्तान मैच की शुरुआत में ही मुश्किल स्थिति में आ गया. पाकिस्तान की बल्लेबाज़ी शुरुआत में संघर्ष करती दिखी, शुरुआती विकेट जल्दी गंवा दिए और बीच के ओवरों में लय बरकरार नहीं रख पाई. पाकिस्तान के मिडिल आर्डर के बल्लेबाज़ पारी को संभालने में कामयाब रहे और टीम 135 रनों के मामूली स्कोर तक पहुंच गई. इससे उनकी गेंदबाज़ी पर कम स्कोर का बचाव करने का दबाव आ गया.

विकेट लेने पर दिया ज़ोर

शाहीन अफरीदी ने शुरुआती विकेट लेकर पाकिस्तान को मज़बूत शुरुआत दिलाई और दबाव बांग्लादेश पर डाल दिया. बाकी पाकिस्तानी गेंदबाज़ों ने भी यही किया, रेगुलर इंटरवल पर विकेट लेते रहे और बांग्लादेश की रन गति को काबू किया. बांग्लादेश की पारी की लय बरकरार रखने में नाकामी के कारण उनकी पारी जल्द ही लड़खड़ा गई. आखिर में वे 20 ओवरों में केवल 124 रन ही बना पाए, जिसके नतीजे में उन्हें 11 रनों से हार का सामना करना पड़ा.

जीत के बावजूद, पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी खामियां देखने को मिलीं. बांग्लादेश की पारी के पांचवें ओवर में फील्डिंग में गड़बड़ी हुई जब तौहीद हृदय और सैफ हसन दोनों क्रीज के एक ही छोर पर थे, जिससे रन आउट होने का साफ़ मौका बन गया. सैम अयूब का पॉइंट पोजीशन से थ्रो नॉन-स्ट्राइकर एंड पर स्टंप्स से टकराया, क्योंकि वहां कोई बैकअप फील्डर मौजूद नहीं था. इससे हसन मिड-ऑन से गेंद को वापस लेने से पहले ही सुरक्षित स्थान पर पहुँच गए.

इरफ़ान ने कमेंटरी कर क्या कहा ?

मैच के दौरान कमेंट्री करते हुए पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफ़ान पठान ने पाकिस्तान की फ़ील्डिंग की ग़लती की ओर इशारा करते हुए कहा कि दोनों बल्लेबाज़ एक ही एंड पर. क्या हो सकते हैं रन-आउट?! मिस कर गए. ऐसी ग़लती की उम्मीद करते हैं आप पाकिस्तान से. दोनों ही बल्लेबाज़ एक ही एंड पर होने के बवजूद रन-आउट न हों, ये नज़र आता है कि पाकिस्तान फ़ील्डिंग कर रही है.

कमेंट्री की यह घटना पठान और पूर्व पाकिस्तानी ऑलराउंडर शाहिद अफ़रीदी के बीच चल रही बहसों के सिलसिले को और बढ़ा देती है, जो पहले भी दोनों देशों के बीच क्रिकेट मामलों पर ऑनलाइन चर्चा कर चुके हैं.

फील्डिंग से जुड़ी चिंताओं के बावजूद, पाकिस्तान का गेंदबाजी प्रदर्शन अपने कुल स्कोर का बचाव करने और भारत के खिलाफ फाइनल में अपनी जगह महफूज़ करने के लिए काफी था, जिससे एशिया कप 2025 में कट्टर विरोधी के बीच एक और मुकाबला तय हो गया है.

