बदलेगा 41 साल पुराना इतिहास, पाकिस्तान के कप्तान ने भारत को हराने के लिए बनाया मास्टर प्लान

Asia Cup 2025: बांग्लादेश को सुपर-4 में हरा कर पाकिस्तान ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. फाइनल में जगह बनाते ही पाकिस्तान के कप्तान बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं. उन्होने भरोसा जताया है कि उनकी टीम रविवार को होने वाले ख़िताबी मुक़ाबले में भारत को हरा देगी. पाकिस्तान के कप्तान भारत को फाइनल में हराने के सपने देख रहे हैं लेकिन लग रहा है कि वो भूल गए हैं कि इसी सीजन में भारतीय टीम 2 बार बूरी तरह हरा चुकी है. 25 सितंबर को खेले गए सुपर-4 के मुकाबले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रनों से हरा दिया था.

कब खेला जाएगा मुकाबला?

अब पाकिस्तान का मुकाबला भारत से फाइनल में होगा. ये ख़िताबी मुक़ाबला रविवार 28 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. गुरुवार को हुए सुपर फ़ोर मैच में पहले बल्लेबाज़ी करते हुए पाकिस्तान ने 20 ओवर में आठ विकेट पर 135 रन बनाए. जवाब में बांग्लादेश निर्धारित ओवरों में नौ विकेट पर 124 रन ही बना सका.

एशिया कप में पहली बार आमने-सामने

बता दें कि एशिया कप की शुरुआत 1984 में हुई थी. वहीं 2016 में यह टूर्नामेंट पहली बार टी20 फ़ॉर्मेट में खेला गया. भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट को सबसे ज़्यादा बार जीता है. भारत अब तक आठ बार एशिया कप जीत चुका है. वहीं पाकिस्तान इस टूर्नामेंट को दो बार अपने नाम कर चुकी है. जबकि श्रीलंका ने छह बार एशिया कप ट्रॉफी जीती है. दिलचस्प बात यह है कि एशिया कप के 41 साल के इतिहास में भारत और पाकिस्तान कभी भी फाइनल में आमने-सामने नहीं हुए हैं. अब इतिहास बदलने वाला है. रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक फाइनल खेला जाएगा. भारत मौजूदा संस्करण में पाकिस्तान को दो बार हरा चुका है और इस टूर्नामेंट में अभी तक अजेय है. इसलिए, पाकिस्तान के लिए खिताबी जंग आसान नहीं होगी.

पाकिस्तान के कप्तान ने क्या कहा ?

वहीं बांग्लादेश से जीत के बाद पाकिस्तान के कप्तान आगा ने कहा कि अगर आप इस तरह मैच जीतते हैं, तो हम निश्चित रूप से एक खास टीम बन जाते हैं. सभी ने बहुत अच्छा खेला. बल्लेबाजी में कुछ सुधार की जरूरत है, लेकिन हम इस पर काम करेंगे. हम किसी को भी हराने के लिए काफी अच्छी टीम हैं. हम रविवार को वापसी करेंगे और फिर से ऐसा करने (जीतने) की कोशिश करेंगे. सलमान ने अपने गेंदबाजों की तारीफ की, जिन्होंने पहली ही गेंद से बांग्लादेश के बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा.

आगा ने कहा कि शाहीन एक खास खिलाड़ी हैं. वह वही करते हैं जो टीम को उनसे चाहिए. मैं उनके लिए बहुत खुश हूं. हम 15 रन से चूक गए। शुरुआत में हमने जिस तरह की गेंदबाजी की, उससे दबाव बना. हमने नई गेंद से अच्छी गेंदबाजी की. अगर आप ऐसी गेंदबाजी करते हैं, तो आप अक्सर मैच जीत जाते हैं. हमारी फील्डिंग अच्छी रही है. शेन हम पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं. हम अतिरिक्त सत्र भी ले रहे हैं. माइक हेसन ने कहा था कि अगर आप फील्डिंग नहीं कर सकते, तो आपको टीम में नहीं होना चाहिए.