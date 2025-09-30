Asia Cup 2025 Final: भारत की पाकिस्तान पर जीत के बाद आश्विन का बड़ा बयान, हरिस रऊफ का किया धन्यवाद
India vs Pakistan: पूर्व स्पिनर अश्विन ने तिलक वर्मा की मैच जिताऊ पारी और कुलदीप यादव व वरुण चक्रवर्ती की शानदार स्पिन गेंदबाजी की जमकर तारीफ़ की. साथ ही उन्होंने कहा कि हारिस रऊफ का भी धन्यवाद, जिनकी वजह से भारत जीत सका.

By: Sharim Ansari | Published: September 30, 2025 2:26:10 PM IST

Ravichandran Ashwin gave Statement on India's Win
Ravichandran Ashwin gave Statement on India's Win

Ravichandran Ashwin: पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने रविवार को दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के फाइनल में तिलक वर्मा की नाबाद 69 रनों की मैच जिताऊ पारी की तारीफ की. इस मैच में भारत ने पांच विकेट और दो गेंद शेष रहते 147 रनों का टारगेट सफलतापूर्वक हासिल कर लिया. वर्मा ने बड़े धैर्य से भारत को 20/3 की नाजुक स्थिति से उबारने में मदद की, जबकि भारत के स्पिनरों कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती ने पाकिस्तान को उसकी मजबूत शुरुआत के बाद रोकने में अहम भूमिका निभाई.

क्यों बोला आश्विन ने रऊफ ‘थैंक्स’ ?

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि तिलक वर्मा ने पूरी तरह से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. उन्होंने दिखाया कि वे बड़े सब्र से काम लेते हैं. शानदार पारी. भारत बहुत ही नाजुक स्थिति में था. हारिस राउफ का शुक्रिया, जिनकी बदौलत हमने मैच आसानी से जीत लिया.

उन्होंने आगे कहा कि तिलक वर्मा ने दबाव को झेला. उन्होंने स्पिन को बहुत अच्छी तरह खेला. उन्होंने स्वीप शॉट खेले, और ज़मीन पर शॉट लगाने में भी सक्षम थे. लोग सोचते हैं कि यह शॉट (रऊफ़ को छक्का) मारना आसान है, लेकिन लाइन में आकर उसे पकड़ना मुश्किल है.

इस मैच में भारत की स्पिन गेंदबाज़ी जोड़ी कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती ने अहम योगदान दिया, जिन्होंने मज़बूत शुरुआत के बाद पाकिस्तान की पारी को संभालने में मदद की.

जीत के साथ सीरीज की शुरुआत करना चाहेगी श्रेयस अय्यर की टीम, एशिया कप के बाद अब ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ आग लगाएंगे तिलक वर्मा

वरुण-कुलदीप को दिया श्रेय

अश्विन ने कहा कि मैं वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव को श्रेय देना चाहूंगा. यह एक बेहतरीन वापसी थी. साहिबज़ादा फ़रहान और फ़ख़र ज़मान ने उन्हें शानदार शुरुआत दी. हालांकि, पाकिस्तान और श्रीलंका में यही फ़र्क़ है. श्रीलंका ने हमारे स्पिनरों का बखूबी सामना किया और सही शॉट भी चुने. अगर आप एशिया की टीमों को देखें, तो पाकिस्तान के पास स्पिन के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं. हालांकि, यह बड़े मैचों का दबाव होता है. भारतीय टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस दबाव का सामना कर सकते हैं.

कुलदीप यादव सात मैचों में 9.29 की औसत से 17 विकेट लेकर टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ बने. अश्विन ने दुबई की पिचों की ख़ासियत का हवाला देते हुए बताया कि कुलदीप यादव टूर्नामेंट में ख़ास तौर पर क्यों प्रभावी रहे.

उन्होंने बताया कि कुलदीप यादव ने इतनी अच्छी गेंदबाज़ी इसलिए की क्योंकि जिस शॉट पर संजू आउट हुए, वही शॉट IPL में जयपुर में एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का होता. दुबई में, जब आप धीमी गेंदबाज़ी करते हैं, तो गेंद नीचे बैठ जाती है और ज़्यादा उछलती है. गेंद का ऊपरी किनारा लगता है. सैम अयूब का उदाहरण देखिए, उन्होंने गेंद को कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद का किनारा लगा और बुमराह ने पॉइंट पर कैच कर लिया. IPL में ऐसे विकेट कभी नहीं गिरते. ज़रा सोचिए. शायद यही फ़र्क़ है.

एशिया कप की ट्रॉफी देने के लिए मोहसिन नक़वी ने रखी ऐसी शर्त, सुन खौल जाएगा हर हिंदुस्तानी का खून

