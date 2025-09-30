जीत के साथ सीरीज की शुरुआत करना चाहेगी श्रेयस अय्यर की टीम, एशिया कप के बाद अब ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ आग लगाएंगे तिलक वर्मा

India A vs Australia A: भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का पहला मुकाबला आज ( 30 सितंबर) को कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. सीरीज में श्रेयस अय्यर भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि तिलक वर्मा जो अंतिम दो मैचों के लिए टीम में शामिल होंगे उनके उप-कप्तान होंगे. बता दें कि इससे पहले तिलक वर्मा ने एशिया कप के फाइनल में शानदार प्रर्दशन किया है. वो फाइनल मुकाबले में 69 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच बने.

मुकाबले से पहले सोमवार को खिलाड़ियों ने नेट्स पर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया. भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने रियान पराग और प्रियांश के साथ जमकर बल्लेबाजी की.तो चलिए जानते हैं मैच से जुड़ी सारी जानकारी.

कब और कहां देखें मुकाबला

भारत ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए पहला एकदिवसीय मैच कब खेला जाएगा?

भारत ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए पहला एकदिवसीय मैच 30 सितंबर को खेला जाएगा.

भारत ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए पहला एकदिवसीय मैच कहां खेला जाएगा?

भारत ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए पहला एकदिवसीय मैच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा.

भारत ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए पहला एकदिवसीय मैच कब शुरू होगा?

भारत ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए पहला एकदिवसीय मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा. टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजे होगा.

भारत ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए पहला वनडे मैच टीवी पर लाइव कहां देखें?

भारत ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए पहला वनडे मैच भारत में टीवी पर प्रसारित नहीं किया जाएगा.

भारत ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए पहला वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

भारत ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए पहला वनडे मैच लाइव स्ट्रीम नहीं किया जाएगा। आप स्पोर्टस्टार पर मैच के ताज़ा अपडेट और स्कोर देख सकते हैं।

सीरीज के लिए दोनों टीमें इस प्रकार हैं-

पहले वनडे मैच के लिए भारत ए टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रियान पराग, आयुष बदोनी, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, निशांत सिंधु, गुरजापनीत सिंह, युद्धवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, सिमरजीत सिंह

ऑस्ट्रेलिया ए: लाचलान शॉ (विकेटकीपर), जेक फ्रेजर-मैकगर्क, मैकेंजी हार्वे, जैक एडवर्ड्स, कूपर कोनोली, विल सदरलैंड, लियाम स्कॉट, तनवीर सांघा, टॉड मर्फी, हेनरी थॉर्नटन, सैम इलियट, हैरी डिक्सन, टॉम स्ट्राकर