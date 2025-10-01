Asia Cup Final Controversy: पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने मोहसिन नक़वी पर कसा तंज, कहा उनकी हरकतें बचकानी…

Asia Cup 2025: पूर्व भारतीय क्रिकेटर मदन लाल ने एशिया कप फ़ाइनल के दौरान मोहसिन नक़वी की हरकतों की आलोचना की है. विश्व कप विजेता ने इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख की कड़ी आलोचना की और दावा किया कि नक़वी को खेलों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है. रविवार, 28 सितंबर को एशिया कप ट्रॉफी लेकर भाग जाने के बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के प्रमुख नक़वी, क्रिकेट जगत की कड़ी आलोचना का शिकार हो गए हैं.

मोहसिन नक़वी की हरकत बच्चों जैसी – मदन लाल

भारत द्वारा नक़वी के हाथों से मेडल और ट्रॉफी लेने से इनकार करने के बाद, ACC प्रमुख ने अपने अधिकारियों को मैदान से मैडल और ट्रॉफी हटाने का आदेश दिया. मदन लाल के मुताबिक़, केवल वही व्यक्ति ऐसा कर सकता है जिसे खेल के बारे में कुछ भी पता न हो, और उन्होंने इन कारनामों को बचकाना बताया. उन्होंने आगे कहा कि भारत के साथ नक़वी के मूर्खतापूर्ण खेल ने उनकी और उनके देश की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया है.

मदन लाल ने इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि ये सब नहीं होना चाहिए था. जब खिलाड़ी फैंस के सामने या लाइव टीवी पर ट्रॉफी उठाते हैं, तो यह अच्छा लगता है.

Mohsin Asia Cup Trophy Row: ट्रॉफी विवाद में झुके मोहसिन नक़वी, BCCI की सख़्ती के बाद लौटाई ट्रॉफी

नक़वी ने अपने देश के नाम ख़राब किया

उन्होंने आगे कहा कि मोहसिन नक़वी को खेल की कोई जानकारी नहीं है. खेल कैसे खेला जाना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए. भारतीय टीम के कई लोग बाद में मंच पर खड़े थे. उन्हें किसी और से कहना चाहिए था कि ट्रॉफी भारतीय टीम को दे दी जाए. PCB प्रमुख ने अपनी और अपने देश की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है.

नक़वी पर उनकी आलोचना अनोखी नहीं थी. पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी शाहिद अफ़रीदी ने भी एशिया कप के दौरान नक़वी की इन हरकतों पर आलोचना की थी. PCB चेयरमैन और पाकिस्तान के गृह मंत्री के रूप में अपने पद के बीच संतुलन बनाना असंभव बताते हुए अफ़रीदी ने मोहसिन नक़वी से PCB अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा देने की मांग की और इस बात पर ज़ोर दिया कि संकट के समय में खेल को उनके पूरे ध्यान की ज़रूरत है.

नक़वी द्वारा भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को ट्रॉफी लेने के लिए दुबई जाने पर ज़ोर देने पर भी मदन लाल ने सवाल उठाए. मदन लाल ने कहा कि सूर्यकुमार यादव को ट्रॉफी लेने एशियन क्रिकेट काउंसिल के कार्यालय क्यों जाना चाहिए था? भारत जीत गया, आपको उन्हें मैदान पर ट्रॉफी के साथ जश्न मनाने देना चाहिए था. लेकिन ज़ाहिर है, उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है, उनके देश में सब कुछ सशस्त्र बलों द्वारा तय किया जाता है.

Abhishek Sharma ने टी-20 रैंकिंग में रचा नया इतिहास, कोहली-सूर्या सब रह गए पीछे