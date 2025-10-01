Abhishek Sharma ने टी-20 रैंकिंग में रचा नया इतिहास, कोहली-सूर्या सब रह गए पीछे

Abhishek Sharma: एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ने 314 रन बनाए। पूरे टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा ने धुंआधार बल्लेबाजी की, जिसकी बदौलत भारत एशिया कप जीतने में कामयाब रही। जिसका इनाम उन्हें आईसीसी की हालिया रैंकिंग में मिलता हुआ नजर आ रहा है. दरअसल, आईसीसी रैंकिंग में अभिषेक शर्मा ने नया कीर्तिमान रच डाला है. अभिषेक टी-20 की बल्लेबाजी रैंकिंग के इतिहास में सबसे ज्यादा रेटिंग अंक हासिल करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. अभिषेक के अब 931 रेटिंग अंक हो गए हैं, बताते चलें कि एक खिलाड़ी रैंकिंग में अधिकतम एक हजार अंक ही प्राप्त कर सकता है.

अभिषेक ने उच्चतम रेटिंग की हासिल (Abhishek achieved highest rating)

इससे पहले की बात करें तो टी-20 की बल्लेबाजी रैंकिंग में सबसे ज्यादा रेटिंग अंक का रिकॉर्ड इंग्लैंड के डेविड मलान के नाम था, जो 919 रेटिंग अंक तक पहुंचे थे. अब अभिषेक शर्मा ने टी-20 में भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव और विराट कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है. सूर्यकुमार यादव ने अपने करियर में अधिकतम 912 रेटिंग अंक हासिल किए थे, जबकि विराट कोहली 909 के आंकड़े तक पहुंचे थे.

अभिषेक शर्मा – 931 रेटिंग पॉइंट

डेविड मलान – 919 रेटिंग पॉइंट

सूर्यकुमार यादव – 912 रेटिंग पॉइंट

विराट कोहली – 909 रेटिंग पॉइंट

टी-20 बल्लेबाजी रैंकिंग (T20 batting rankings)

टी-20 में बल्लेबाजों की रैंकिंग में अभिषेक शर्मा दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज बने हुए हैं. दूसरे स्थान पर इंग्लैंड के फिल साल्ट हैं, वहीं एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 69 रन बनाने वाले तिलक वर्मा तीसरे पायदान पर हैं. जोस बटलर चौथे स्थान पर बने हुए हैं, वहीं श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका ने 2 स्थान की छलांग लगाते हुए टॉप-5 में एंट्री मार ली है.

सूर्या को रैंकिंग में हुआ भारी नुकसान (Suryakumar Yadav suffered a significant drop in rankings)

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव एशिया कप में सिर्फ 72 रन बना पाए. इस खराब प्रदर्शन का उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा है, क्योंकि वो 2 स्थान फिसलकर आठवें पायदान पर आ गए हैं. संजू सैमसन ने टूर्नामेंट में अहम मौकों पर छोटी-छोटी पारी खेलीं, जिसका उन्हें रैंकिंग में फायदा मिला है. उन्होंने 8 स्थान की छलांग लगाते हुए बल्लेबाजों में 31वां स्थान कब्जा लिया है. शुभमन गिल 32वें स्थान पर बने हुए हैं.

यह ही पढ़ें :-