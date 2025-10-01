Mohsin Asia Cup Trophy Row: ट्रॉफी विवाद में झुके मोहसिन नक़वी, BCCI की सख़्ती के बाद लौटाई ट्रॉफी

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नक़वी को आखिरकार BCCI के आगे झुकना पड़ा. भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया, लेकिन ट्रॉफी को लेकर विवाद खड़ा हो गया.

विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय खिलाड़ियों ने मोहसिन नक़वी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया और ACC अध्यक्ष मोहसिन ट्रॉफी और मैडल लेकर अपने होटल लौट गए. बाद में BCCI ने मोहसिन नक़वी को धमकी दी कि अगर उन्होंने ट्रॉफी वापस नहीं की तो वे ICC से शिकायत करेंगे. अब खबरें आ रही हैं कि मोहसिन ने ट्रॉफी UAE बोर्ड को सौंप दी है.

नक़वी ने UAE बोर्ड को सौंप दी ट्रॉफी

NDTV की एक रिपोर्ट के अनुसार, BCCI के एक अधिकारी ने ACC अध्यक्ष मोहसिन नक़वी के खिलाफ गंभीर आपत्ति जताई है. यह वही अधिकारी हैं जिन्होंने हाल ही में एक वर्चुअल ACC मीटिंग में नक़वी का विरोध किया था. उनका आरोप है कि नक़वी ने ACC में अपने पद का गलत इस्तेमाल किया और ACC की कोड ऑफ़ कंडक्ट और औपचारिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया.

ACC प्रमुख के रूप में विजेताओं को सम्मानित करना उनकी सबसे महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी थी, लेकिन ट्रॉफी लेकर भागने के उनके कारनामे ने भारतीय टीम का अपमान किया और पूरे माहौल को शर्मसार कर दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, नक़वी ट्रॉफी और पदक अपने दुबई स्थित होटल के कमरे में ले गए. उनके इस कृत्य ने न केवल ACC, बल्कि ICC की विश्वसनीयता को भी कमज़ोर किया और भविष्य के आयोजनों के लिए एक ख़तरनाक मिसाल कायम की.

BCCI की सख़्ती

30 सितंबर को वर्चुअल ACC मीटिंग में, BCCI के अधिकारी राजीव शुक्ला और आशीष शेलार ने नक़वी का सीधा सामना किया. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ट्रॉफी भारत की है, जो कानूनी तौर पर विजेता है, किसी व्यक्ति की नहीं.

BCCI ने नक़वी से सूर्यकुमार यादव की टीम को औपचारिक रूप से बधाई देने का भी अनुरोध किया, लेकिन नक़वी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया. इसके अलावा, मीटिंग में मोहसिन ने BCCI से माफ़ी मांगी और कहा कि जो कुछ भी हुआ वह नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव को खुद आकर ट्रॉफी लेनी चाहिए.

