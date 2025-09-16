Betting App Promotion Case: सट्टेबाजी विवाद में रॉबिन उथप्पा ED के निशाने पर, युवराज सिंह और सोनू सूद भी घेरे में
Enforcement Directorate: ED ने 1xBet सट्टेबाजी मामले में रॉबिन उथप्पा, युवराज सिंह और सोनू सूद को पूछताछ के लिए बुलाया है। शिखर धवन और सुरेश रैना से पहले पूछताछ हो चुकी है।

By: Sharim Ansari | Last Updated: September 16, 2025 5:24:59 PM IST

ED Summons Robin Uthappa (Source: X)
ED Summons Robin Uthappa (Source: X)

Robin Uthappa ED Summon: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अवैध सट्टेबाजी ऐप 1xBet से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. इस मामले में कई बड़े और मशहूर लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है. ED ने क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा को 22 सितंबर को दिल्ली मुख्यालय में पेश होने के लिए बुलाया गया है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह को भी 23 सितंबर को हाज़री देनी है. वहीं, अभिनेता सोनू सूद को 24 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है.

इस मामले में पहले क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन से भी पूछताछ हो चुकी है. वहीं, बंगाली अभिनेता अंकुश हाजरा ED कार्यालय पहुंचे और एजेंसी ने पूर्व TMC सांसद मिमी चक्रवर्ती से भी पूछताछ की है. सूत्रों के अनुसार, अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने अभी तक ED को इस बात की पुष्टि नहीं दी है कि वह पूछताछ में शामिल होंगी या नहीं. एजेंसी फिलहाल उनके फैसले का इंतज़ार कर रही है.

पूछताछ की सूची में और भी हैं भारतीय क्रिकेटर

इस मामले में ED पहले ही भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन, सुरेश रैना और हरभजन सिंह से पूछताछ कर चुकी है. अब युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा को ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप 1xBet के प्रचार से जुड़े आरोपों में तलब किया गया है. रॉबिन उथप्पा 2007 में खेले गए पहले टी20 विश्व कप की विजेता भारतीय टीम का अहम हिस्सा थे. महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने रोमांचक फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 5 रनों से हराकर इतिहास रच दिया था. उथप्पा ने उस फाइनल में 8 रनों का योगदान दिया था.

ये है मुद्दा

यह जांच कथित अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स से जुड़ी है. आरोप है कि इस ऐप के ज़रिए कई निवेशकों और आम लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी की गई, साथ ही बड़े पैमाने पर कर चोरी भी की गई. वहीं दूसरी ओर, कंपनी का दावा है कि 1xBet एक ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म है जिसे बेटिंग इंडस्ट्री में 18 वर्षों का अनुभव है. कंपनी के अनुसार, उनके प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े यूज़र्स को हज़ारों खेल आयोजनों पर दांव लगाने की सुविधा मिलती है. साथ ही, उनकी वेबसाइट और मोबाइल ऐप 70 से ज़्यादा भाषाओं में उपलब्ध हैं.

