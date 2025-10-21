Asia Cup Trophy News: BCCI ने ACC प्रमुख को ट्रॉफी सौंपने का किया आग्रह, ICC में ले जाने की दी धमकी

BCCI Mohsin Naqvi Asia Cup Trophy: एशिया कप ट्रॉफी विवाद के एक नए केस में, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने कथित तौर पर एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के प्रमुख मोहसिन नकवी को एक ईमेल लिखकर उन्हें ट्रॉफी भारत को सौंपने के लिए कहा है. BCCI ने ACC प्रमुख को चेतावनी दी है कि अगर उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो वह इस मामले को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) तक ले जाएंगे.

एशिया कप ट्रॉफी इस समय दुबई में ACC हेडक्वार्टर में है, क्योंकि भारत द्वारा नकवी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं, से ट्रॉफी लेने से इनकार करने के बाद ACC प्रमुख ट्रॉफी अपने साथ ले गए थे.

एशिया कप ट्रॉफी विवाद

भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल शुरू होने से पहले ही एशिया कप ट्रॉफी विवाद चर्चा का विषय बन गया था. ट्रॉफी का यह मामला टूर्नामेंट के पिछले 2 मैचों और फाइनल में हाथ न मिलाने की हालिया घटना से उपजा है, जो इस महाद्वीपीय टूर्नामेंट में इन दोनों टीमों के बीच पहला मैच था.

यह भी पढ़ें: Ind vs Aus ODI Series: फिर नजरअंदाज हुए कुलदीप यादव, प्लेयर ऑफ द मैच से सीधे बेंच तक, चयन पर उठे सवाल

भारत ने तीनों मैचों में अपने पाकिस्तानी समकक्षों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था. भारतीय टीम ने फाइनल मैच के अगले दिन मौजूद नकवी से ट्रॉफी और मेडल लेने से भी परहेज किया. पाकिस्तानी टीम को मैच के बाद के प्रेजेंटेशन में उपविजेता का चेक मिला था.

भारत द्वारा नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार करने के बाद, ACC प्रमुख ने आयोजन स्थल से दूर अधिकारियों के साथ ट्रॉफी अपने हाथ में ले ली. भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा था कि उन्होंने कभी किसी टीम को ट्रॉफी से वंचित होते नहीं देखा. दुबई में एशिया कप फाइनल जीतने के बाद मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार ने कहा कि जब से मैंने क्रिकेट खेलना और उसका अनुसरण करना शुरू किया है, तब से मैंने ऐसा कभी नहीं देखा. एक चैंपियन टीम को ट्रॉफी से वंचित किया जाए, वह भी कड़ी मेहनत से अर्जित की गई. मुझे लगता है कि हम इसके हकदार थे, और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता. मेरी ट्रॉफी मेरे ड्रेसिंग रूम में रखी हैं, मेरे साथ सभी 14 खिलाड़ी, पूरा सपोर्ट स्टाफ, यही असली ट्रॉफी हैं.

यह भी पढ़ें: Rishabh Pant Comeback: ऋषभ पंत की धमाकेदार वापसी तय, India A की संभालेंगे कमान