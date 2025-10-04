Bangladesh Beat Afghanistan: बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को दूसरे टी-20 में 2 विकेट से हराया, रोमांचक हुआ सीरीज़ का आखिरी मैच

BAN vs AFG: बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच खेले गए दूसरे टी-20 मैच को बांग्लादेश ने 2 विकेट से अपने नाम कर लिया. इस जीत के साथ ही बांग्लादेश ने 3 मैचों की इस टी-20 सीरीज़ में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है और इस सीरीज़ को अपने नाम कर लिया है. इससे पहले शारजाह में खेले गए पहले मैच को बांग्लादेश ने 4 विकेट से जीता था और अब दूसरे मुकाबले में भी अफगानिस्तान की टीम को हार का सामना करना पड़ा. दूसरे मैच में अफगानिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 147 रन बनाए. 148 रनों के टार्गेट का पीछा करते हुए बांग्लादेश की टीम ने 19.1 ओवर में 8 विकेट खोकर 150 रन बना दिया और 2 विकेट से मैच जीत लिया.

कैसा रहा मैच का हाल?

सीरीज़ के दूसरे टी-20 मैच में बांग्लादेश के कप्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला किया. अफगानिस्तान को शानदार शुरुआत मिली, दोनों ओपनर्स ने मिलकर 55 रनों की साझेदारी की. अफगानिस्तान ने पावरप्ले में कोई विकेट भी नहीं गंवाया. हालांकि 55 रनों के स्कोर पर अफगानिस्तान को पहला झटका लगा जब सेदिकुल्लाह अटल 23 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद 71 रनों के स्कोर पर अफगानिस्तान को दूसरा झटका लगा जब इब्राहिम ज़ादरान 38 रन बनाकर आउट हुए. इब्राहिम ज़ादरान ने इस मैच में अफगानिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाए. इसके बाद गुरबाज़ ने 30 रनों की पारी खेली और अंत में मोहम्मद नबी की 20 रनों की पारी ने अफगानिस्तान को 147 रनों तक पहुंचा दिया. बांग्लादेश की तरफ से नसुम अहमद और रिशाद हुसैन ने 2-2 विकेट लिए.

बांग्लादेश की टीम 148 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो उसकी शुरुआत अच्छी नहीं रही. बांग्लादेश ने सिर्फ 16 रनों पर ही अपने 2 विकेट गंवा दिए थे. बांग्लादेश के दोनों ओपनर्स दो-दो रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद सैफ हसन भी 18 रन बनाकर आउट हो गए. फिर बांग्लादेश की पारी को संभाला कप्तान जाकेर अली और शमीम हुसैन ने. इन दोनों ने मिलकर बांग्लादेश के स्कोर को 50 के पार पहुंचाया. जाकेर अली ने 32 रन बनाए तो शमीम हुसैन ने सबसे ज्यादा 33 रन बनाए. नुरुल हसन ने भी 31 रनों की पारी खेली और बांग्लादेश की टीम को जीत दिलाने में अहम किरदार निभाया. इस जीत के साथ ही बांग्लादेश ने इस सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाते हुए सीरीज़ अपने नाम कर ली.

तीसरे मैच पर सभी की निगाहें

इससे पहले इस सीरीज़ के पहले मैच में भी बांग्लादेश की टीम ने अफगानिस्तान को 4 विकेट से मात दी थी. इस सीरीज़ का तीसरा मैच अब 5 अक्टूबर को शारजाह के मैदान पर खेला जाएगा. सीरीज का तीसरा मैच अब मजेदार हो गया है, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश की नज़र अफगानिस्तान का क्लीन स्वीप करने पर है. तो वहीं, दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम तीसरे मैच तो जीतकर अपनी लाज बचाना चाहेगी और क्लीन स्वीप से बचना चाहेगी. तो ऐसे में अब इस सीरीज़ के आखिरी मुकाबले पर सभी की निगाहें रहेंगी.

