Asia cup 2025: ‘विराट कोहली से सीखो और संन्यास ले लो…’, एशिया कप से बाहर करने के बाद Babar-Rizwan को मिली सलाह, मच गया बवाल

Tanveer Ahmed on Babar and Rizwan: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप 2025 के लिए अपनी 17 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है और इस बार एक चौंकाने वाला फैसला लिया गया है। इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान के दो दिग्गज खिलाड़ी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टीम से बाहर कर दिया गया है। इस फैसले से क्रिकेट जगत के कई दिग्गज हैरान हैं। इस बीच पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज तनवीर अहमद ने दोनों खिलाड़ियों को अजीबोगरीब सलाह दी है। तनवीर ने भारतीय दिग्गज विराट कोहली का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर बाबर और रिजवान को लगता है कि उनकी इज्जत दांव पर है, तो उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेना चाहिए।

बाबर-रिजवान को मिली अजीबोगरीब सलाह

बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को पिछले कुछ समय से टी20 टीम में जगह नहीं मिल रही है। बाबर कुछ समय पहले तक टी20 अंतरराष्ट्रीय में नंबर एक बल्लेबाज थे और पिछले साल टी20 विश्व कप में पाकिस्तान के कप्तान भी थे। रिजवान उस विश्व कप टीम का भी हिस्सा थे जो ग्रुप चरण से ही बाहर हो गई थी। इसके बाद से लगातार हो रही उपेक्षा ने उनके भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिसके चलते तनवीर अहमद ने सोशल मीडिया पर अपनी राय देते हुए बाबर और रिज़वान से अपील की कि अगर उन्हें लगता है कि उनके सम्मान को ठेस पहुँच रही है, तो उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए।

उन्होंने एक्स पर लिखा, ‘बाबर आज़म और रिज़वान से मेरी यही गुज़ारिश है कि अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों में सम्मान नहीं है, तो संन्यास ले लीजिए। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में विराट कोहली का उदाहरण हमारे सामने है। बाबर आज़म और रिज़वान का सम्मान उनके अपने हाथ में है।’

युवा टीम के साथ खेलेगा पाकिस्तान

एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम की कप्तानी ऑलराउंडर सलमान अली आगा को सौंपी गई है, जो पिछले कुछ समय से यह ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। वहीं, हसन नवाज़, सैम अयूब, सूफियान मोकिम और हुसैन तलत जैसे कम अनुभवी खिलाड़ियों को भी टीम में जगह मिली है। बता दें, भारत, पाकिस्तान, ओमान और यूएई को एक ही ग्रुप में रखा गया है। लेकिन इस बीच ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से मना कर सकती है।

