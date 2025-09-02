Home > खेल > Asia cup 2025: भारत-पाकिस्तान मैच देखने के लिए चुकानी पड़ेगी इतनी कीमत, यहाँ जानें टिकट बुक करने का आसान तरीका!

Asia cup 2025: भारत-पाकिस्तान मैच देखने के लिए चुकानी पड़ेगी इतनी कीमत, यहाँ जानें टिकट बुक करने का आसान तरीका!

IND vs PAK match: अगर आप भी एशिया कप के मुकाबले का लुत्फ़ मैदान में बैठकर लेना चाहते हैं तो इसके लिए टिकट बुकिंग प्रक्रिया 29 अगस्त से शुरू हो गई है। आइए जानते हैं क्या है भारत-पाकिस्तान मुकाबले की टिकट की कीमत।

Published By: Shivani Singh
Published: September 2, 2025 22:10:00 IST

Asia cup 2025: भारत-पाकिस्तान मैच देखने के लिए चुकानी पड़ेगी इतनी कीमत, यहाँ जानें टिकट बुक करने का आसान तरीका!

IND vs PAK Asia cup 2025: T20 फॉर्मेट में खेला जाने वाला एशिया कप 9 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। यह टूर्नामेंट संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में आयोजित किया जाएगा। एशिया कप का बहुप्रतीक्षित मैच भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला 14 सितंबर को खेला जाना है। जबकि एशिया कप का फाइनल 28 सितंबर को होगा। एशिया कप में 8 टीमें एक-दूसरे के खिलाफ खेलेंगी। अगर आप भी एशिया कप के मुकाबले का लुत्फ़ मैदान में बैठकर लेना चाहते हैं तो इसके लिए टिकट बुकिंग प्रक्रिया 29 अगस्त से शुरू हो गई है। आइए जानते हैं क्या है भारत-पाकिस्तान मुकाबले की टिकट की कीमत

IND vs PAK टिकट की कीमत (IND vs PAK match ticket price)

आपको बता दें कि अबू धाबी मैचों के लिए सामान्य टिकटों की कीमत AED 40 जो कि भारतीय करेंसी में लगभग 960 रुपए है और दुबई के लिए AED 50 जो कि लगभग 1200 है।

लेकिन आपको ये भी बता दें कि एशिया कप 2025 में 14 सितंबर को होने वाले भारत बनाम पाकिस्तान मैच के टिकट केवल सात मैचों के पैकेज के ज़रिए ही खरीदे जा सकते हैं। इस पैकेज में भारत बनाम पाकिस्तान मैच के साथ-साथ छह अन्य मैच के लिए भी आपको टिकट लेने पड़ जाएंगे बता दें कि भारत बनाम यूएई और सुपर फ़ोर्स और टूर्नामेंट के फ़ाइनल में B1 बनाम B2, A1 बनाम A2, A1 बनाम B1, A1 बनाम B2 शामिल हैं, AED 1400 जो कि लगभग 33,613 में उपलब्ध हैं। 

वहीँ आपको बतातें चलें कि बाकी मैचों के लिए स्टैंडअलोन टिकट भी क्रिकेट फैंस खरीद सकते हैं। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम और अबू धाबी के ज़ायेद क्रिकेट स्टेडियम में ऑफलाइन टिकट भी उपलब्ध होंगे, जिनकी जानकारी बाद में दी जाएगी।

इश्क हुआ तो ‘दुश्मनी’ बदल गई दोस्ती में, महिला क्रिकेटर के प्यार में कैसे क्लीन बोल्ड हुए Mitchell Starc

ऐसे बुक करें एशिया कप 2025 के लिए ऑनलाइन टिकट (How to book online tickets for Asia Cup 2025)

  1. सबसे पहले आधिकारिक टिकटिंग वेबसाइट Platinumlist.net पर जाएँ।
  2. अपना पसंदीदा मैच चुनें।
  3. अपने बजट के अनुसार सीटिंग श्रेणी चुनें।
  4. चेकआउट के लिए आगे बढ़ें।
  5. भुगतान पूरा करें।
  6. ईमेल या SMS के माध्यम से बुकिंग की पुष्टि प्राप्त करें।

हालाँकि सात मैचों के पैकेज की क्रिकेट फैंस आलोचना भी कर रहे हैं। दरअसल इस बार 7 मैचों के पैकेज में भारत-यूएई, भारत-पाकिस्तान, B1-B2, A1-A2, A1-B2, A1-B1 और फाइनल मैच शामिल हैं। यानी दर्शकों को भारत-पाकिस्तान मैच देखने के लिए अन्य मैचों की तुलना में ज़्यादा खर्च करना होगा।आयोजक भारत-पाकिस्तान मैच के ज़रिए दर्शकों को अन्य मैचों के लिए भी आकर्षित करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने यह पैकेज सिस्टम लागू किया है।

MS dhoni: CSK के पूर्व खिलाड़ी का सनसनीखेज खुलासा! बताया विकेट लेने के बाद भी धोनी मुझे देते रहे गाली

Tags: asia cup 2025home-hero-pos-5
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कद्दू के बीज खाने का सही तरीका क्या है? जानिए...

September 2, 2025

नारियल तेल के 5 बड़े फायदे

September 2, 2025

गुड़हल का पानी पीने से क्या होता है?

September 2, 2025

इस मूलांक के बच्चे बनते हैं बड़े अधिकारी, कमाते हैं...

September 2, 2025

असली और नकली शहद की पहचान करने के 4 आसान...

September 2, 2025

Protein की कमी को झट से दूर करेंगे ये 5...

September 2, 2025
Asia cup 2025: भारत-पाकिस्तान मैच देखने के लिए चुकानी पड़ेगी इतनी कीमत, यहाँ जानें टिकट बुक करने का आसान तरीका!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Asia cup 2025: भारत-पाकिस्तान मैच देखने के लिए चुकानी पड़ेगी इतनी कीमत, यहाँ जानें टिकट बुक करने का आसान तरीका!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Asia cup 2025: भारत-पाकिस्तान मैच देखने के लिए चुकानी पड़ेगी इतनी कीमत, यहाँ जानें टिकट बुक करने का आसान तरीका!
Asia cup 2025: भारत-पाकिस्तान मैच देखने के लिए चुकानी पड़ेगी इतनी कीमत, यहाँ जानें टिकट बुक करने का आसान तरीका!
Asia cup 2025: भारत-पाकिस्तान मैच देखने के लिए चुकानी पड़ेगी इतनी कीमत, यहाँ जानें टिकट बुक करने का आसान तरीका!
Asia cup 2025: भारत-पाकिस्तान मैच देखने के लिए चुकानी पड़ेगी इतनी कीमत, यहाँ जानें टिकट बुक करने का आसान तरीका!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?