इश्क हुआ तो ‘दुश्मनी’ बदल गई दोस्ती में, महिला क्रिकेटर के प्यार में कैसे क्लीन बोल्ड हुए Mitchell Starc

mitchell starc Alyssa Healy love story: मिचेल स्टार्क के प्यार की कहानी की शुरुआत 9 साल की उम्र में ही हो गई थी। सिडनी के एक जूनियर क्रिकेट लीग में दोनों की पहली मुलाकात हुई।

Published By: Divyanshi Singh
Published: September 2, 2025 10:51:01 IST

Mitchell Starc:ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के धाकड़ गेंदबाज़ मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc) ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास का ऐलान कर दिया है। यह एक ऐसे खिलाड़ी माने जाते हैं जिन्होंने कई ऐसी उपलब्धियाँ हासिल की हैं, जिनके दम पर उनकी टीम ने हारा हुआ मैच भी जीता है। अपने खेल के साथ-साथ वह अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर भी काफ़ी चर्चा में रहते हैं। खासकर उनकी प्रेम कहानी (Mitchell Starc Love Story)  जान आप भी हैरान रह जाएंगे। स्टार्क जहां अपनी शानदार गेंदबाजी से बड़े-बड़े दिग्गजों को बोल्ड कर देते हैं। वहीं वो महिला क्रिकेटर के प्यार में इस कदर क्लीन बोल्ड हुए कि उन्हें उसे संभालने का मौका भी नहीं मिला। फिर दोनों जिंदगी भर के लिए एक-दूसरे के हो गए और आज भी इनके बीच बेहद खास बॉन्डिंग देखने को मिलती है।

9 साल के उम्र में पहली मुलाकात

मिचेल स्टार्क के प्यार की कहानी की शुरुआत 9 साल की उम्र में ही हो गई थी। सिडनी के एक जूनियर क्रिकेट लीग में दोनों की पहली मुलाकात हुई। तब दोनों  एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी के तौर पर मैदान में उतरे। अगले ही साल, दोनों एक ही टीम का हिस्सा थे और स्टार्क के पिता पॉल उनके कोच थे। बचपन में दोनों अच्छे दोस्त और टीममेट रहे। स्टार्क ने एक बार मज़ाक में कहा भी था कि उन्हें छोटे सुनहरे बालों वाला विकेटकीपर पसंद है।क्रिकेट खेलते हुए उनकी नज़रें मिलीं और जिस महिला से उनकी नज़रें मिलीं, वह आज उनकी जीवनसंगिनी हैं। मिचेल स्टार्क ने जिस महिला को अपना जीवनसंगिनी चुना, वह कोई और नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की विकेटकीपर एलिसा हीली (alyssa healy) हैं, जिनके साथ उनकी प्रेम कहानी बेहद दिलचस्प है।

18 साल की उम्र में हुआ प्यार

दोनों की दोस्ती प्यार में तब बदली जब दोनों खिलाड़ी 18 साल के थे। एलिसा और स्टार्क ब्रिस्बेन में जब साथ में समय बिता रहे थे तब बार-बार मुलाकात के बाद उन्हे लगा कि ये दोस्ती से बढ़कर है। स्टार्क ने बताया कि उन्हे ये पूछना अजीब लग रहा था कि क्या वो दोनों डेटिंग कर रहे हैं। क्योंकि यह सब बहुत स्वाभाविक रूप से हो रहा था। बता दें एलिसा हिली ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज इयान हिली की बेटी हैं।

ऑस्ट्रेलिया के लिए कुल 12 ICC Trophy

ऑस्ट्रेलिया के दोनों खिलाड़ियों ने साल 2015 में सगाई कर ली। वहीं सगाई के एक साल बाद 2016 में दोनों खिलाड़ी हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। आज भी उनके खुशहाल वैवाहिक जिवन की चर्चा हर तरफ होती है। दोनों कपल की खूबसूरत वीडियो वायरल होती रहती है।  खेल के प्रति अपने समर्पण और एक-दूसरे के प्रति प्रेम के कारण वे कई लोगों के लिए प्रेरणा हैं। इन दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। मिचेल स्टार्क ने भले ही टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले लिया हो लेकिन वनडे और टेस्ट में वो गेंद से कमाल दिखाते रहेंगे। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अब तक ऑस्ट्रेलिया के लिए कुल 12 आईसीसी ट्रॉफी जीती हैं। जिनमें 11 विश्व कप शामिल हैं।

