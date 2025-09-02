MS dhoni: CSK के पूर्व खिलाड़ी का सनसनीखेज खुलासा! बताया विकेट लेने के बाद भी धोनी मुझे देते रहे गाली

Dhoni abused Mohit sharma: भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम ना सिर्फ अच्छी कप्तानी और प्रभावी मैच फिनिशिंग के लिए जाना जाता है बल्कि धोनी का नाम विपरीत परिस्थिति में भी मैदान पर शान्ति से फैसले लेने के लिए जाना जाता है और यही वजह है महेंद्र सिंह धोनी को ‘कैप्टन कूल’ भी कहा जाता है। लेकिन जो खबर अभी सामने आ रही है वो धोनी के फैंस को हैरान कर सकती है।

दरअसल CSK के लिए खेल चुके तेज गेंदबाज मोहित शर्मा ने बड़ा खुलासा किया है। मालूम हो कि मोहित चेन्नई सुपर किंग्स के लिए धोनी के साथ खेल चुके हैं। चार साल तक वो चेन्नई के लिए खेल चुके हैं ऐसे में धोनी के व्यवहार से काफी परिचित हो सकते हैं। इस बीच मोहित ने एक किस्सा साझा किया जब धोनी उन पर बुरी तरह से अपना आपा खो बैठे थे और यह घटना चैंपियंस लीग के दौरान हुई थी।

आपको बता दें कि एक वेबसाइट से बातचीत में मोहित ने कहा, ‘यह घटना चैंपियंस लीग में KKR के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान की है। तब माही भाई ने ईश्वर पांडे को गेंदबाजी के लिए बुलाया, लेकिन मुझे लगा कि उन्होंने मुझे बुलाया है।’ उन्होंने कहा, ‘मैं दौड़ने लगा, लेकिन माही भाई ने कहा कि उन्होंने मुझे नहीं बुलाया और ईश्वर पांडे को बुलाने की कोशिश की, लेकिन अंपायर ने कहा कि मुझे गेंदबाजी शुरू करनी होगी क्योंकि मैं अपने रन-अप पर दौड़ने लगा था। इस पर वह अपना आपा खो बैठे और मुझे गालियाँ दीं।

इश्क हुआ तो ‘दुश्मनी’ बदल गई दोस्ती में, महिला क्रिकेटर के प्यार में कैसे क्लीन बोल्ड हुए Mitchell Starc

“माही भाई मुझे गालियाँ देते रहे”

मोहित ने आगे कहा, ‘उसी ओवर में विकेट लेने के बावजूद, धोनी मुझे गालियाँ देते रहे। मैंने पहली ही गेंद पर यूसुफ पठान का विकेट ले लिया था। लेकिन फिर भी माही भाई मुझे गालियाँ देते रहे।’ उन्होंने आगे कहा, ‘मेरे साथ ऐसे कई पल आए हैं जब उन्होंने अपना आपा खो दिया। वह शांत रहते हैं और आप उनसे अपना आपा खोने की उम्मीद नहीं करते। जब आप युवा होते हैं, तो उनके आपा खोने पर आप थोड़े उत्तेजित हो जाते हैं।’

ये पहली बार नहीं था मालूम हो कि कई ऐसे मौके आए हैं जब माही बुरी तरह से अपना आपा खोते नजर आए हैं। एक मशहूर वीडियो IPL का है, जिसमें धोनी नॉन-स्ट्राइकर एंड पर खड़े मनीष पांडे को बहुत बुरी तरह से डांटा था।

बता दें कि हरियाणा से घरेलू क्रिकेट खेलने वाले मोहित 2013 से 2015 के बीच धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले थे। और उन्होंने टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए 47 मैचों में 57 विकेट लिए थे। वह 2014 के संस्करण में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ भी थे।

जिस गेंदबाज से थर-थर कांपते थे भारतीय बल्लेबाज, ऑस्ट्रेलिया के उस खिलाड़ी ने किया संन्यास का एलान