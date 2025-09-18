अफ़ग़ानिस्तान पर क्यों मडरा रहा है Asia Cup 2025 से बाहर होने का खतरा? आज होगा राशिद खान की टीम का फैसला

Afghanistan vs Sri Lanka: एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) का 11वां मुकाबला आज ( 18 सितंबर) को श्रीलंका और अफ़ग़ानिस्तान के बीच खेला जाएगा। श्रीलंका सुपर फ़ोर के लिए लगभग क्वालीफाई कर चुका है। अफ़ग़ानिस्तान के पास अब आखिरी मौका है, जिससे यह मैच उसके लिए करो या मरो जैसा हो गया है। इस मैच में बांग्लादेश की किस्मत का भी फैसला होगा और सुपर फ़ोर की चार टीमें भी तय होंगी।

कब होगा मुकाबला ?

यह मुकाबला श्रीलंका और अफ़ग़ानिस्तान के बीच अबू धाबी के शेख़ ज़ायेद क्रिकेट स्टेडियम (Sheikh Zayed Cricket Stadium) में खेला जाएगा। टॉस शाम 7:30 बजे भारतीय समयानुसार होगा और मैच रात 8 बजे शुरू होगा। एशिया कप 2025 के इस मैच का सीधा प्रसारण SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर किया जाएगा। प्रशंसक सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) पर भी इसका सीधा प्रसारण देख सकेंगे।

अफ़ग़ानिस्तान के लिए क्वालीफ़ाइंग मुकाबला

यह मैच अफ़ग़ानिस्तान के लिए क्वालीफ़ाइंग मुकाबला है। इस बीच, श्रीलंका को सुपर फ़ोर में जगह पक्की करने के लिए एक बड़ी हार से बचना होगा, क्योंकि वह फ़िलहाल चार अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर है। बांग्लादेश के भी चार अंक हैं, लेकिन उसका नेट रन रेट -0.270 है। ऐसे में, तीसरे स्थान पर काबिज़ अफ़ग़ानिस्तान को सुपर फ़ोर में पहुंचने के लिए सिर्फ़ एक जीत की ज़रूरत है।

उसके अभी दो अंक हैं और उसका नेट रन रेट 2.150 है। इसका मतलब है कि अफ़ग़ानिस्तान के पास भी अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंचने का मौका है। हालांकि, अगर अफ़ग़ानिस्तान यह मैच हार जाता है, तो वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा, और श्रीलंका और बांग्लादेश सुपर फ़ोर में पहुँच जाएँगे।

अफगानिस्तान की टीम

अफगानिस्तान: सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नाइब, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, एएम गजनफर, फजलहक फारूकी, फरीद अहमद मलिक, अब्दुल्ला अहमदजई, मोहम्मद इशाक, मुजीब उर रहमान, दरविश रसूली, शराफुद्दीन अशरफ।

श्रीलंका की टीम

श्रीलंका: चरिथ असलांका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, नुवानिदु फर्नांडो, कामिंडु मेंडिस, कामिल मिशारा, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेललागे, चमिका करुणारत्ने, महीश थीक्षाना, दुशमंथा चमीरा, बिनुरा फर्नांडो, नुवान तुषारा, मथिशा पथिराना।