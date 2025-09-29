अभिषेक और तिलक वर्मा को छोड़िए जनाब, प्रिया सरोज के होने वाले पति ने कर दिया कमाल
Rinku Singh: रिंकू सिंह ने एशिया कप 2025 में सिर्फ एक गेंद खेला. रिंकू ने इसी गेंद पर कमाल कर दिया.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: September 29, 2025 12:07:21 PM IST

Rinku Singh
Rinku Singh

Ind vs Pak: एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) को भारत ने अपने नाम कर लिया है. इस टूर्नामेंट ने भारत ने हर खिलाड़ी को प्लेइंग इलेवन में मौका दिया. वहीं फाइनल के पहले तक रिंकू सिंह (Rinku Singh) को कोई भी मुकाबला खेलने को नहीं मिला था. हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के सुपर 4 के आखिरी मैच में चोटिल होने के बाद से रिंकू सिंह को प्लेइंग-11 में खेलने का मौका मिला. पूरे एशिया कप में भारत ने कुल 7 मुकाबले खेले लेकिन रिंकू से सिर्फ एक गेंद खेला. उसी गेंद ने भारत को एशिया कप का खिताब दिलाया. बता दें कि रिंकू ने सिर्फ एक गेंद खेली और उस गेंद पर फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ विजयी चौका जड़ दिया.

20वें ओवर की चौथी गेंद पर किया कमाल 

बता दें कि 19वें ओवर की अंतिम गेंद पर शिवम दूबे (Shivam Dubey) के आउट होने के बाद से रिंकू सिंह बल्लेबाजी करने आए. तब भारत को जीत के लिए 6 गेंद में 10 रन चाहिए थे. तिलक वर्मा  स्ट्राइक पर थे. तिलक ने 20वें ओवर के पहली गेंद पर दो रन लिए. वहीं दूसरी गेंद तिलक पर छक्का जड़ दिया. ओवर की तीसरी गेंद पर तिलन ने एक रन लेकर स्ट्राइक रिंकू सिंह को दे दिया. इस समय भारत को जीत के लिए 3 गेंदों में 1 रन चाहिए थे. रिंकू सिंह का ये एशिया कप का पहला गेंद था रिंकू सिंह ने वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं रिंकू सिंह ने इस गेंद पर मिड-ऑन पर चौका लगाकर भारत को नौवां एशिया कप खिताब दिलाया.

मैं एक फिनिशर हूं- रिंकू सिंह

रोमांचक फाइनल के बाद, रिंकू ने कहा “बाकी कुछ मायने नहीं रखता। एक गेंद मायने रखती है. मुझे इसी की ज़रूरत थी, जिस पर मैंने चौका मारा. सब जानते हैं कि मैं एक फिनिशर हूं. टीम जीत गई, और मैं बहुत खुश हूं.”

इसके बाद से लोग इसे रिंकू सिंह का फेवरेट कोट ‘God’s plan’ से जोड़ कर देख रहे हैं. इसका उन्होंने टैटू भी बनवाया है. रिंकू सिंह का God’s plan का जिक्र जीत के बाद  से खूब किया जा रहा है. रिंकू सिंह को लेकर भगवान की भी यही योजना थी कि भले ही पूरे एशिया कप में रिंकू सिंह को मौका न मिले लेकिन जब भारतीय टीम खिताब जीते तो विनिंग रन उनके बल्ले से आएं.

6 सितंबर को टूर्नामेंट से ठीक पहले रिंकू सिंह ने इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वे विनिंग रन्स मारना चाहते हैं और उन्होंने किस्मत का खेल है कि उन्होंने ऐसा कर भी दिया.

मुकाबले में क्या हुआ ?

एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 10 विकेट के नुकसान पर 146 रन बनाए. जवाब में भारत ने 19.4 ओवर में 150 रन बनाकर मुकाबले को अपने नाम कर लिया. 

