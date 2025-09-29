Asia Cup 2025 Prize Money: जानिये किस खिलाड़ी को मिलेगी कितनी रकम, BCCI की बड़ी घोषणा
Asia Cup 2025: भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर रिकॉर्ड नौवीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया. भारत टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी का फैसला किया. कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी की बदौलत पाकिस्तान की पूरी टीम 19.1 ओवर में केवल 146 रन पर सिमट गई.

By: Mohammad Nematullah | Last Updated: September 29, 2025 10:58:16 AM IST

Asia Cup 2025: भारत ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर रिकॉर्ड नौवीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया. भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी ने पाकिस्तान को 19.1 ओवर में 146 रन पर ढेर कर दिया. लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 19.4 ओवर में पांच विकेट पर 150 रन बनाकर मैच जीत लिया. तिलक वर्मा ने जुझारू पारी खेलते हुए 53 गेंदों पर तीन चौकों और चार छक्कों की मदद से नाबाद 69 रन बनाए. रिंकू सिंह ने विजयी चौका लगाया. रिंकू के चौके लगाते ही भारतीय ड्रेसिंग रूम और मैदान पर मौजूद दर्शक खुशी से झूम उठे. मुख्य कोच गौतम गंभीर अपनी खुशी छिपा नहीं पाए. तिलक ने बल्ला लहराकर जश्न मनाया जबकि पाकिस्तानी खिलाड़ी निराश नजर आए. 

भारतीय खिलाड़ियों के लिए प्राइज सेरेमनी (Prize ceremony for Indian players)

एशिया कप 2025 के रोमांचक फाइनल के बाद प्राइज सेरेमनी मेंं खिलाड़ियों को उनके शानदार  प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है. भारत और पाकिस्तान के बीच इस हाई-वोल्टेज मैच के बाद कई खिलाड़ियों को पुरस्कार मिले है. सबसे पहले गेम चेंजर ऑफ़ द मैच का पुरस्कार भारतीय ऑलराउंडर शिवम दुबे को मिला. जिन्हें 3,500 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि मिली है. वही युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने शानदार पारी खेलकर दो बड़े पुरस्कार जीता है. सुपर सिक्स ऑफ़ द मैच ($3,000) और प्लेयर ऑफ़ द मैच ($5,000). उपविजेता पाकिस्तान को 75,000 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि मिली है. भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव को उनके निरंतर प्रदर्शन के लिए वैल्यू प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट का पुरस्कार मिला है. जिसके साथ 15,000 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि भी मिली है. युवा स्टार अभिषेक शर्मा ने सर्वोच्च सम्मान प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट जीता जिसमें 15,000 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि और एक लग्जरी कार शामिल थी. इस प्रकार, एशिया कप 2025 के पुरस्कार समारोह में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा रहा, जिन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन किया है.

एशिया कप 2025 में किसको क्या मिला? (Who got what in Asia Cup 2025?)

  • गेम चेंजर ऑफ द मैच-  3500 USD- शिवम दुबे
  • सुपर सिक्सेस ऑफ द मैच- 3000 USD- तिलक वर्मा
  • प्लेयर ऑफ द मैच- 5000 USD- तिलक वर्मा
  • रनरअप- 75000 USD- पाकिस्तान
  • वेल्यू प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट -15000 USD- कुलदीप यादव
  • प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट- 15000 USD & कार- अभिषेक शर्मा
  • भारत ने ट्रॉफी नहीं उठाई, BCCI ने वित्तीय पुरस्कारों की घोषणा की

खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम ट्रॉफी नहीं उठा पाई .दरअसल टीम ने एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी स्वीकार न करने का फैसला किया. जिसके बाद पुरस्कार समारोह बिना ट्रॉफी प्राप्त किए ही समाप्त हो गया. ऐसी खबरे थीं कि टीम को अमीरात क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष ट्रॉफी प्रदान करेंगे लेकिन टीम ने ऐसा न करने का फैसला किया है.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एशिया कप विजेता टीम के लिए वित्तीय पुरस्कारों की घोषणा की है. बीसीसीआई ने कहा कि सहयोगी स्टाफ और टीम को खिताब जीतने पर ₹21 करोड़ की पुरस्कार राशि मिलेगी.

