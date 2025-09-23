Pak vs Sri: Asia Cup 2025 से बाहर हो जाएगा पाकिस्तान? करो या मरो मुकाबले से पहले जान लें आकड़े
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के सुपर 4 में आज मंगलवार 23 सितंबर को पाकिस्‍तान और श्रीलंका के बीच करो या मरो का मुकाबला खेला जाएगा।

By: Divyanshi Singh | Published: September 23, 2025 9:44:04 AM IST

Asia Cup 2025: एशिया कप (Asia Cup 2025) के सुपर-4 के तीसरे मुकाबले में आज मंगलवार (23 सितंबर) को पाकिस्तान (PAK)और श्रीलंका (SL)आमने-सामने होंगे. यह टूर्नामेंट का 15वां मुकाबला होगा. सलमान अली आगा (Salman Ali Agha) की अगुवाई वाली पाकिस्तान टीम एशिया कप में दूसरी बार चिर प्रतिद्वंद्वी भारत (Ind vs Pak) से  हारने के बाद मंगलवार को जीत के साथ अपने अभियान को पटरी पर लाना चाहेगी. बता दें कि सुपर-4 के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को भारत से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा.

बता दें कि दोनों ही टीमों के लिए ये करो या मरो का मुकाबला है. इस मैच को हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, क्‍योंकि अपने हालिया मुकाबलों में दोनों ही टीमें को हार का सामना करना पड़ा है.

सुपर-4 के पहले मुकाबले में श्रीलंका को मिली हार

वहीं श्रीलंका का हाल भी कुछ ऐसा ही है सुपर-4 के पहले मुकाबले में एक उलट-फेर देखने को मिला जब बांग्लादेश ने श्रीलंका को 4 विकेट से हरा दिया. बांग्लादेश के खिलाफ मैच से पहले श्रीलंका ने ग्रुप चरण में खेले गए अपने सभी तीन मैच जीते थे. एक और हार और लंकाई लायंस टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं.

पिच रिपोर्ट

यह मुकाबला अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा. 2025 एशिया कप में इस स्टेडियम ने अब तक सात मैचों की मेजबानी की है. यहां पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 165 रन है. सात में से चार मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने जीते हैं. मंगलवार को गेंदबाजों का पलड़ा भारी रहने की उम्मीद है. बीच के ओवरों में विकेट बचाए रखना टीमों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

कब और कहां देखें मुकाबला 

मैच पाकिस्तान बनाम श्रीलंका, सुपर फोर, मैच 15, एशिया कप 2025
स्थान (Venue) शेख ज़ायेद स्टेडियम, अबू धाबी
तारीख और समय मंगलवार, 23 सितम्बर, रात 8 बजे (IST)
लाइव प्रसारण और स्ट्रीमिंग सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क, SonyLIV, FanCode और YuppTV (ऐप व वेबसाइट)

PAK बनाम SL हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच अब तक कुल 23 मुकाबले खेले गए हैं. इनमें से पाकिस्तान ने 13 मैच जीते हैं, जबकि श्रीलंका ने 10 जीते हैं. इस तरह, इस प्रारूप में अब तक पाकिस्तान का पलड़ा भारी दिख रहा है.

खेले गए मैच 23
पाकिस्तान ने जीते 13
श्रीलंका ने जीते 10
बिना परिणाम 0
टाई 0
पहला मुकाबला सितंबर 17, 2007
हाल का मुकाबला सितंबर11, 2022

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग XI: 

पाकिस्तान संभावित प्लेइंग XI: साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, फखर जमान, सलमान अली आगा (कप्तान), हसन नवाज, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद.

श्रीलंका संभावित प्लेइंग XI: पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चैरिथ असलांका (सी), दासुन शनाका, कामिंडु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेलालेज, दुष्मंथा चमीरा, नुवान तुषारा.

