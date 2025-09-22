Asia cup 2025: क्या था रऊफ का 6-0 वाला इशारा? IND-PAK मैच से जुड़े ये 5 विवाद जो अभी भी बटोर रही सुर्खियां
Asia Cup 2025 Super 4 में India ने Pakistan को 6 विकेट से हराया। जीत से ज्यादा चर्चा 5 बड़े विवादों पर रही. जानिए मैच की पूरी कहानी.

By: Shivani Singh | Published: September 22, 2025 4:51:28 PM IST

ind vs pak
ind vs pak

टी20 एशिया कप ‘सुपर 4’ मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को छह विकेट से हरा दिया. रविवार को दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने भारत के सामने 172 रनों का लक्ष्य रखा था. भारत ने यह लक्ष्य 19वें ओवर में चार विकेट खोकर हासिल कर लिया. लेकिन पिछले मैच में हुए हाथ मिलाने के विवाद की छाया इस मैच में भी देखने को मिली.

आइए जानते हैं  इस मैच से जुड़े पाँच विवादों के बारे में पढ़ें जिन पर चर्चा हो रही है.

5. दूसरी बार ‘हाथ नहीं मिलाना’

एशिया कप में दूसरी बार भारत और पाकिस्तान के कप्तानों ने टॉस के बाद हाथ नहीं मिलाया. कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने इस पर टिप्पणी की. एक यूज़र ने लिखा, “क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने दो. मैं दोनों टीमों के खिलाड़ियों से अनुरोध करता हूँ.” 14 सितंबर को मैच शुरू होने से पहले, दोनों टीमें परंपरा के अनुसार मैदान पर उतरीं. टॉस के बाद, भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष सलमान अली आगा से हाथ मिलाने के बजाय मैदान छोड़ने का फैसला किया. मैच खत्म होने के बाद, भारतीय टीम सीधे ड्रेसिंग रूम में चली गई, जबकि पाकिस्तानी खिलाड़ी हाथ मिलाने की तैयारी कर रहे थे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस मैच में मैच रेफरी की आईसीसी से शिकायत भी की थी. पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने दोनों टीमों के कप्तानों को टॉस के दौरान हाथ न मिलाने के लिए कहा था. हालांकि, ICC ने इसे एक गलतफहमी करार दिया.

4. हारिस रऊफ़ के ‘इशारे’, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की टिप्पणी

सोशल मीडिया पर भारत और पाकिस्तान की टीमों की तुलना के बीच, पाकिस्तानी गेंदबाज़ हारिस रऊफ़ की एक तस्वीर वायरल हुई, जिसमें वह छक्का और शून्य का इशारा करते हुए दिखाई दे रहे थे. पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस तस्वीर पर टिप्पणी की, “रऊफ़ ने सही जवाब दिया. क्रिकेट मैच होते रहते हैं, लेकिन भारत 6/0 को कभी नहीं भूलेगा, और दुनिया इसे याद रखेगी.” रऊफ़ पाकिस्तान के उस दावे का ज़िक्र कर रहे थे जिसमें उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया था. इश्तियाक अहमद नाम के एक यूज़र ने लिखा, “भारत युद्ध करने में असमर्थ है, और हम क्रिकेट खेलने में भी असमर्थ हैं. संक्षेप में, यह एक बेहतरीन टिप्पणी है.” भारत से एक और हार के बाद इंस्टाग्राम पर पाकिस्तानी प्रशंसकों ने पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नक़वी की आलोचना की और एक बार फिर उनके इस्तीफ़े की माँग की.

Suryakumar Yadav Statement: भारत-पाकिस्तान में अब कोई ‘Rivalry’ नहीं, भारतीय कप्तान का बयान

3. साहिबज़ादा फरहान के जश्न पर विवाद

इससे पहले, पाकिस्तानी टीम की ओर से बल्लेबाजी करते हुए, साहिबज़ादा फरहान ने अर्धशतक बनाया था। इसके बाद, उन्होंने अपने बल्ले से एक ऐसा इशारा किया जिससे भारतीय प्रशंसक नाराज़ हो गए। उन्होंने अपने बल्ले को बंदूक की तरह पकड़ा और उसे आसमान की ओर उठाया। भारत में सोशल मीडिया यूज़र्स और विपक्षी दलों के नेताओं ने इसके लिए बीसीसीआई की आलोचना की और खेल भावना पर सवाल उठाए।

2. अभिषेक शर्मा और हारिस रऊफ़ के बीच कड़वाहट

जब भारत बल्लेबाजी करने उतरा, तो पाकिस्तानी गेंदबाज़ हारिस रऊफ़ की भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक के साथ तीखी बहस हुई, जिसके कारण अंपायर को हस्तक्षेप करना पड़ा. अभिषेक शर्मा के रूप में सलामी बल्लेबाज़ के रूप में खेलते हुए,अभिषेक ने भारतीय पारी की शुरुआत एक छक्के से की और 39 गेंदों पर 74 रन बनाकर एक ताबड़तोड़ पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 6 चौके और 5 छक्के लगाए. मैच के बाद, भारतीय बल्लेबाज़ अभिषेक शर्मा ने कहा, “मुझे यह पसंद नहीं आया कि वे (पाकिस्तानी खिलाड़ी) बिना किसी कारण के हमारी ओर आ रहे थे.

1. फखर जमान का आउट होना

पहला विवाद सिर्फ़ 2 ओवर 3  गेंद के बाद ही शुरू हुआ, जब फखर जमां 15 रन बनाकर हार्दिक पांड्या की गेंद पर आउट हो गए. जमां अच्छी फॉर्म में दिख रहे थे और शुरुआती ओवरों में जसप्रीत बुमराह और हार्दिक के खिलाफ रन बना रहे थे. लेकिन हार्दिक की गेंद पर शॉट खेलते हुए फखर जमां संजू सैमसन के हाथों लपके गए और आउट हो गए. रिप्ले में दिखा कि गेंद सैमसन के दस्तानों से टकराने के बाद ज़मीन के बहुत पास लगी थी. थर्ड अंपायर को फैसला सुनाने में थोड़ा समय लगा. पल्लियागुरुगे ने माना कि कैच सही था, क्योंकि उनकी उंगलियाँ गेंद के नीचे थीं, लेकिन फखर जमां इससे सहमत नहीं थे. जिसके बाद कई  पाकिस्तानी प्रशंसकों ने ये आरोप लगाया कि भारत बिना चीटिंग के कभी जीत नहीं सकता.

Final Match: पाकिस्तान की फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें अभी भी ज़िंदा, फिर हो सकती है भारत के साथ भिड़ंत, जानिए समीकरण

Tags: asia cup 2025Cricket ControversyCricket NewsIND VS PAKSuper4 Match
