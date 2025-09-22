KL राहुल ने तो टीम ही खरीद ली! इस फ्रेंचाइजी के बने मालिक, अब लखनऊ में दिखाएंगे जलवा

भारतीय क्रिकेट के स्टार केएल राहुल ने इस बार सिर्फ़ बैट ही नहीं, बल्कि खेल के नए मैदान में भी हाथ आज़माया है. प्राइम वॉलीबॉल लीग (पीवीएल) के चौथे सीज़न से पहले राहुल बन गए हैं गोवा गार्डियंस फ्रैंचाइज़ी के सह-मालिक! यह सीज़न 2 से 26 अक्टूबर तक हैदराबाद में खेला जाएगा. राहुल ने कहा कि वह वॉलीबॉल को वह लोकप्रियता दिलाना चाहते हैं जिसका वह हकदार है.

उन्होंने कहा कि पीवीएल भारत में वॉलीबॉल के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जिसका मुख्य उद्देश्य इस खेल को अधिक लोगों तक पहुँचाना है. गोवा गार्डियंस के मुख्य मालिक राजू चेकुरी ने राहुल के इस कदम का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि वॉलीबॉल के प्रति राहुल का जुनून और इसकी क्षमता में उनका विश्वास एक ऐसी फ्रैंचाइज़ी बनाने में मदद करेगा जो प्रशंसकों को प्रेरित करे और खिलाड़ियों को सशक्त बनाए. गोवा गार्डियंस टीम इस सीज़न में पदार्पण कर रही है.

भारत ए के खिलाफ खेलेंगे राहुल

ऑस्ट्रेलिया ए और भारत ए मंगलवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में अपना दूसरा मैच खेलेंगे. चयनकर्ता इस मैच में केएल राहुल और मोहम्मद सिराज के प्रदर्शन पर कड़ी नज़र रखेंगे. दोनों अनुभवी खिलाड़ियों ने मैच से पहले लय हासिल करने के लिए दो दिन अभ्यास किया. सिराज ने रविवार को नेट्स पर लगभग 10 ओवर गेंदबाजी की, जबकि राहुल बल्लेबाजी करते हुए लंबे शॉट लगाते दिखे. दोनों खिलाड़ी दूसरे मैच के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

राहुल इकाना से है पुराना नाता

लखनऊ अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल के लिए घर जैसा है. उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान के रूप में इकाना में लंबा समय बिताया है. उन्हें यहाँ की पिचों का सबसे ज़्यादा अनुभव है. केएल ने आईपीएल में लखनऊ के लिए कई अच्छी पारियाँ खेली हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज से पहले राहुल के लिए भी यह मैच काफी अहम है, जहाँ वह एक बड़ी पारी खेलकर चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे.

