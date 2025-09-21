Asia Cup 2025: भारत बनाम पाकिस्तान सुपर-4 मैच की टिकट कितने में मिलेगी? फटाफट यहां से करें बुक

Asia Cup 2025 IND vs PAK: एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) का असली रोमांच अब शुरू हो गया है. सुपर-4 के पहले रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश ने श्रीलंका को करारी शिकस्त दी. अब आज सबसे ज्यादा हाई वोल्टेज मैच देखने को मिलेगा क्योंकि आज भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) का मुकाबला होगा. पहले मैच में करारी शिकस्त मिलने के बाद पाकिस्तान बड़ा उलटफेर कर सकती है. एशिया कप अब सबसे महत्वपूर्ण सुपर-4 स्टेज में प्रवेश कर चुका है. एक बार फिर भारत और पाकिस्तान क्रिकेट प्रशंसक इस चरण में भारत बनाम पाकिस्तान जैसे हाई-वोल्टेज मुकाबले देख सकेंगे. सबसे अच्छी बात यह है कि इन मैचों के टिकट अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं.

कहां से मिलेगा टिकट? (Where can I get tickets?)

फैन्स सुपर 4 और फाइनल मैच के टिकट आधिकारिक वेबसाइट Platinumlist.net से बुक कर सकते हैं. दो तरह के टिकट उपलब्ध हैं – स्टैंडर्ड टिकट और हॉस्पिटैलिटी टिकट, जिससे दर्शक अपनी पसंद और बजट के अनुसार विकल्प चुन सकें. क्रिकेट प्रशंसक सुपर 4 मैचों के लिए कई विकल्पों में टिकट खरीद सकते हैं. दो पैकेज उपलब्ध हैं, जिनसे आप अपनी पसंद का मैच देख सकते हैं.

पैकेज 1 – पहला पैकेज (पैकेज A) AED 525 (लगभग INR 12,617) से शुरू होता है. इस पैकेज में तीन सुपर 4 मैच शामिल हैं:

मैच 1 – श्रीलंका बनाम बांग्लादेश

मैच 2 – भारत बनाम पाकिस्तान

मैच 3 – भारत बनाम बांग्लादेश

पैकेज 2 – यह पैकेज (पैकेज B) भी AED 525 (लगभग INR 12,617) से शुरू होता है. इस पैकेज में दो सुपर 4 मैच और एशिया कप का फाइनल शामिल है.

पहला मैच – पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश

दूसरा मैच – भारत बनाम श्रीलंका

फाइनल (28 सितंबर)

पूरा सुपर 4 शेड्यूल

21 सितंबर – भारत बनाम पाकिस्तान, दुबई, शाम 6:30 बजे

23 सितंबर – पाकिस्तान बनाम श्रीलंका, अबू धाबी, शाम 6:30 बजे

24 सितंबर – भारत बनाम बांग्लादेश, दुबई, शाम 6:30 बजे

25 सितंबर – पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश, दुबई, शाम 6:30 बजे

26 सितंबर – भारत बनाम श्रीलंका, दुबई, शाम 6:30 बजे

28 सितंबर – फाइनल, दुबई, शाम 6:30 बजे

29 सितंबर – रिज़र्व डे

फैंस के लिए शानदार मौका

भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर 4 का यह रोमांचक मैच 21 सितंबर को खेला जाएगा. टिकट की कीमतें और पैकेज देखकर यह साफ है कि आयोजक चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट प्रशंसक स्टेडियम में लाइव मैच का अनुभव कर सकें.

यह भी पढ़ें :-