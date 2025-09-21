IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ भारत का प्लेइंग इलेवन कैसा होगा? 2 धांसू खिलाड़ियों की होगी एंट्री!

Asia Cup: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा मुकाबला आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. टीम इंडिया अपने तीनों ग्रुप स्टेज मैच जीतकर सुपर-4 (Ind vs pak asia cup) में पहुंच गई है. जबकि पाक टीम की फॉर्म कुछ ज्यादा खास नहीं रही है. पाकिस्तान के खिलाफ अगले मैच के लिए टीम इंडिया अपनी प्लेइंग इलेवन में क्या बदलाव कर सकती है, चलियें जानते है.

भारतीय टीम में 2 संभावित बदलाव

जब भारत ने ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में ओमान का सामना किया, तो टीम इंडिया में 2 बड़े बदलाव किए गए. जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती को बाहर बैठाया गया था. उनकी जगह अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को शामिल किया गया. पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए टीम इंडिया अपने दोनों मुख्य गेंदबाजों की वापसी कर सकती है. भारतीय प्रबंधन उसी प्लेइंग इलेवन के साथ उतर सकता है जिसने ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था.

बैटिंग यूनिट में शायद ही टीम मैनेजमेंट कोई बदलाव करे, क्योंकि टीम इंडिया के पास 8 नंबर तक एक मजबूत बैटिंग है. जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती के अब तक के प्रदर्शन को देखते हुए, उन्हें बाहर करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा.

अर्शदीप ने रचा इतिहास

अर्शदीप सिंह को ओमान के खिलाफ मौका मिला था. जहां उन्होंने एक विकेट लेकर इतिहास रच दिया. अर्शदीप अब टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 100 विकेट पूरे करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने ओमान के खिलाफ मैच में चार ओवर में 37 रन देकर सिर्फ एक विकेट लिया. टी20 प्रारूप में भारत के सबसे सफल गेंदबाज होने के बावजूद, उन्हें प्लेइंग इलेवन से बाहर बैठना पड़ सकता है.

प्लेइंग-11

भारती टीम की संभावित प्लेइंग-11: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उप-कप्तान), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती.

पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग-11: साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, फखर जमां, सलमान अली आगा (कप्तान), हसन नवाज, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद.

