Suryakumar Yadav Response: भारत-पाक मैच को लेकर कप्तान सूर्या का मज़ेदार जवाब, जानकार आपको भी आएगा मज़ा

शुक्रवार को अबू धाबी में ओमान के खिलाफ एशिया कप 2025 मैच के बाद, भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक रिपोर्टर के साथ दिलचस्प बातचीत की. रिपोर्टर ने जब दावा किया कि टूर्नामेंट अपने आखिरी दौर में पहुंच रहा है, तो सूर्यकुमार ने प्रेस बॉक्स में बैठे सभी लोगों को अपने बेहतरीन जवाब से हैरान कर दिया. टीम इंडिया ने ग्रुप स्टेज का अंत तीनों मैच जीतकर 100 प्रतिशत रिकॉर्ड के साथ किया. सूर्यकुमार और उनकी टीम अब रविवार, 21 सितंबर को दुबई में सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान से भिड़ेगी.

सूर्यकुमार का मज़ेदार जवाब

प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, सूर्यकुमार ने अपनी बल्लेबाजी की तरह ही एक सवाल के दिलचस्प जवाब से माहौल में हलचल मचा दी. सूर्यकुमार ने कहा, “अरे दादा, अभी तो चालू हुआ है यार, बिज़नेस एंड कैसे हो गया?”

सूर्यकुमार ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले भारत की तैयारियों पर भी भरोसा जताया और अपनी टीम से पिछली सफलताओं पर निर्भर रहने के बजाय एक-एक करके हर मैच पर ध्यान देने का आग्रह किया.

कप्तान का नज़रिया

उन्होंने आगे कहा, “मुझे लगता है कि टूर्नामेंट में हमारा प्रदर्शन पहले ही बेहतर रहा है और हमने तीनों मैच अच्छे खेले हैं. इसलिए हम इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि हम सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं. जैसा कि मैंने टॉस के बारे में भी कहा था, हम अपनी सभी अच्छी आदतों को अपनाना चाहते हैं, जो हम पिछले 2-3 मैचों से कर रहे हैं और हम एक समय में एक ही मैच पर ध्यान देंगे. लेकिन हां, जैसा आपने कहा, इससे हमें कोई बढ़त नहीं मिलती, क्योंकि हमारा मुक़ाबला उनसे एक बार हो चुका है और हमारा मैच अच्छा रहा है, इसलिए निश्चित रूप से यह एक अच्छा मैच होगा. हमें शुरुआत से ही अच्छी पारी खेलनी होगी और जो भी अच्छा खेलेगा, वही मैच जीतेगा.”

मौजूदा एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की पहली भिड़ंत में, सूर्यकुमार ने 37 गेंदों में नाबाद 47 रनों की पारी खेली और भारत ने 128 रनों का टारगेट केवल 15.5 ओवर में हासिल कर लिया था.

