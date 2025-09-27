Asia Cup 2025 के फाइनल में भिड़ेगी भारत-पाकिस्तान की टीम, मुकाबले से पहले जान लीजिये 5 रोचक तथ्य

Asia Cup 2025, India vs Pakistan Final: एशिया कप 2025 में रविवार (28 सितंबर, 2025) को भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. एशिया कप के 41 वर्षों के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत और पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल मुकाबले में आमने-सामने होगी. ऐसे में आइये जानते हैं भारत और पाकिस्तान राइवरली से जुड़ी 5 रोचक बातें. एशिया कप के इतिहास में दोनों फॉर्मेट में भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 18 मैच खेले गए हैं, जिनमें से भारत 10 और पाकिस्तान की टीम 6 मैच जीतने में कामयाब हुई है.

एशिया कप की तीसरी सफल टीम? (third most successful team in Asia Cup?)

एशिया कप का पहला संस्करण 1984 में हुआ था. भारत की बात करें तो 2023 तक भारतीय टीम दोनों फॉर्मेट में मिलाकर 8 बार एशिया कप का खिताब जीत चुकी है. भारतीय टीम 1984, 1988, 1990-91, 1995, 2010, 2016, 2018 और 2023 में एशिया कप जीतने में कामयाब रही है. एशिया कप की दूसरी सबसे सफल टीम श्रीलंका छह बार ख़िताब जीतने में कामयाब हुई है. जिसने 1986, 1997, 2004, 2008, 2014 और 2022 में खिताब जीता. पाकिस्तान मात्र दो बार ही एशिया कप का ख़िताब अपने नाम करने में कामयाब हुई है. पाकिस्तान की टीम 2000 और 2012 में दो बार ट्रॉफी उठाने में कामयाब हुई थी.

एशिया कप में भारत-पाकिस्तान का मुकाबला (India-Pakistan match in the Asia Cup)

एशिया कप में दोनों फॉर्मेट में भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 18 मैच खेले गए हैं, जिनमें से भारत 10, पाकिस्तान 6 मैच जीता और दो मैच टाई रहे. एशिया कप 2025 की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक दो मुकाबले हुए हैं. एक लीग मैच और एक सुपर-4 के मैच दोनों में भारत ने पाकिस्तान को काफी बुरी तरह हराया है. अब रविवार (28 सितंबर, 2025) को भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाना है.

5 रोचक तथ्य (5 interesting facts)

भारत और पाकिस्तान कभी भी एशिया कप फाइनल में आमने-सामने नहीं हुए हैं. एशिया कप 2025 में पहली बार भारत और पाकिस्तान फाइनल मुकाबले में आमने-सामने होंगी. भारतीय टीम 16 में से 10 बार फाइनल में पहुंची और 8 बार खिताब जीतने में कामयाब हुई है. दिलचस्प बात यह है कि एशिया कप में भारत और श्रीलंका 10 फाइनल मैचों में आमने-सामने हुए हैं. पाकिस्तान की टीम छह बार एशिया कप फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुई है और केवल 2 बार ख़िताब जीत पाई है. साल 2002 और 2012 में एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान की टीम पहुंची और क्रमशः बांग्लादेश और श्रीलंका को पटखनी दी. 1993 का एशिया कप, जो पाकिस्तान में होने वाला था, भारत और पाकिस्तान के बीच खराब संबंधों के कारण रद्द कर दिया गया था. 1991 का एशिया कप, जो भारत में हुआ था, उसमें पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया था.

