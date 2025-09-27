India beat Sri Lanka controversy: टीम इंडिया की जीत पर उठे सवाल, क्या भारत ने श्रीलंका को बेईमानी से हराया?
India beat Sri Lanka controversy: टीम इंडिया की जीत पर उठे सवाल, क्या भारत ने श्रीलंका को बेईमानी से हराया?

India Beat Sri Lanka In Asia Cup: भारत और श्रीलंका के मैच में श्रीलंका की पारी के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सभी हैरान रह गए.

By: Pradeep Kumar | Published: September 27, 2025 7:08:44 AM IST

IND vs SL_Asia Cup_controversy_superover
IND vs SL_Asia Cup_controversy_superover

India Beat Sri Lanka In Super Over: एशिया कप 2025 में सुपर-4 स्टेज का आखिरी मैच भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया. रोमांच से भरपूर इस मैच को भारतीय टीम ने सुपर ओवर में अपने नाम किया, लेकिन अब टीम इंडिया की इस जीत पर सवाल खड़े हो रहे हैं.  इस मैच में टीम इंडिया ने श्रीलंका को जीत के लिए 203 रनों का लक्ष्य दिया. श्रीलंका की तरफ से पथुम निसांका और कुशल परेरा ने कमाल की बल्लेबाज़ी करते हुए 127 रनों की साझेदारी की. इन दोनों की तूफानी पारियों ने पूरी तरह से मैच का पासा ही पलट दिया. निसांका ने जहां श्रीलंका के लिए शतक जड़ा तो वहीं परेरा ने अर्धशतक ठोका, लेकिन इन दोनों की दमदार पारियां भी श्रीलंका के ये मैच नहीं जिता पाई. श्रीलंका की टीम को सुपर ओवर में हार का सामना करना पड़ा और टीम इंडिया ने इस मैच को जीत लिया, लेकिन अब भारतीय टीम की इस जीत पर सवाल खड़े हो रहे हैं, टीम इंडिया की जीत पर बवाल मच रहा है. चलिए आपको बताते हैं इस विवाद की वजह. 

भारत की जीत पर बवाल क्यों?
इस मैच में श्रीलंका की पारी के दौरान कुछ ऐसा हो गया, जिसे देख हर कोई हैरान रह गया. श्रीलंका की टीम जब बैटिंग कर रही थी तो बल्लेबाज़ के छक्का लगाने के बावजूद भी अंपायर ने श्रीलंका की टीम को 6 रन नहीं दिए. अगर वो 6 रन श्रीलंका को मिल गए होते, तो ये मैच सुपर ओवर में नहीं जाता और श्रीलंका इस मैच का विजेता बन जाता. श्रीलंका की पारी चल रही थी. कुशल परेरा और पथुम निसांका तेज़ी से रन बना रहे थे, लेकिन इसी दौरान  वरुण चक्रवर्ती पारी का छठा ओवर लेकर आए. इस ओवर की तीसरी गेंद पर जब वरुण चक्रवर्ती अपना रन-अप ले रहे थे, तभी अंपायर ने गेंद फेंकने से ठीक पहले डेड बॉल का इशारा किया, लेकिन वरुण ने ध्यान नहीं दिया और गेंद फेंक दी. बल्लेबाजी कर रहे पथुम निसांका ने भी शॉर्ट गेंद पर आक्रामक शॉट खेला, जो लॉन्ग-ऑन पर अक्षर के पास पहुंची. अक्षर ने कैच लेने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके हाथों से फिसल गई और बाउंड्री के बाहर चली गई. यानी पथुम निसांका छक्का जड़ने में कायमाब रहे. लेकिन टीम को 6 रन नहीं मिले. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अंपायर ने गेंद फेंकने से ठीक पहले डेड बॉल का इशारा किया था. अब सवाल ये है कि अंपायर ने ऐसा क्यों किया?

अंपायर ने क्यों दी डेड बॉल?
अंपायर ने इस गेंद को डेड बॉल करार दिया और क्रिकेट के नियमों के मुताबित ये शॉट वैलिड नहीं माना गया. डेड बॉल पर न तो विकेट मिलता है और न ही रन जोड़े जाते हैं. लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बॉल को अंपायर ने डेड बॉल करार क्यों दिया. इसकी वजह थे अभिषेक शर्मा. अभिषेक शर्मा शायद मैदान से बाहर जाना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से बाउंड्री के बाहर नहीं पहुंचे थे. क्रिकेट नियमों के अनुसार, अगर कोई खिलाड़ी मैदान छोड़ रहा है, तो उसे पूरी तरह से मैदान के बाहर होना चाहिए, वरना गेंद को डेड माना जा सकता है. यहां भी अंपायर इजातुल्लाह सफी ने इस नियम के तहत डेड बॉल का इशारा किया, जिसके चलते श्रीलंका को 6 रनों के नुकसान का सामना करना पड़ा. 

