ASIA CUP 2025 IND vs PAK FINAL: टीम इंडिया ही बनेगी एशिया कप की चैंपियन! ये आंकड़े दे रहे हैं गवाही

IND vs PAK ASIA CUP FINAL: एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. ये मैच 28 सितंबर को दुबई के मैदान पर खेला जाएगा. एशिया कप के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब फाइनल फाइट में ये दोनों टीमें आमने-सामने होंगी. भारत के पास स्टार प्लेयर्स की फौज है. भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तानी टीम की कमान सलमान अली आगा के हाथों में है. भारत ने अभी तक मौजूदा टूर्नामेंट में पाकिस्तान को दो-दो बार धूल चटाई है. लीग स्टेज में खेले गए मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंदा था. उस मैच मे भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मैच विनिंग पारी खेली थी. इसके बाद सुपर-4 स्टेज में तो अभिषेक शर्मा और गिल की जोड़ी ने पाकिस्तानी गेंदबाज़ों को होश फाख्ता कर दिए थे. उस मैच को भारत ने 6 विकेट से अपने नाम किया था.

एशिया कप का बादशाह है भारत

टीम इंडिया एशिया कप की बादशाह है, क्योंकि भारतीय टीम ने सबसे ज्यादा बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है. टीम ने अभी तक कुल 8 बार (1984, 1988, 1990-91, 1995, 2010, 2016, 2018, 2023) एशिया कप का खिताब जीत चुकी है, 7 बार वनडे फॉर्मेट में और एक बार टी-20 फॉर्मेट में. वहीं श्रीलंकाई क्रिकेट टीम ने 6 बार एशिया कप की ट्रॉफी जीती है.

पाकिस्तानी सिर्फ दो बार एशिया कप का चैंपियन

पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एशिया कप का खिताब जीतने के मामले में सबसे पीछे है और उसने दो बार ही एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम की है. एशिया कप 2000 के फाइनल में पाकिस्तानी टीम ने श्रीलंका को 39 रनों से हराया था और खिताब पर कब्जा किया था. तब पाकिस्तानी टीम के कप्तान मोइन खान थे. इसके बाद मिस्बाह उल हक की कप्तानी में पाकिस्तानी टीम ने एशिया कप 2012 का खिताब अपने नाम किया था.

अब बदलेगा 41 सालों का इतिहास

एशिया कप का पहला एडिशन 1984 में खेला गया था. तब से लेकर अब तक एशिया कप के कुल 16 एडीशन हो चुके हैं और 17वां एडिशन खेला जा रहा है. लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, जब एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान दोनों क्रिकेट टीमें भिड़ती हुई नजर आएंगी. इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था.

