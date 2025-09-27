ASIA CUP 2025 IND vs PAK FINAL: टीम इंडिया ही बनेगी एशिया कप की चैंपियन! ये आंकड़े दे रहे हैं गवाही
Home > खेल > ASIA CUP 2025 IND vs PAK FINAL: टीम इंडिया ही बनेगी एशिया कप की चैंपियन! ये आंकड़े दे रहे हैं गवाही

ASIA CUP 2025 IND vs PAK FINAL: टीम इंडिया ही बनेगी एशिया कप की चैंपियन! ये आंकड़े दे रहे हैं गवाही

INDIA vs PAKISTAN: एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा, लेकिन इस टूर्नामेंट से जुड़े कुछ ऐसे आंकड़े हैं जिनको जानने के बाद आप चौंक जाएंगे. अब 41 सालों के बाद एशिया कप का इतिहास बदलने वाला है.

By: Pradeep Kumar | Published: September 27, 2025 8:08:53 AM IST

asia cup 2025: ind vs pakistan match
asia cup 2025: ind vs pakistan match

IND vs PAK ASIA CUP FINAL: एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. ये मैच 28 सितंबर को दुबई के मैदान पर खेला जाएगा. एशिया कप के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब फाइनल फाइट में ये दोनों टीमें आमने-सामने होंगी. भारत के पास स्टार प्लेयर्स की फौज है. भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तानी टीम की कमान सलमान अली आगा के हाथों में है. भारत ने अभी तक मौजूदा टूर्नामेंट में पाकिस्तान को दो-दो बार धूल चटाई है. लीग स्टेज में खेले गए मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंदा था. उस मैच मे भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मैच विनिंग पारी खेली थी. इसके बाद सुपर-4 स्टेज में तो अभिषेक शर्मा और गिल की जोड़ी ने पाकिस्तानी गेंदबाज़ों को होश फाख्ता कर दिए थे. उस मैच को भारत ने 6 विकेट से अपने नाम किया था.

एशिया कप का बादशाह है भारत
टीम इंडिया एशिया कप की बादशाह है, क्योंकि भारतीय टीम ने सबसे ज्यादा बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है. टीम ने अभी तक कुल 8 बार (1984, 1988, 1990-91, 1995, 2010, 2016, 2018, 2023) एशिया कप का खिताब जीत चुकी है, 7 बार वनडे फॉर्मेट में और एक बार टी-20 फॉर्मेट में. वहीं श्रीलंकाई क्रिकेट टीम ने 6 बार एशिया कप की ट्रॉफी जीती है.

पाकिस्तानी सिर्फ दो बार एशिया कप का चैंपियन
पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एशिया कप का खिताब जीतने के मामले में सबसे पीछे है और उसने दो बार ही एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम की है. एशिया कप 2000 के फाइनल में पाकिस्तानी टीम ने श्रीलंका को 39 रनों से हराया था और खिताब पर कब्जा किया था. तब पाकिस्तानी टीम के कप्तान मोइन खान थे. इसके बाद मिस्बाह उल हक की कप्तानी में पाकिस्तानी टीम ने एशिया कप 2012 का खिताब अपने नाम किया था.

ये भी पढ़ें- India Beat Sri Lanka In Super Over: सांसे रोक देने वाले मैच में भारत ने श्रीलंका को हराया, जानिए रोमांचक मैच की पूरी डिटेल

अब बदलेगा 41 सालों का इतिहास
एशिया कप का पहला एडिशन 1984 में खेला गया था. तब से लेकर अब तक एशिया कप के कुल 16 एडीशन हो चुके हैं और 17वां एडिशन खेला जा रहा है. लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, जब एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान दोनों क्रिकेट टीमें भिड़ती हुई नजर आएंगी. इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था.

ये भी पढ़ें-Abhishek Sharma vs Sri Lanka: अभिषेक शर्मा ने तूफानी फिफ्टी लगाई, Asia Cup 2025 में रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई

Tags: asia cup 2025Asia Cup FinalCricketIND VS PAKindia vs pakistanTeam India
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

10 मिनट में घर पर बनाएं नींबू स्क्रब, पाएं चमकदार...

September 28, 2025

6-6-6 वॉकिंग टेक्निक: वजन घटाने और सेहत सुधारने का नया...

September 28, 2025

घर पर बनाएं टेस्टी गार्लिक ब्रेड, जिसे देखकर और खाकर...

September 28, 2025

दुग्गा-दुग्गा! 33 साल की हसीना पर फिदा हुए फैन्स, तस्वीरें...

September 28, 2025

उंगलियां चाट-चाट कर लोग खाएंगे, घर में बनाएं स्वादिष्ट और...

September 28, 2025

नवरात्रि में कन्या भोज के लिए बनाएं ये भोग, नहीं...

September 28, 2025
ASIA CUP 2025 IND vs PAK FINAL: टीम इंडिया ही बनेगी एशिया कप की चैंपियन! ये आंकड़े दे रहे हैं गवाही

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

ASIA CUP 2025 IND vs PAK FINAL: टीम इंडिया ही बनेगी एशिया कप की चैंपियन! ये आंकड़े दे रहे हैं गवाही

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ASIA CUP 2025 IND vs PAK FINAL: टीम इंडिया ही बनेगी एशिया कप की चैंपियन! ये आंकड़े दे रहे हैं गवाही
ASIA CUP 2025 IND vs PAK FINAL: टीम इंडिया ही बनेगी एशिया कप की चैंपियन! ये आंकड़े दे रहे हैं गवाही
ASIA CUP 2025 IND vs PAK FINAL: टीम इंडिया ही बनेगी एशिया कप की चैंपियन! ये आंकड़े दे रहे हैं गवाही
ASIA CUP 2025 IND vs PAK FINAL: टीम इंडिया ही बनेगी एशिया कप की चैंपियन! ये आंकड़े दे रहे हैं गवाही