भारत के धमाकेदार जीत का क्या है वृंदावन से कनेक्शन? टीम इंडिया को मिला बांके बिहारी जी का आशीर्वाद
Asia Cup 2025 final: एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारत को बड़ी जीत मिली. अब पाकिस्तान को फाइनल में हराने को लेकर वृंदावन का कनेक्शन सामने आया है. जिसे जान हर कोई दंग रह गया.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: September 29, 2025 2:15:51 PM IST

Kuldeep Yadav: एशिया कप के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया. मुकाबले को भारतीय टीम ने 5 विकेट से अपने नाम कर लिया. मुकाबला बेहद रोमांचक रहा. मुकाबले में पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी रही लेकिन भारतीय स्पिन गेंदबाज़ों ने पाकिस्तान के शानदार शुरुआत के बाद भी पाकिस्तान को बड़ा स्कोर बनाने नहीं दिया. भारत के कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती की तिकड़ी ने पाकिस्तानी बल्लेबाज़ों को टिकने नहीं दिया. मुकाबले में कुलदीप यादव ने शानदार प्रर्दशन किया. कुलदीप यादव ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 17 विकेट लिए हैं. उनके बाद  पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी ने 10 विकेट लिए. कुलदीप यादव के इस शानदार प्रर्दशन के बाद से उनका एक तस्वीर वायरल हो रहा है जिसमे वो बांके बिहारी जी के दर्शन भी करते नज़र आ रहे हैं.

बांके बिहारी जी का दर्शन जरूर करते हैं कुलदीप यादव

बता दें कि कुलदीप यादव बांके बिहारी जी के दर्शन भी करते नज़र आते रहते हैं. जब भी कुलदीप यादव वृंदावन जाते हैं वह बांके बिहारी जी के दर्शन ज़रूर करते हैं. उन्हे बांके बिहारी जी का दर्शन करते हुए दो बार देखा जा चुका हैं. वह भीड़ के बीच कृष्ण जी के दर्शन करते हैं. बता दें कि ऐसा माना जाता है कि बांके बिहारी जी का मंदिर इतना पवित्र है कि भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर यहां ज़रूर आते हैं.

एशिया कप के फाइनल मुकाबले में 4 विकेट लेने वाले कुलदीप यादव दो बार वृंदावन आ चुके हैं. बता दें बांके बिहारी जी के दर्शन करना आसान नहीं है. बांके बिहारी जी के मंदिर में रोज़ाना हज़ारों भक्त आते हैं. यहां हर उम्र के लोग, पुरुषों से लेकर महिलाओं और बच्चों तक, देखे जा सकते हैं. दरअसल कई बड़ी हस्तियों को भी मंदिर में दर्शन करते देखा गया है.

मुकाबले में क्या हुआ ? 

एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत बेहद शानदार रही. पाकिस्तान का पहला विकेट 10वें ओवर में गिरा.  तब पाकिस्तान का स्कोर 84 रन था. वरुण चक्रवर्ती ने भारत को पहला विकेट दिलवाया. इसके बाद से कुलदीप यादव ने 13वें ओवर में भारत को दूसरा विकेट दिलवाया. तब पाकिस्तान का स्कोर 113 रन था. इसके बाद अक्षर पटेल ने 114 रन पर भारत के लिए तीसरा विकेट लिया. इसके बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को क्रीज पर जमने नहीं दिया. 113 के स्कोर पर जहां पाकिस्तान का 2 विकेट गिरा था. वहीं पाकिस्तान की टीम को भारत के गेंदबाजों ने पूरे 20 ओवर तक भी खेलने नहीं दिया. पाकिस्तान की पूरी टीम 19.1 ओवर में 146 रन पर आउट हो गई. भारत के लिए कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिया वहीं वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल औरजसप्रीत बुमराह ने 2-2 विकेट अपने नाम किया.

