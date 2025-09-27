IND vs PAK: फाइनल में भारत का पाकिस्तान से कब-कब हुआ मुकाबला, किसने मारी बाजी?
IND vs PAK Final Match History: भारत और पाकिस्तान किसी भी टूर्नामेंट के फाइनल मैच में अब तक 10 बार आमने-सामने रही है. जिसमें भारत केवल 3 बार और पाकिस्तान 7 बार फाइनल जीतने में कामयाब रहा है.

By: Sohail Rahman | Published: September 27, 2025 3:20:45 PM IST

India vs Pakistan Final Match History
India vs Pakistan Final Match History

India vs Pakistan Rivalry: एशिया कप के 41 साल के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान की टीम फाइनल मुकाबले में आमने-सामने होगी. एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में अब तक सभी मैचों में भारत को जीत मिली है. लीग मैचों में लड़खड़ाती पाकिस्तानी टीम ने आख़िरकार बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही. एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) दो बार आमने-सामने हुई, एक बार लीग मैच में और दूसरी बार सुपर-4 के मैच में, दोनों मैचों में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई. हालांकि, सुपर-4 के मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले श्रीलंका और फिर बांग्लादेश को हराया और फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही. रविवार (28 सितंबर, 2025) को भारत और पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल (Asia Cup Final 2025) में भिड़ेगी. ऐसे में आइए उन सभी फाइनल मैचों पर एक नजर डालते हैं, जहां भारत और पाकिस्तान आमने-सामने हुए थे.

1985-वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट (1985 – World Championship of Cricket)

1985 की वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट वनडे क्रिकेट के इतिहास में भारत की सबसे यादगार जीत में से एक है. यह पहला मौका था जब भारत ने किसी मल्टीनेशन टूर्नामेंट के फाइनल में पाकिस्तान का सामना किया था. कपिल देव और लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने पाकिस्तान को 176 रन पर रोक दिया. जवाब में भारत की तरफ से क्रिस श्रीकांत (67 रन) ने शानदार पारी खेली और अन्य टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के योगदान से भारत ने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया. भारत ने आठ विकेट से फाइनल जीता और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की.

1986-ऑस्ट्रेल-एशिया कप फाइनल (1986 Australia-Asia Cup Final)

शारजाह में 1986 में खेले गए ऑस्ट्रेल-एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को हराकर खिताब पर कब्जा जमाया. दरअसल, इस मैच में पाकिस्तान को भारत को हराने के लिए आखिरी गेंद पर 4 रन चाहिए थे. भारत के गेंदबाज चेतन शर्मा ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन गेंद फुल टॉस हो गई. जावेद मियांदाद ने फूल टॉस का फायदा उठाते हुए गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजकर छह रन हासिल कर की, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने एक विकेट से रोमांचक जीत का स्वाद चखा.

1991- विल्स ट्रॉफी (1991 – Wills Trophy)

इस मैच में भारत ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और शुरुआती सफलता हासिल की. ​​मनोज प्रभाकर ने आमिर सोहेल और कपिल देव ने साजिद अली को आउट करके पाकिस्तान को 23/2 पर ला दिया. हालांकि, जाहिद फजल और सलीम मलिक के बीच 171 रन की शानदार तीसरी विकेट की साझेदारी ने मैच का रुख बदल दिया और पाकिस्तान ने 50 ओवर में 262/6 का स्कोर बनाया. जिसके जवाब में भारत की शुरुआत बेहद खराब रहे और लगातार विकेट गिरते चले गए. किसी भी बल्लेबाज के बीच लंबी पार्टनरशिप नहीं होने के कारण भारतीय टीम 190 रन पर ऑलआउट हो गई और पाकिस्तान को 72 रन से जीत मिली.

1994-ऑस्ट्रेल-एशिया कप (1994 Austral-Asia Cup)

1994 के ऑस्ट्रेल-एशिया कप में पाकिस्तान ने 50 ओवर में 250/6 का स्कोर बनाया. आमिर सोहेल और बासित अली ने अर्धशतक लगाए. भारत की शुरुआत खराब रही, अजय जडेजा बिना कोई रन बनाए आउट हो गए. विकेट लगातार गिरते रहे और विनोद कांबली के 56 रन के बावजूद भारत 211 रन पर ऑलआउट हो गया, जिससे पाकिस्तान 39 रन से जीत गया.

1998-इंडिपेंडेंस कप (1998 – Independence Cup)

1998 का सिल्वर जुबली इंडिपेंडेंस कप बांग्लादेश के ढाका में खेला गया, जहां पहले मैच में भारत ने 8 विकेट से जीत हासिल की, इस मैच में सचिन तेंदुलकर ने 95 रन बनाए. दूसरे मैच में पाकिस्तान ने 190 रन का लक्ष्य 6 विकेट से हासिल कर सीरीज बराबर कर ली. फिर बारी आई निर्णायक मैच की, जिसमें सईद अनवर (140) और इंजमाम-उल-हक (117) की बदौलत पाकिस्तान ने 314/5 का विशाल स्कोर खड़ा किया, रन चेज करने उतरी भारतीय टीम सौरव गांगुली के 124 रन की बदौलत इस मैच को अपने नामकर खिताब जीतने में कामयाब रही.

1999-पेप्सी कप (1999 Pepsi Cup)

बैंगलोर में पेप्सी कप फाइनल में वसीम अकरम की कप्तानी वाली पाकिस्तान टीम ने 50 ओवर में 291/8 का स्कोर बनाया. इस मैच में इंजमाम-उल-हक ने 91 रनों की शानदार पारी खेली. अजय जडेजा की कप्तानी वाली भारत की टीम इस लक्ष्य का पीछा नहीं कर पाई और महज 168 रन पर ऑलआउट हो गई. जिसकी वजह से पाकिस्तान ने इस मैच को 123 रनों से जीत लिया और टूर्नामेंट का ख़िताब अपने नाम कर लिया.

1999-कोका-कोला कप (1999 Coca-Cola Cup)

पेप्सी कप फाइनल में हार से उबर भी नहीं पाई थी कि भारत को इस बार शारजाह में पाकिस्तान के खिलाफ एक और हार का सामना करना पड़ा. पहले बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मद अजहरुद्दीन की टीम 45 ओवर में 125 रन पर ऑल आउट हो गई. पाकिस्तान ने आसानी से लक्ष्य का पीछा किया और 8 विकेट से जीत हासिल की.

2007 – T20 वर्ल्ड कप फाइनल (2007 – T20 World Cup Final)

2007 के वर्ल्ड T-20 फाइनल में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 157 रनों का स्कोर खड़ा किया. मिस्बाह-उल-हक की आखिरी ओवरों में शानदार बल्लेबाजी से मैच रोमांचक हो गया और जीत के लिए 13 रन चाहिए थे. धोनी ने गेंद जोगिंदर शर्मा को दी और छक्का लगने के बाद भी मिस्बाह का स्कूप शॉट श्रीसंत ने शॉर्ट फाइन लेग पर कैच कर लिया. पाकिस्तान 152 रन पर ऑल आउट हो गया और भारत को जीत मिली.

2008- किटप्ली कप (2008 – Kitply Cup)

पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 50 ओवर में 315/3 रन बनाए. सलमान बट और यूनिस खान ने अपने-अपने शतक लगाए. जिसके जवाब में भारतीय टीम इस मैच को 25 रनों से हार गई और पाकिस्तान ने इस कप को अपने नाम कर लिया.

2017 – ICC चैंपियंस ट्रॉफी (2017 – ICC Champions Trophy)

पाकिस्तान ने द ओवल में विराट कोहली की अगुआई वाली भारत को 180 रन से हराकर सबको चौंका दिया. फखर जमान के शानदार 114 रन की बदौलत पाकिस्तान ने 338/4 रन बनाए. हार्दिक पांड्या के 76 रन के बावजूद भारत इस लक्ष्य का पीछा नहीं कर सका और 158 रन पर ऑल आउट हो गया. पाकिस्तान ने अपनी पहली चैंपियंस ट्रॉफी जीती.

