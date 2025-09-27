Asia Cup 2025: भारत जीतेगा या पाक करेगा चमत्कार? फलोदी सट्टा बाजार के अनुमान ने बढ़ा दी करोड़ों लोगों की धड़कन
Phalodi Satta Market Assessment Asia Cup Final india Pakistan: पिछले दोनों मैचों (14 और 21 सितंबर) में पाकिस्तान को भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हराया है, लेकिन इसमें ट्विस्ट है, जो पाकिस्तान के पक्ष में जाता है.

By: JP Yadav | Last Updated: September 27, 2025 3:39:23 PM IST

Phalodi Satta Market Asia Cup 2025 Prediction: एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) के फाइनल मुकाबले में रविवार (28 सितंबर, 2025) को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला खेला जाना है. यह मुकाबला दोनों देशों के करोड़ों खेल प्रेमियों के बीच भी होगा.  इस दौरान दोनों देशों की ओर से हमेशा की तरह इस मैच में भी ‘युद्ध’ की मानिंद उन्माद देखा जाएगा. 41 साल के एशिया कप के इतिहास में यह पहला मौका है जब टीम इंडिया और पाकिस्तान की टीम खिताबी मुकाबले में आमने-सामने होगी. जहां ज्यादातर क्रिकेट विशेषज्ञ इस मुकाबले को एकतरफा बताते हुए भारत की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं तो कुछ पाकिस्तान की तरफ हैं. कहां जा रहा है कि भारत के 2-3 विकेट जल्दी गिर गए और बाद में या पहले पाकिस्तान ने अच्छी बैटिंग की तो बाजी पलट सकती है. भारत से दो मैच हारने वाले पाकिस्तान तीसरे और फाइनल मुकाबले में चमत्कार भी कर सकता है. इस बीच सट्टा बाजार भी सक्रिय है.  इंदौर का सट्टा बाजार  हो या फिर जोधपुर का फलोदी सट्टा बाजार, दोनों ने ही भारत की खिताबी जीत का अनुमान जताया है.

क्या कहता है जोधपुर का फलोदी सट्टा बाजार? (Jodhpur Phalodi Satta Market Assessment)

यहां पर बता दें कि जोधपुर का फलोदी सट्टा बाजार बहुत ही सटीक अनुमान लगाता है. 2023 के एकदिवसीय अंतराष्ट्रीय वर्ल्ड कप के फाइनल में सभी कह रहे थे  कि भारत फाइनल मुकाबला जीतकर खिताब अपने नाम करेगा, लेकिन रिजल्ट उलट गया. दरअसल, मैच से पहले ही जोधपुर के फलोदी सट्टा बाजार ने अनुमान जता दिया था कि ऑस्ट्रेलिया यह मुकाबला जीत सकता है और हुआ भी ऐसा ही. फलोदी सट्‌टा बाजार एशिया कप 2025 को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में है. फलोदी सट्टा बाजार के पूर्वानुमान के मुताबिक, टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस मैच को लेकर भविष्यवाणी हो गई है. इसके मुताबिक, 28 सितंबर को होने वाले मुकाबले में भारत अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान पर भारी पड़ेगा. इसके साथ ही वह टूर्नामेंट जीतकर घर लौटेगा, जबकि पाकिस्तान को लगातार भारत के साथ तीसरे मैच में भी मुंह की खानी पड़ेगी. अगर ऐसा हुआ तो यह दर्द उसे कई सालों तक सालता रहेगा, क्योंकि यह पहली बार होगा कि आईसीसी के किसी मुकाबले में पाकिस्तान एक ही टूर्नामेंट में भारत से 3 मैच हारेगा.

भारत पर लगा 3 गुना दांव (3 times bet on India)

जोधपुर के फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक, 41 साल के एशिया कप के इतिहास में भारत और पाकिस्तान की टीमें फाइनल में एक दूसरे से भिड़ेंगी. यह पहला मौका है, लेकिन भारत की टीम बहुत मजबूत है. इस लिहाज से  भारत की जीत को लेकर तीन गुना दांव लगाए जा रहे हैं. इसका मतलब यह है कि भारत के फाइनल में जीतने की उम्मीदें पाकिस्तान की तुलना में 3 गुना ज्यादा हैं. सट्टा बाजार ने यह अनुमान टीम इंडिया  के इस टूर्नामेंट में जारी प्रदर्शन के आधार पर लगाया है. भारत ने 14 सितंबर और 21 सितंबर को पाकिस्तान को बहुत ही आसानी से हराया है. पाकिस्तान इन दोनों ही मुकाबलों में कहीं नजर ही नहीं आया. ऐसे में  फलोदी सट्टा बाजार ने एकतरफा अनुमान लगाया है कि पाकिस्तान को न केवल टीम इंडिया एकतरफा मैच में हराएगी, बल्कि इतिहास भी रचेगी. दरअसल, एशिया कप में 41 सालों के दौरान कभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच टक्कर नहीं हुई है. ऐसे में अगर पहली बार हो रही टक्कर में जो भी जीतेगा वह इतिहास रचेगा. 

क्या भारत की जीत के पक्ष में है फलोदी सट्टा बाजार (Why is the Phalodi betting market in favor of India’s victory)

टीम इंडिया की गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फीलिंड तीनों ही पाकिस्तान से गई गुना बेहतर है. इसके अलावा भारत से दो मैच हारकर पाकिस्तान की हालत पस्त है. उनका हौसला और शारीरिक भाषा भी गिरी हुई है. ऐसे में फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार,  गेंदबाजी और बल्बेजाबी के दम पर भारत फाइनल में पाकिस्तान को आसानी से हरा देगा. इसमें ट्विस्ट यह है कि पाकिस्तान चमत्कारिक प्रदर्शन करे तो वह टूर्नामेंट जीत भी सकता है, लेकिन यह करीब-करीब नामुमकिन है. 

