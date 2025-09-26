India vs Sri Lanka: कौन किस पर हावी ? जाने हेड-टू-हेड रिकॉर्ड और प्लेइंग 11 के जांबाज़

Asia Cup 2025 में पहली बार दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत श्रीलंका से भिड़ने जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह एक रोमांचक मुकाबला होगा और दोनों टीमें इस मैच को जीतने के लिए पूरा ज़ोर लगाएंगी. हालांकि, भारतीय टीम पहले ही एशिया कप 2025 के फाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुकी है, जबकि श्रीलंका टूर्नामेंट से बाहर है.

IND vs SL हेड-टू-हेड

भारत और श्रीलंका के बीच टी20 इंटरनेशनल मैचों में अब तक कुल 31 मुकाबले खेले गए हैं. इनमें से भारत ने 21 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि श्रीलंका के हाथ केवल 9 मैच आए हैं. टी20 और खासतौर पर एशिया कप में भारत श्रीलंका पर हावी रहा है.

कौन-कौन होगा प्लेइंग 11 में ?

भारत बनाम श्रीलंका संभावित प्लेइंग इलेवन की बात करें तो दोनों टीमों के खिलाड़ी इस तरह हो सकते हैं. भारत की ओर से शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह खेल सकते हैं.

वहीं, श्रीलंका की संभावित टीम में पथुम निशांका, कुसल मेंडिस, कमिल मिशारा, कुसल परेरा, दासुन शनाका, चरिथ असलंका (कप्तान), कामिंदु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, दुनिथ वेल्लालगे, दुश्मंथा चमीरा और नुवान तुषारा शामिल हो सकते हैं.

भारत कुछ बदलाव कर सकता है, लेकिन वे अपने फॉर्म में चल रही टीम पर कायम रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फाइनल 28 सितंबर को है और श्रीलंका पूरी उम्मीद के साथ अपना आखिरी मैच खेलेगा.

किसके जीतने की उम्मीद ज़्यादा

अपने शानदार हेड-टू-हेड रिकॉर्ड और एशिया कप 2025 में लगातार जीत पर कायम रहने के कारण भारत इस मैच का स्पष्ट दावेदार है. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने अब तक इस टूर्नामेंट में असाधारण और निडर क्रिकेट खेला है. बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही विभागों में गहराई और काबिलियत रखने वाले खिलाड़ी मौजूद हैं, जो उनकी स्थिरता की एक अहम वजह है.

हालांकि, श्रीलंका इस मैच में बिना किसी दबाव के खेलेगा और अपने बैलेंस्ड लाइनअप और अच्छे स्पिन अटैक के साथ भारतीय टीम को कड़ी चुनौती दे सकता है. फिर भी, भारत के पास गहराई, मज़बूत बल्लेबाजी और गेंदबाजी है, जो उसे बढ़त दिलाती है.

भारत जीतेगा, लेकिन अगर श्रीलंका शुरुआत में अपने बल्लेबाजों के विकेट बचाने में कामयाब रहता है, जैसा कि बांग्लादेश ने भारत के साथ अपने पिछले मुकाबले में किया था, तो मुकाबला टक्कर का हो सकता है.

