Asia Cup 2025 में 5 खिलाड़ियों को खेलने का नहीं मिलेगा मौका, हिला देगी अंदर की बात

Asia Cup 2025: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में 9 सितंबर, 2025 से एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) का शुभारंभ हो रहा है। आपको बतातें चलें कि इस बार का एशिया कप टी-20 फॉर्मेट में होगा। एशिया कप 2025 में आठ टीमें हिस्सा ले रहीं हैं। इन टीमों की बात करें तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ओमान, हांगकांग और मेजबान यूएई की टीमें हिस्सा लेंगी। मैदान पर भले ही केवल 11 खिलाड़ी ही खेलते नजर आ रहे हों, लेकिन डगआउट में बैठे कई खिलाड़ियों को पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिलता। ऐसे में आज हम 5 ऐसे खिलाड़ियों की बात करेंगे जिन्हें पूरे टूर्नामेंट के दौरान बेंच पर आराम करना पड़ सकता है।

नूरुल हसन-बांग्लादेश (Nurul Hasan-Bangladesh)

बांग्लादेश ने अपनी टीम में अनुभवी विकेटकीपर नूरुल हसन (Nurul Hasan) को शामिल किया है, लेकिन कप्तान लिटन दास (Litton Das) पहले से ही विकेटकीपिंग संभालते हैं। ऐसे में नूरुल का प्लेइंग इलेवन में शामिल होना बेहद मुश्किल लग रहा है। 2022 के बाद से उन्होंने बांग्लादेश (Bangladesh) के लिए केवल एक टी20 मैच खेला है। उनका आखिरी मैच नीदरलैंड के खिलाफ था।

हसन अली-पाकिस्तान (Hasan Ali-Pakistan)

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली (Hasan Ali) की टीम में वापसी ने सभी को चौंका दिया। अगर उनके टी-20 रिकॉर्ड की बात करें तो वो कुछ खास नहीं है। खासकर उनकी इकोनॉमी 9 रन प्रति ओवर है। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रउफ से गेंदबाजों की मौजूदगी में उनके खेलने की संभावना बेहद कम है।

हर्षित राणा-भारत (Harshit Rana-India)

भारतीय टीम तेज गेंदबाजों से भरी हुई है। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह पहले से ही मुख्य विकल्प हैं। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे भी अतिरिक्त गेंदबाजी करते हैं। ऐसे में युवा हर्षित राणा को मौका मिलना लगभग नामुमकिन है। उन्होंने अब तक सिर्फ एक टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला है, वह भी सब्स्टीट्यूट के तौर पर।

दरवेश रसूली-अफगानिस्तान (Darvesh Rasuli-Afghanistan)

अफगानिस्तान के बल्लेबाज दरवेश रसूली अब तक अंतरराष्ट्रीय टी20 में अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने 12 मैचों में सिर्फ 149 रन बनाए हैं। उनका औसत (15) और स्ट्राइक रेट (112) दोनों ही निराशाजनक हैं। यही वजह है कि टीम प्रबंधन उन पर दांव लगाने से बच सकता है।

चमिका करुणारत्ने-श्रीलंका (Chamika Karunaratne-Sri Lanka)

श्रीलंकाई ऑलराउंडर चमिका करुणारत्ने (Chamika Karunaratne) का हालिया प्रदर्शन उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरा है। उन्होंने पिछले दो सालों में सिर्फ दो टी20 मैच खेले हैं और कोई विकेट नहीं लिया है। टीम के पास बेहतर गेंदबाजी विकल्प हैं, इसलिए उनका खेलना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है।