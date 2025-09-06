Home > खेल > ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का पूरा शेड्यूल हुआ जारी, यहां देखें पूरी लिस्ट

ICC Women’s ODI World Cup 2025: 30 सितंबर से 2 नवंबर, 2025 तक आयोजित होने ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 के कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा हो गई है।

Published By: Sohail Rahman
Published: September 6, 2025 11:25:45 IST

Womens ODI World Cup 2025 Full Schedule (महिला वनडे वर्ल्ड कप का पूरा शेड्यूल)
Womens ODI World Cup 2025 Full Schedule (महिला वनडे वर्ल्ड कप का पूरा शेड्यूल)

ICC Women’s ODI World Cup 2025 Full Schedule: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने 2025 ICC महिला वनडे विश्व कप (ICC Women’s ODI World Cup) के कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा कर दी है, जो 30 सितंबर से 2 नवंबर, 2025 तक आयोजित किया जाएगा। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका के 5 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें आठ टीमें 28 लीग मैचों और उसके बाद नॉकआउट मुकाबलों में भाग लेंगी। इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाली आठ टीमों की बात करें तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान हैं। यह टूर्नामेंट राउंड-रॉबिन प्रारूप में होगा, जहां प्रत्येक टीम एक-दूसरे से एक-एक बार भिड़ेगी। शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी।

ऑस्ट्रलिया 7 बार जीत चुकी है महिला वनडे विश्व कप का खिताब

आपको जानकारी के लिए बता दें कि ऑस्ट्रेलिया महिला वनडे विश्व कप के इतिहास में रिकॉर्ड सात बार ये खिताब जीत चुकी है। इस टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में प्रवेश कर रहा है। ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 (ICC Women’s ODI World Cup 2025) का आयोजन भारत और श्रीलंका में हो रहा है। भारत की बात करें तो गुवाहाटी, इंदौर, विशाखापत्तनम और नवी मुंबई में इस टूर्नामेंट के मैच खेले जाएंगे। वहीं, श्रीलंका में कोलंबो (आर. प्रेमदासा स्टेडियम) में पाकिस्तान के सभी मैच आयोजित किए जाएंगे।

आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर घोषित

  • 30 सितंबर, 2025 – भारत बनाम श्रीलंका – बरसापारा स्टेडियम, गुवाहाटी – दोपहर 3:00 बजे
  • 1 अक्टूबर, 2025 – ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड – होल्कर स्टेडियम, इंदौर – दोपहर 3:00 बजे
  • 2 अक्टूबर, 2025 – बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान – आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो – दोपहर 3:00 बजे
  • 3 अक्टूबर, 2025 – इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका – बरसापारा स्टेडियम, गुवाहाटी – दोपहर 3:00 बजे
  • 4 अक्टूबर, 2025 – ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका – कोलंबो – दोपहर 3:00 बजे
  • 5 अक्टूबर, 2025 – भारत बनाम पाकिस्तान – कोलंबो – दोपहर 3:00 बजे
  • 6 अक्टूबर, 2025 – न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका – इंदौर – दोपहर 3:00 बजे
  • 7 ​​अक्टूबर, 2025 – इंग्लैंड बनाम बांग्लादेश – गुवाहाटी – दोपहर 3:00 बजे
  • अक्टूबर 8, 2025 – ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान – कोलंबो – दोपहर 3:00 बजे
  • 9 अक्टूबर, 2025 – भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका – विशाखापत्तनम – दोपहर 3:00 बजे
  • 10 अक्टूबर, 2025 – न्यूज़ीलैंड बनाम बांग्लादेश – गुवाहाटी – दोपहर 3:00 बजे
  • 11 अक्टूबर, 2025 – इंग्लैंड बनाम श्रीलंका – कोलंबो – दोपहर 3:00 बजे
  • 12 अक्टूबर, 2025 – भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया – विशाखापत्तनम – दोपहर 3:00 बजे
  • 13 अक्टूबर, 2025 – दक्षिण अफ्रीका बनाम बांग्लादेश – विशाखापत्तनम – दोपहर 3:00 बजे
  • 14 अक्टूबर, 2025 – न्यूज़ीलैंड बनाम श्रीलंका – कोलंबो – दोपहर 3:00 बजे
  • 15 अक्टूबर, 2025 – इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान – कोलंबो – दोपहर 3:00 बजे
  • 16 अक्टूबर, 2025 – ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश – विशाखापत्तनम – दोपहर 3:00 बजे
  • 17 अक्टूबर, 2025 – दक्षिण अफ्रीका बनाम श्रीलंका – कोलंबो – दोपहर 3:00 बजे
  • 18 अक्टूबर, 2025 – न्यूज़ीलैंड बनाम पाकिस्तान – कोलंबो – दोपहर 3:00 बजे
  • 19 अक्टूबर, 2025 – भारत बनाम इंग्लैंड – इंदौर – दोपहर 3:00 बजे
  • 20 अक्टूबर, 2025 – श्रीलंका बनाम बांग्लादेश – नवी मुंबई – दोपहर 3:00 बजे
  • 21 अक्टूबर, 2025 – दक्षिण अफ्रीका बनाम पाकिस्तान – कोलंबो – दोपहर 3:00 बजे
  • 22 अक्टूबर, 2025 – ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड – इंदौर – दोपहर 3:00 बजे
  • 23 अक्टूबर, 2025 – भारत बनाम न्यूज़ीलैंड – नवी मुंबई – दोपहर 3:00 बजे
  • 24 अक्टूबर, 2025 – पाकिस्तान बनाम श्रीलंका – कोलंबो – दोपहर 3:00 बजे
  • 25 अक्टूबर, 2025 – ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका – इंदौर – दोपहर 3:00 बजे
  • 26 अक्टूबर, 2025 – न्यूज़ीलैंड बनाम इंग्लैंड – विशाखापत्तनम – सुबह 11:00 बजे
  • 26 अक्टूबर, 2025 – भारत बनाम बांग्लादेश – नवी मुंबई – दोपहर 3:00 बजे
  • 29 अक्टूबर, 2025 – पहला सेमीफाइनल – तय समय – स्थान तय समय – दोपहर 3:00 बजे
  • 30 अक्टूबर, 2025 – दूसरा सेमीफाइनल – तय समय – दोपहर 3:00 बजे
  • 2 नवंबर, 2025 – फाइनल – तय समय – दोपहर 3:00 बजे

