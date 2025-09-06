Home > खेल > Asia Cup 2008 Final: सेना का वो जवान, जिसके सामने नतमस्तक हो गई पूरी टीम इंडिया

Asia Cup 2008 Final: सेना का वो जवान, जिसके सामने नतमस्तक हो गई पूरी टीम इंडिया

Ajantha Mendis: एशिया कप फाइनल 2008 (Asia Cup Final 2008) में श्रीलंका टीम के स्पिनर अजंता मेंडिस (Ajantha Mendis) की फिरकी में पूरी टीम इंडिया धराशाई हो गई थी।

September 6, 2025

Asia Cup 2008 Final (एशिया कप 2008 फाइनल)
Asia Cup 2008 Final (एशिया कप 2008 फाइनल)

Asia Cup 2008 Final: एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) का आगाज 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में होगा, जोकि 28 सितंबर तक खेला जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस बार एशिया कप का 17वां संस्करण खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट को एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC)  द्वारा आयोजित किया जाता है। इस बार का एशिया कप टी-20 अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में खेला जाएगा। यूएई की धरती पर 8 टीमों के बीच यह टूर्नामेंट खेला जाएगा। एशिया कप पर डालें तो टीम इंडिया का ओवरऑल रिकॉर्ड बाकी टीमों से बेहतर रहा है। वह इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम रही है।

ये पल कभी नहीं भूल पाएगी टीम इंडिया (Team India will never forget this moment)

ओवरऑल भारत के प्रदर्शन को देखें तो एशिया कप (Asia Cup) में भारत का प्रदर्शन काफी बेहतर रहेगा। इसके बावजूद एशिया कप में ऐसे पल भी है, जिसे टीम इंडिया (Team India) कभी नहीं भूलना चाहेगी। यह साल 2008 में पाकिस्तान की धरती पर खेले गए एशिया कप से जुड़ा है। तब उस सीजन के फाइनल मैच में एक सेना के जवान ने टीम इंडिया को खून के आंसू रुला दिए थे। पाकिस्तान के कराची में स्थित मैदान में 2008 एशिया कप का फाइनल मैच खेला गया था।

आमने-सामने थी भारत और श्रीलंका की टीम (India and Sri Lanka team were face to face)

आपको जानकारी के लिए बता दें कि एशिया कप के फाइनल में भारत और श्रीलंका की टीमें (India VS Sri Lanka) खिताबी जंग में आमने-सामने थीं। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 273 रनों का स्कोर खड़ा किया, जिसमें सनथ जयसूर्या (Sanath Jayasuriya) ने 125 रनों की पारी खेली। भारत के सामने 274 रनों का लक्ष्य था। लेकिन जब वे लक्ष्य का पीछा करने उतरे, तो उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि एक सेना के जवान की वजह से उन्हें इतना बुरा दिन देखना पड़ेगा। टीम इंडिया के मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) और वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) पारी की शुरुआत करने उतरे। दोनों के बीच 36 रनों की साझेदारी हुई। इस साझेदारी को तेज गेंदबाज चमिंडा वास ने गंभीर का विकेट लेकर तोड़ा।

अजंता मेंडिस ने बरपा कहर (Ajantha Mendis wreaked havoc)

लेकिन, इसके बाद सेना के जवान अजंता मेंडिस ने टीम इंडिया पर कहर बरपाया। श्रीलंकाई सेना के सेकेंड लेफ्टिनेंट मेंडिस ने अपनी फिरकी का ऐसा जाल बुना कि भारतीय बल्लेबाजों के पास उसमें फंसने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। श्रीलंकाई गेंदबाजों ने भारत के सभी 10 विकेट चटका दिए। उन्होंने 274 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय पारी को 39.3 ओवर में समेट दिया। एशिया कप 2008 के फाइनल में टीम इंडिया के गिरे 10 विकेटों में से 6 विकेट अकेले अजंता मेंडिस ने लिए थे। उन्होंने 8 ओवर में 1 मेडन के साथ 13 रन देकर यह कारनामा किया, जो उनके वनडे करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था।

अजंता मेंडिस के करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बदौलत भारत को एशिया कप 2008 के फाइनल में 100 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। उस दमदार प्रदर्शन के लिए अजंता मेंडिस को फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था।

अजंता मेंडिस श्रीलंकाई सेना में कैसे शामिल हुए? (How did Ajantha Mendis join the Sri Lankan Army?)

अब आप सबके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अजंता मेंडिस श्रीलंकाई सेना में कैसे शामिल हुए? तो इसका रास्ता भी क्रिकेट से होकर जाता है। वर्ष 2003-04 में, श्रीलंका की आर्टिलरी क्रिकेट समिति ने उन्हें आर्मी अंडर 23 डिवीजन 11 के खिलाफ मैच खेलते देखा, जिसके बाद उन्हें श्रीलंकाई सेना में शामिल होने के लिए बुला लिया गया। शुरुआती प्रशिक्षण के बाद, मेंडिस पहले श्रीलंकाई सेना में गनर बने। लेकिन, एशिया कप 2008 के फाइनल में भारत के खिलाफ दमदार प्रदर्शन के बाद, उन्हें सर्जेन्ट और फिर सेकंड लेफ्टिनेंट बना दिया गया।

