फाइनल में पाकिस्तान को मिलेगा बड़ा एडवांटेज, सूर्यकुमार यादव की टीम को लगा बड़ा झटका
IND VS PAK: एशिया कप के इतिहास में भारत और पाकिस्तान के बीच पहली बार फाइनल मुकाबला खेला जाएगा.

By: Divyanshi Singh | Published: September 28, 2025 10:38:18 AM IST

IND VS PAK
IND VS PAK

Asia Cup 2025 Final: एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में भारतीय टीम एकमात्र अजेय टीम है. अपने पिछले मुकाबले में भारत को श्रीलंका ने कड़ा टक्कर दिया. इस मुकाबले में एशिया कप 2025 का पहला सुपर ओवर भी देखने को मिला. लेकिन मुकाबले में जीत भारतीय टीम की हुई. भारत एशिया कप 2025 में दो बार पाकिस्तान से भिड़ चुका है, दोनों ही बार जीत टीम इंडिया की हुई है.

फाइनल में भारतीय टीम के आकड़े बेहद खराब

वहीं अब एशिया कप 2025 के फाइनल में दोनों ही टीमे तीसरी बार आमने-सामने होंगी. बता दें कि एशिया कप 41 साल के इतिहास में यह पहली बार है जब इस टूर्नामेंट का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. भले ही भारत मौजूदा सीजन में पाकिस्तान को दो बार हरा चुका हो लेकिन अगर फाइनल की बात करें तो वहीं पाकिस्तान का पलड़ा भारी है. टीम इंडिया के लिए ये आकड़ा बेहद खराब है. पाकिस्तान के इस बढ़त को देखते हुए टीम इंडिया को सतर्क रहने की जरूरत है.

अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब भारत इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को दो बार हरा चुकी है और दोनों टीमों के बीच ये एशिया कप का पहला फाइनल होने जा रहा है फिर भारत को पाकिस्तान से सतर्क क्यों रहना चाहिए? तो बता दें कि ये मामला भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले टूर्नामेंटों के फ़ाइनल से जुड़ा है. बता दें कि दोनों टीमों के बीच यह कुल मिलाकर 12 टूर्नामेंट फाइनल अभी तक खेला गया है. जिसमें पाकिस्तान का पलड़ा भारी है.

पिछले 12 फाइनल का रिपोर्ट कार्ड

एशिया कप 2025 के फाइनल से पहले खेले गए 12 टूर्नामेंटों में पाकिस्तान ने आठ बार फाइनल जीता है, जबकि भारत केवल चार बार ही जीत पाया है. इसका मतलब है कि टूर्नामेंट के फाइनल में पाकिस्तान भारत से दोगुने अंतर से आगे है.

Asia Cup Starting History: अपमान, गुस्से और बदले की भावना से शुरू हुआ एशिया कप, बड़ी मजेदार है ये कहानी

सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) की टीम इंडिया को एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) का खिताब जीतने के लिए बाजी पलटनी होगी. भारतीय टीम वर्तमान में जिस तरह का क्रिकेट खेल रही है और पाकिस्तानी टीम के प्रदर्शन को देखते हुए ऐसा लगता है कि टीम इंडिया निश्चित रूप से सफलता की दहलीज पर है. भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पिछले 10 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में से आठ जीते हैं. हालांकि फिलहाल टूर्नामेंट के फाइनल के आंकड़ों और इतिहास को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि टीम इंडिया को थोड़ा और सतर्क रहने की जरूरत है.

IND vs PAK Asia Cup Controversy: एशिया कप में भारत-पाक के बीच हुए विवाद, भूले नहीं भूला पाएंगे ये 3 घटनाएं

