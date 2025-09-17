Asia cup 2025: कौन हैं एंडी पाइक्रॉफ्ट? जिन्होंने पाकिस्तान को सालों से किया है परेशान!
Asia cup 2025 में भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान विवाद का बड़ा नाम एंडी पाइक्रॉफ्ट बन गए है. जानिए इस दिग्गज मैच रेफरी के बारे में जो पाकिस्तान के साथ पुराने तनाव और टॉस विवाद के चलते सुर्खियों में हैं.

By: Shivani Singh | Last Updated: September 17, 2025 8:37:35 PM IST

Asia cup 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच विवाद  बड़ा नाम निकलकर सामने आ रहा है वह एंडी पाइक्रॉफ्ट का है. ज़िम्बाब्वे के दिग्गज क्रिकेटर रहे एंडी ने अब तक 103 टेस्ट, 248 वनडे और 183 टी20 मैचों में आईसीसी अधिकारी के रूप में काम किया है. उनके अनुभव और सख्ती ने उन्हें आईसीसी के सबसे भरोसेमंद मैच रेफरी में से एक बनाया. लेकिन कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ उनके पुराने तनाव ने इस बार विवाद को और भड़काया. सूर्यकुमार यादव और सलमान अली आगा के टॉस के दौरान हाथ न मिलाने के विवाद से लेकर ग्रुप मैचों के बहिष्कार तक, सारा खेल एंडी पाइक्रॉफ्ट की वजह से सुर्खियों में है. आइए जानते हैं एंडी पाइक्रॉफ्ट कब कब पाकिस्तान के लिए विलेन बनें.

मालूम हो कि भारत और पाकिस्तान के बीच 2025 एशिया कप गोल्फ मैच के दौरान, एंडी पाइक्रॉफ्ट रेफरी थे. सूर्यकुमार यादव और सलमान अली आगा ने टॉस के दौरान हाथ नहीं मिलाया. भारतीय टीम के 7 विकेट से मैच जीतने के बाद भी, भारतीय खिलाड़ियों ने किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं की. पीसीबी ने इस कदम के लिए एंडी पाइक्रॉफ्ट को ज़िम्मेदार ठहराया गया है. आइए जानते हैं कौन हैं एंडी पाइक्रॉफ्ट?

कौन हैं एंडी पाइक्रॉफ्ट?

एंडी ने ज़िम्बाब्वे के लिए 3 टेस्ट मैच और 20 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने कुल 447 रन बनाए हैं. पाइक्रॉफ्ट 1983 में ज़िम्बाब्वे टीम का हिस्सा थे. पाइक्रॉफ्ट 2009 से आईसीसी की एलीट टीम का हिस्सा हैं. उनके उत्तराधिकारी, एंडी पाइक्रॉफ्ट, 103 टेस्ट, 248 वनडे और 183 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में आईसीसी अधिकारी के रूप में काम कर चुके हैं. यही वजह है कि वह आईसीसी के सबसे दिग्गज मैच रेफरी में से एक हैं. यही वजह है कि उन्हें एसीसी एशिया कप 2025 के लिए मैच रिज़र्व बनाया गया था. हालाँकि, पाकिस्तान के साथ उनके रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण थे, जिससे यह विवाद और बढ़ गया है.

एंडी पाइक्रॉफ्ट के साथ क्या है पाकिस्तान का मामला?

क्रिकेट जगत में पाकिस्तान और ज़िम्बाब्वे के बीच प्रतिद्वंद्विता लंबे समय से चली आ रही है. एंडी पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ गंभीर कदम उठाए थे. उन्होंने सईद अजमल और मोहम्मद हफीज की हरकतों को अवैध घोषित किया था. यही वजह है कि यूनाइटेड टीम पाइक्रॉफ्ट को ज़्यादा पसंद नहीं करती.

