नहीं सुधरेगा ड्रामेबाज़ पाकिस्तान! हर टूर्नामेंट में नया बवाल, जानिए कब-कब किया है तमाशा?

Asia Cup 2025 में भारत-पाक मैच के बाद पाकिस्तान ने फिर नया विवाद खड़ा किया. चाहे एशिया कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी या वर्ल्ड कप, PCB हर टूर्नामेंट में बवाल मचाने से बाज़ नहीं आता. जानिए कब-कब पाकिस्तान ने किया है तमाशा.

By: Shivani Singh | Published: September 17, 2025 6:45:15 PM IST

India-Pakistan Controversy: क्रिकेट मैदान पर हार हो या जीत, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) का पुराना शौक है, हर टूर्नामेंट में नया ड्रामा खड़ा करना. कभी विरोध, कभी बहिष्कार की धमकी, तो कभी ICC के दरवाज़े खटखटाकर भारत की शिकायत करना , पाकिस्तान बार-बार यही कहानी दोहराता है. एशिया कप 2023 में भारतीय दर्शकों पर आरोप लगाया, 2024 की चैंपियंस ट्रॉफी में स्टेज से खुद को बाहर रखने का हंगामा किया, और अब 2025 के एशिया कप में भी वही पुराना नाटक मैच रेफरी पर सवाल उठाकर पूरे टूर्नामेंट में खलल डालने की कोशिश. आइये जानते हैं पाकिस्तान ने ऐसे कब-कब ड्रामा खड़ा किया है.

14 सितंबर को हुए भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान भारतीय टीम द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ियों के प्रति की गई उपेक्षा से नाराज़ होकर, पाकिस्तान ने सीधे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) का रुख किया और मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की माँग की। उन्होंने ऐसा न करने पर टूर्नामेंट का बहिष्कार करने की धमकी भी दी।

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 मैच के बाद का विवाद

हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तानी बोर्ड ने ICC से भारतीय टीम की शिकायत की है. पिछले कुछ वर्षों में, पाकिस्तानी टीम कई बार इस तरह के ड्रामा करती आई है.  हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 9 मार्च, 2025 को खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के दौरान भी हंगामा किया था। उसने आईसीसी पर मैच के बाद के समारोह में अपने किसी अधिकारी को मंच पर आमंत्रित नहीं करने का आरोप लगाया था। बोर्ड का मानना ​​था कि टूर्नामेंट के मेजबान बोर्ड के रूप में, उसके अधिकारी को मौजूद रहना चाहिए था। टूर्नामेंट का फाइनल मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने जीत लिया था।

2024 की चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में विवाद

2024 की चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल (IND vs NZ) में भी PCB ने हंगामा किया था. आरोप लगाया गया कि पोस्ट-मैच सेरेमनी में उनके अधिकारियों को मंच पर नहीं बुलाया गया. पाकिस्तान का मानना था कि मेज़बान बोर्ड होने के नाते उसे मंच पर जगह मिलनी चाहिए थी. नतीजा वही निकला, टीम इंडिया ने ट्रॉफी उठाई और पाकिस्तान सिर्फ़ आरोप-प्रत्यारोप करता रह गया.

2023 विश्व कप में भी आरोप

अहमदाबाद में हुए भारत-पाक मैच के बाद भी PCB ने ICC में शिकायत दर्ज कराई थी. उनका आरोप था कि भारतीय दर्शकों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ अनुचित व्यवहार किया. इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तानी पत्रकारों के वीज़ा में देरी और फैंस को वीज़ा न देने की नीति पर भी सवाल खड़े किए.

2018 में BCCI से मुआवज़े की लड़ाई

इससे पहले, नवंबर 2018 में PCB ने बीसीसीआई पर पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय सीरीज़ न खेलने का आरोप लगाकर आईसीसी में मुआवज़े की मांग की. लेकिन नतीजा उल्टा निकला. आईसीसी पैनल ने पाकिस्तान का दावा खारिज किया और उल्टा PCB को बीसीसीआई को करीब 1.6 मिलियन डॉलर (₹14 करोड़) मुआवज़ा भरना पड़ा.

इतिहास गवाह है जब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस तरह का बखेड़ा खड़ा किया, उनकी टीम मैदान पर फेल साबित हुई. 

