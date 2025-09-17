Asia Cup 2025 में हंगामा! पाकिस्तान ने नाम लिया वापस, सफर हुआ खत्म?

Asia cup 2025 से चौंकाने वाली खबर सामने आई है. पाकिस्तान ने यूएई के खिलाफ मैच से नाम वापस ले लिया है. भारत से हार और हाथ न मिलाने के विवाद के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने आज यानी 17 सितम्बर को यूएई के खिलाफ होने वाले मुकाबले से किनारा कर लिया है और खिलाड़ियों को होटल से बाहर न निकलने का आदेश दे दिया है. अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये कदम पाकिस्तान के लिए टूर्नामेंट का अंत साबित होगा?

पाकिस्तान का बड़ा फैसला

जियो न्यूज के मुताबिक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम को अपने होटलों में ही रहने और मैदान पर न जाने का आदेश दिया है. यूएई के खिलाफ उनका मैच कुछ समय के लिए निर्धारित है. हालांकि, अगर पाकिस्तानी टीम अभी मैदान पर नहीं जाती है, तो मैच असंभव हो जाएगा. इस फैसले के कारण उन्हें टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ सकता है. इसके अलावा, आईसीसी भविष्य में उनकी मुश्किलें भी बढ़ा सकता है.

पाकिस्तान ने क्यों किया नाम वापस लेने का फैसला?

भारत ने एशिया कप के छठे मैच में पाकिस्तान को हराया था. इसके बाद दोनों टीमों ने हाथ नहीं मिलाया. बाद में पता चला कि मैच रेफरी ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा को सूर्यकुमार यादव से हाथ न मिलाने का निर्देश दिया था. इसके बाद, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने एंडी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई और उन्हें एशिया कप से हटाने की मांग की. पीसीबी ने साफ कर दिया था कि अगर फैसला उनके पक्ष में नहीं आया तो वे टूर्नामेंट से हट जाएँगे. आईसीसी ने एंडी को न हटाने का फैसला किया. शायद यही वजह है कि पाकिस्तान ने अब एशिया कप का बहिष्कार कर दिया है.

अगर पाकिस्तान टूर्नामेंट नहीं खेलता है तो क्या होगा?

पाकिस्तान ने एशिया कप 2025 में दो मैच खेले हैं और एक जीता है. सुपर 4 में जगह बनाने के लिए उसे यूएई के खिलाफ जीतना जरूरी था. हालांकि, अगर पाकिस्तान नहीं खेलता है, तो उसे मैच फ़ोरफ़िट माना जाएगा और यूएई को दो अंक मिलेंगे और वह सुपर 4 के लिए क्वालीफाई कर जाएगा.

